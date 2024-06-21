Cannes Lions: Telekom gewinnt zweimal Gold und zweimal Bronze für "#Sharewithcare - Eine Nachricht von Ella"

Beim diesjährigen Cannes Lions International Festival of Creativity, einer der renommiertesten Veranstaltungen für die Werbeindustrie, wurden die Deutsche Telekom und die Kreativagentur adam&eveBERLIN & DDB Germany mit vier Awards - zwei goldenen, zwei bronzenen Löwen - für ihre Initiative "#Sharewithcare - Eine Nachricht von Ella" ausgezeichnet.

Die Initiative #ShareWithCare setzt sich für einen achtsamen Umgang mit Kinderbildern im Netz ein. "Sharenting" ist eine viel kritisierte Praxis, bei der Eltern oder weitere Mitglieder aus dem sehr engen persönlichen Umfeld Fotos, Videos und Details aus dem Leben der Kinder online weitergeben. Dieses Material steht ungeschützt im Netz. Der Spot zeigt mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Risiken von Datenmissbrauch auf. Das Bild einer 9-jährigen Darstellerin, genannt "Ella", diente als Basis für den Case. Mit Hilfe neuester KI-Technologie entstand ein Deepfake des Mädchens.

"Wir hatten die Idee für Ella bereits Ende 2022, und bekommen nun die Bestätigung für diese Weitsicht. KI in den sozialen Medien, Deepfakes und Desinformation beschäftigen uns heute mehr denn je", sagt Uli Klenke, Markenchef der Telekom. "Für die Telekom und das gesamte Team ist diese Initiative eine große Herzensangelegenheit, für einen sicheren Umgang im Netz. Zu sehen, wie der Spot um die ganze Welt ging, und nun diese Anerkennung: das ist eine riesige Bestätigung und Freude."

Die schonungslos realistische Inszenierung verdeutlicht, wie einfach über soziale Medien und Kurznachrichtendienste ein Identitätsdiebstahl möglich ist. Folgen sind zum Beispiel Profiling durch Datenmakler, Hacking, Gesichtserkennung, Pädophilie und andere Bedrohungen der Privatsphäre und Sicherheit.

Die Initiative wurde bereits mehrfach bei nationalen und internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Zahlreiche Einrichtungen wie Schulen, Polizeidienststellen und Elterninitiativen nutzen den Spot für ihre Informationsarbeit.

Auszeichnungen für "# Sharewithcare - Eine Nachricht von Ella" beim Cannes Lions International Festival

Gold Lion Digital Craft: Data AI/AI Storytelling

Data AI/AI Storytelling Gold Lion PR: Culture & Context/Social Behaviour and Cultural Inside

Culture & Context/Social Behaviour and Cultural Inside Bronze Lion PR: Culture & Context/Corporate Purpose & Social Responsibility

Culture & Context/Corporate Purpose & Social Responsibility Bronze Creative Strategy: Partnerships & Perspectives / Brave Brands

Weitere Informationen zur Aktion „ShareWithCare“ unter

www.telekom.com/share-with-care .

Credits

Kreation: adam&eveBERLIN & DDB Germany

Regie: Sergej Moya

Produktion: Tempomedia Berlin

Post Production: SPC / Supercontinent

Audio Post Production: Supreme Music

PR: Schröder&Schömbs

Media: Mindshare Media Ltd.

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