Kampagnen begeistern: fünf Effies für die Telekom

Der Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V., kurz GWA, vergab in den letzten Wochen die begehrten Effies, in insgesamt zehn Kategorien. Der Effie Award ist der "Branchen-Oscar" für werbungtreibende Unternehmen und Agenturen. Gestern fand die Preisverleihung im Rahmen einer Gala-Veranstaltung statt. Für die Telekom gab es gleich fünf Mal Grund zum Feiern.

Gold und Bronze für #ShareWithCare

Herausragend ist der Erfolg der Initiative „#ShareWithCare“ mit Gold in der Kategorie „Doing Good“. Der international bereits hoch erfolgreiche Film appelliert an den verantwortungsvollen Umgang mit Kinderbildern im Netz. Er ging 2023 um die Welt und erhielt bereits zahlreiche Branchenpreise . Zusätzlich gab es einen Effi in Bronze in der Kategorie PR.

Christian Hahn, Leiter Marketingkommunikation und Media der Telekom, erlebte einen ganz besonderen Abend. Besonders die Auszeichnung in der Kategorie „Doing Good“, ist eine große Bestätigung für sein Herzensprojekt: „Der Erfolg unserer Ella ist einfach umwerfend und macht uns sehr stolz. Wenn wir als Unternehmen der Gesellschaft vermitteln können, dass wir die Botschaften unserer Kampagnen leben, selbst verantwortungsvoll mit neuer Technologie umgehen und aufzeigen, wie wir sie zum Guten einsetzen - das ist Doing Good.“

Philipp Friedel, Leiter Marktkommunikation Telekom Deutschland, sieht die Telekom als Deutschlands größten Netzbetreiber in der Verantwortung, Kundinnen und Kunden auch für die Gefahren im Netz zu sensibilisieren. Denn „KI in den sozialen Medien, Deepfakes und Desinformation beschäftigen uns heute mehr denn je. Der Applaus aus der Branche und den Medien ehrt uns. Aber wir erhalten ihn für die Wirkung unseres Tuns, darauf kommt es an.“

Ella konfrontiert die Gesellschaft schonungslos mit der Realität von Cyberkriminalität und der Kraft von KI. Das Video zeigt, wie Bilder manipuliert und missbraucht werden können. Der Kampagne gelingt ein Denkanstoß, der wirksam nachhallt und Millionen dazu motiviert, die Privatsphäre von Kindern im Internet besser zu schützen. Politik, Polizei, Schulen und Institutionen nutzen die Kampagne für eigene Aufklärungsmaßnahmen.

Sharenting und Cyberkriminalität wird via PR zum Medienthema. Dafür gab es den Effie in Bronze.

Zweimal Silber: „Licht an!“ und Telekom x badmómzjay

Für die Kampagne „Licht an!“ , Teil der Telekom Initiative #Gegen Hass im Netz, vergab die GWA einen Effie in Silber. Ausgezeichnet in der Kategorie „Highlight“, würdigt die Jury das deutliche Zeichen gegen Hass, Rassismus und Antisemitismus. Die Telekom tritt mit ihren Kampagnen für eine faire und demokratische digitale Welt ein und geht als Vorbild voran: Christian Hahn ist es wichtig zu zeigen, dass „wir alle einen Unterschied machen und den demokratischen Zusammenhalt in der Gesellschaft gemeinsam stärken können.“

Mit dem Hip-Hop-Star badmómzjay gelang der Telekom ein weiterer Coup: Im Rahmen ihrer Strategie zur Verjüngung der Marke startet sie im Juni 2023 die Young-Kampagne „Check das lieber nochmal“. Eine Haltungskampagne, die mit Klischees aufräumt. Rapperin badmómzjay ruft gemeinsam mit der Telekom dazu auf, Vorurteilen entschlossen entgegenzutreten. Dafür vergab die GWA Silber in der Kategorie Influencer Marketing sowie Bronze in der Kategorie Activation.

Für Philipp Friedel, Leiter Marktkommunikation Telekom Deutschland, rückt die Kampagne das Markenversprechen „Connecting Your World“ ins Rampenlicht: „Die Telekom verbindet die Menschen mit der digitalen Welt. Mit dem Slogan `Check das lieber nochmal´ und der großartigen badmómzjay erreichen wir gezielt unsere jüngeren Fans, die Digital Natives. Wer einen Großteil seiner Zeit online verbringt, braucht Orientierung für die Schattenseiten des Internets. badmómzjay vermittelt als Vorbild kongenial unsere Werte.“

Alle Effies auf einen Blick

Gold

Kategorie „Doing Good“: „#ShareWithCare“

adam&eveBerlin, Mindshare, emetriq

Silber

Kategorie „Highlight“: Licht an!

Saatchi & Saatchi Düsseldorf Tempomedia Filmproduktion, Mindshare, emetriq

Saatchi & Saatchi Düsseldorf Tempomedia Filmproduktion, Mindshare, emetriq Kategorie Influencer Marketing: Telekom x Badmómzjay - Mit einem Hip-Hop-Star zur beliebtesten Jugendmarke

adam&eveBerlin Mindshare, emetriq, Elbkind Reply

Bronze

Kategorie Activation: „Check das lieber nochmal - Mit Haltung zurück zur Marktführerschaft“

adam&eveBerlin Mindshare, emetriq, Elbkind Reply

adam&eveBerlin Mindshare, emetriq, Elbkind Reply Kategorie Public Relations: #ShareWithCare - Ein Weckruf an Eltern erobert die Nation

adam&eveBerlin, Schröder&Schömbs, Mindshare, emetriq

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