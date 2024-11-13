Livestream-Premiere: Max Herre und Joy Denalane präsentieren bei der Telekom ihr erstes gemeinsames Album

Was für eine Story, was für ein Album: Max Herre und Joy Denalane veröffentlichen nach 25 Jahren mit „ALLES LIEBE“ ihr erstes gemeinsames Album. Unmittelbar vor dem offiziellen Tourneestart lässt eines der spannendsten Duos der deutschen Musikgeschichte die Öffentlichkeit und vor Ort wenige Zuschauer*innen an ihrem finalen Soundcheck teilhaben. Max Herre und Joy Denalane spielen am 28. November ab circa 20 Uhr im Bottroper one2one-Studio Songs aus „ALLES LIEBE“ und Klassiker wie „Mit Dir“, mit dem ihre gemeinsame Laufbahn 1999 begann.

Fans können das Konzert als kostenlosen Livestream über MagentaMusik sowie TikTok und Facebook verfolgen. Die Telekom macht das Konzert zudem bei MagentaTV auf Kanal 141 (bei Standardbelegung) verfügbar. Darüber hinaus wird es beim Sender #dabeiTV übertragen.

„Wir freuen uns auf die gemeinsame Tournee und auf den Soundcheck in intimer Atmosphäre“, erklären Max Herre und Joy Denalane. „Wir sind uns sicher, dass die Show auch den Fans zu Hause das Gefühl geben wird, hautnah dabei zu sein.“

Arnim Butzen ist überzeugt, dass dies gelingen wird. „Wir wollen unsere Kundinnen und Kunden immer wieder begeistern. Und das nicht nur durch unsere Netzqualität, innovativen Produkte und Services, sondern auch durch herausragenden Content. Und den liefern Joy Denalane und Max Herre, denn sie sind zwei herausragende Musiker, die ihr Publikum verzaubern“, erklärt der Magenta TV-Chef. „Deshalb sorgen wir auch diesmal wieder dafür, dass alle Fans die einzigartige und besondere Atmosphäre dieses musikalischen Highlights überall im besten Netz erleben können.“

Magenta Moments: Exklusive Tickets und einzigartige Fan-Momente

Der „Max&Joy Soundcheck“ findet im exklusiven Rahmen statt. Die Tickets werden nicht verkauft. Telekom-Privatkund*innen können sich über das Treueprogramm Magenta Moments aber mit etwas Glück kostenlos Karten sichern. Diese stehen vom 14. November, 11 Uhr, bis 15. November, 23:59 Uhr, zur Verfügung. Und damit nicht genug: Einige Gewinner*innen können das außergewöhnliche Duo im Rahmen des Konzertes persönlich treffen.

Magenta Moments ist über das Herz-Icon in der MeinMagenta App aufrufbar. Die MeinMagenta App können sich alle Telekom-Kundinnen im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Tausend Formen von Liebe

„Es gibt tausend Formen von Liebe. Unsere ist eine davon – und das Album ist jetzt unser Blick darauf“, erklärt Herre. Mit „ALLES LIEBE“ feiern Denalane und Herre 25 Jahre musikalischer und persönlicher Verbundenheit, die 1999 mit ihrem Song ‘Mit Dir“ begann. Mit ihrer Kombination aus Soultiefe und Hip-Hop-Erzählkunst und Alben wie Joy Denalanes “Mamani“, “Let Yourself Be Loved” und zuletzt “Willpower” sowie Max Herres “Hallo Welt!“ und „ATHEN“, hat sich das Duo nicht nur mehrfach Gold- und Platin-Auszeichnungen erarbeitet, sondern auch die deutsche Musiklandschaft maßgeblich geprägt.

Tourdaten:

02.12. Leipzig, Haus Auensee

03.12. München, TonHalle

04.12. Frankfurt, Jahrhunderthalle

06.12. Stuttgart, Porsche-Arena

07.12. Berlin, Uber Eats Music Hall

09.12. Bielefeld, Lokschuppen

10.12. Hamburg, Sporthalle

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