Neu! Unter dem Namen “Magenta AI” zieht ab heute ein innovatives Angebot in die MeinMagenta-App ein. Dabei handelt es sich um eine auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Antwortmaschine.

Sie durchsucht das Internet in Echtzeit nach Informationen. Statt langer Linklisten liefert sie ausformulierte Antworten auf komplexe Fragen und nennt auch die zugrundeliegenden Quellen.

Darüber hinaus bietet Magenta AI im Bereich „Entdecken“ aktuelle Artikel, die von der KI ausgesucht werden und mit denen Wissen auf verschiedenen Gebieten spielerisch aufgebaut werden kann.

Magenta AI in der MeinMagenta-App startet in Zusammenarbeit mit Perplexity. Damit holt die Telekom eine der boomenden KI-Firmen in ihr Portfolio und stellt sie allen Kundinnen und Kunden kostenlos zur Verfügung.

„Das ist der Startschuss für Magenta AI. So optimieren wir das Kundenerlebnis und unterstützen Kundinnen und Kunden in ihrer täglichen Suche nach relevanten Informationen. Nicht nur zu Themen rund um die Telekom und ihren Vertrag. Sondern auch bei Fragen, die sie privat interessieren“, sagt Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden der Telekom Deutschland GmbH. „Anliegen, die Telekom-Services oder das Vertragsverhältnis betreffen, werden in bewährter Manier weiterhin von Frag Magenta beantwortet.“

Künstliche Intelligenz ist einer der großen Trends. Umfragen zeigen jedoch, dass im Durchschnitt vor allem jüngere Menschen diese neuen Tools ausprobieren und damit arbeiten. Mit Magenta AI möchte die Telekom all ihren Kundinnen und Kunden einen einfachen Zugang zu dieser neuen Technologie und ihren Möglichkeiten geben. Ohne Berührungsängste. Sicher, einfach und intuitiv.

Erfolgreiche Partnerschaft

Kundinnen und Kunden, die durch Magenta AI Perplexity kennenlernen und Gefallen daran finden, können über den aktuellen Deal bei Magenta Moments zusätzlich kostenlosen Zugang zur Pro-Version bekommen. Diese bietet über die Standard-Variante hinaus weitere Optionen wie z.B. den Zugriff auf weitere KI-Modelle oder die Möglichkeit, unbegrenzt Dateien für Analysen hochzuladen.

Bereits seit Mai bietet Magenta Moments zwölf Monate kostenlosen Zugang zu Perplexity Pro. Und damit eine Ersparnis von 240 Euro. Diese Aktion wird bis zum Frühjahr kommenden Jahres verlängert.

„Deutschland ist einer unserer stärksten Märkte und wir erleben die Menschen hierzulande als sehr offen für KI-Anwendungen. Aber noch kennen viele von ihnen Perplexity nicht. Mit der Integration in die MeinMagenta-App wird sich das ändern und wir können unsere neue Art der Suche vielen neuen Nutzern vorstellen. Wir sind überzeugt, dass sie mit Perplexity viel Freude daran haben werden, Antworten auf ihre Fragen zu finden und neue Themen zu entdecken“, kommentiert Ryan Foutty, Head of Consumer Business Development & Partnerships bei Perplexity.

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