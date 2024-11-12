Mit MagentaTV-Vielfalt aus dem „Hamsterrad der Eintönigkeit“

Preisgekröntes Duo im Einsatz für den neuen MagentaTV MegaStream-Tarif . Christian Ulmen und Fahri Yardim sind die Protagonisten der aktuellen TV-Spots der Telekom. Die Goldenen-Effie-Gewinner des Jahres 2023 bewerben in gewohnt humorvoller Manier das neue Streaming-Paket, das neben Disney+, Netflix und RTL+ nun auch Apple TV+ beinhaltet.

„Mit dem MegaStream-Tarif bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein hochattraktives Angebot, das auf dem Markt seinesgleichen sucht“, erklärt Michael Falkensteiner, Leiter Marketingkommunikation und Mobilfunk-Endgeräte Telekom Deutschland. „Und genau das bringen wir in unserer neuen Kampagne auf den Punkt. MagentaTV ist die perfekte Kombination aus linearem Fernsehen und Streaming, verbindet also das Beste aus beiden Welten, zu einem unschlagbaren Preis.“

In den Spots, die Christian Ulmen als Regisseur maßgeblich mitgestaltet hat, beobachten er und sein kongenialer Partner Fahri Yardim Nachbarn, die „normales“ Fernsehen nutzen. Das sorgt bei dem Duo für Unverständnis: Ohne das Angebot der Telekom versetzt es Menschen laut Yardim in ein „Hamsterrad der Eintönigkeit“.

Bis zu 700 Euro sparen – Alternative für Mieter*innen

Der Standardpreis für den neuen Tarif MagentaTV MegaStream liegt bei 30 Euro. Im Rahmen des Aktionszeitraumes vom 12. November 2024 bis zum 3. Februar 2025 bietet die Telekom den Tarif mit einem attraktiven Preisvorteil für 25 Euro statt 47,96 Euro monatlich in den ersten 24 Monaten an. Zusätzlich erhalten TV-Neukunden den Tarif in den ersten 6 Monaten für 0 Euro, was einer Gesamtersparnis von rund 700 Euro entspricht.

„Unser neuer Tarif ist auch für alle Mieterinnen und Mieter, die sich noch nicht für eine Alternative zum Kabel TV entschieden haben, ein herausragendes Angebot“, sagt Falkensteiner. Mieter*innen werden mit angepassten Versionen des Spots gezielt angesprochen.

Seit dem 1. Juli 2024 dürfen die Kosten für Kabel-TV gesetzlich nicht mehr über die Nebenkosten der Miete in Rechnung gestellt werden. Mieter*innen benötigen einen eigenen TV-Vertrag, um auch zukünftig weiter fernsehen zu können, denn der bisherige Kabel-Anbieter kann ohne Vertrag das TV-Signal jederzeit deaktivieren. Weitere Informationen unter: https://www.telekom.de/magenta-tv/wegfall-nebenkostenprivileg#/ .

360-Grad-Kampagne

Die Kampagnenspots laufen vom 12. November und bis Mitte Januar reichweitenstark im TV und in den sozialen Medien. Für die Konzeption und Kreation ist adam&eveDDB verantwortlich. SoupFilm hat die Produktion realisiert. Christian Ulmen hat Regie geführt. Die Mediaplanung betreuen Mindshare und emetriq . Social Media Agentur ist Elbkind Reply . Der MagentaTV Megastream-Tarif wird darüber hinaus in Out-of-Home-Medien, Funk und Print beworben.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Dabei handelt es sich um eine riesige und einzigartige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekomeigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter https://www.telekom.de/magenta-tv .

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