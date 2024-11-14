Fortsetzung exklusiver Highlights: Genuss und Magie bei MagentaTV

MagentaTV-Kund*innen können sich auf die Fortsetzung zweier exklusiver Highlights freuen: Noch im November beginnt mit der vierten Staffel von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ eine neue kulinarische Entdeckungsreise rund um den Globus. Zum Auftakt zieht es den Zwei-Sterne-Koch Tim Raue nach Namibia, wo er die Geheimnisse der afrikanischen Küche aus nächster Nähe erkundet. Und ab dem 6. Januar wird es bei MagentaTV mystisch. Die fesselnde Fantasy-Serie „Mayfair Witches“ meldet sich mit ihrer zweiten Staffel zurück und entführt die Zuschauer*innen erneut in eine düstere Welt voller Magie. In der Hauptrolle der Hexe Rowan Mayfair überzeugt erneut die US-amerikanische Schauspielerin Alexandra Daddario.

„Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“: Ein Zwei-Sterne-Koch auf Safari

Exklusiv bei MagentaTV begibt sich Tim Raue erneut auf eine kulinarische Expedition. Zum Start der vierten Staffel des MagentaTV Originals „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ besucht er Namibia. In dem Land beindruckender Landschaften und unendlicher Weiten entdeckt er eine ihm bislang unbekannte Küche und trifft auf Menschen, die ihn in ihre Kultur und kulinarischen Geheimnisse einweihen. Auf der Suche nach authentischen Aromen und traditionellen Rezepten erlebt der Zwei-Sterne-Koch aus Berlin unvergessliche Geschmacksmomente und knüpft neue Freundschaften.

Auf seiner Entdeckungstour erfährt Tim Raue von den Einflüssen, die Namibia prägen. Bei einer Safari trifft er auf die einheimische Tierwelt und wird von der atemberaubenden Natur überwältigt. Außerdem kostet er in einem kleinen Farmladen den möglicherweise besten Apfelkuchen Afrikas und löffelt auf einem Markt eine leckere „Walkie-Talkie-Suppe“. Zurück in Deutschland zaubert Tim Raue ein Menü, das die Essenz Namibias einfängt. Das reicht vom erfrischenden Rock Shandy über die „Walkie-Talkie-Suppe“ bis hin zu dem unvergesslichen Apfelkuchen.

Der Staffelauftakt von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“ ist ab sofort exklusiv und kostenlos bei MagentaTV+ abrufbar.

„Mayfair Witches“: Staffel 2 der Hexen-Saga um eine magische Medizinerin

In der Serienadaption der berühmten „Mayfair-Hexen“-Romantrilogie von Anne Rice schlüpft Alexandra Daddario in die Rolle einer talentierten Chirurgin, die außerdem eine heimliche Hexe ist.

Schottland im 17. Jahrhundert: Suzanne Mayfair beschwört einen Geist, der sie zur ersten Hexe ihrer Familie macht und Böses entfesselt. Hunderte Jahre später erfährt die talentierte Neurochirurgin Dr. Rowan Fielding (Alexandra Daddario), dass sie die unerwartete Erbin dieser mächtigen Hexenfamilie ist. Nun muss sie der Vergangenheit auf den Grund gehen und sich einer düsteren Macht stellen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt.

Die zweite Staffel von Anne Rices „Mayfair-Witches“ setzt die Reise von Rowan Mayfair fort, nachdem sie unwissentlich den Dämon Lasher (Jack Huston) geboren hat. Sie ist entschlossen, zu verstehen, was er letztlich geworden ist: ein Mensch oder ein Monster? Außerdem will sie ihn nutzen, um ihre Aufgabe als Heilerin zu erfüllen. Doch als die Tragödie zuschlägt, muss sie ihre eigenen Wünsche zurückstellen und für den Schutz ihrer Familie kämpfen.

Zum weiteren Cast der Serie zählen unter anderem Harry Hamlin, Tongayi Chirisa und Alyssa Jirrels, Ben Feldman, Ted Levine und Thora Birch. Executive Producer sind Mark Johnson, Showrunnerin Esta Spalding, Tom Williams, Michelle Ashford, Christopher Rice und die verstorbene Anne Rice. Mayfair Witches ist eine AMC Studios Produktion.

MagentaTV Kund*innen können das düstere und packende Fantasy-Drama ab dem 6. Januar 2025 exklusiv bei MagentaTV+ sehen – wie immer ohne Zusatzkosten.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil