Telekom, Skylo und Qualcomm zeigen SMS-Services über Satellit direkt vom Smartphone

Die Deutsche Telekom, Qualcomm und Skylo haben heute den erfolgreichen Abschluss eines Ende-zu-Ende-Tests zum Senden und Empfangen von SMS über einen GEO-Satelliten bekannt gegeben. Es ist das erste Mal in Europa, dass das terrestrische Mobilfunknetz eines Betreibers in ein Satellitennetz integriert wurde. Das ermöglicht SMS-Services auf der Grundlage der 3GPP Release 17-Spezifikationen für Direct-to-Handset-Konnektivität (D2H). Dieser standardbasierte Ansatz ermöglicht Kunden ohne Zugang zum terrestrischen Netzwerk, weltweit Textnachrichten über Satellitenverbindungen zu senden und zu empfangen.

Die Machbarkeitsstudie wurde in Griechenland bei der Telekom-Tochter Cosmote durchgeführt. Dazu wurde das terrestrische Mobilfunknetz der Cosmote in das nicht-terrestrische Netz von Skylo integriert und somit eine flächendeckende Konnektivität gewährleistet. Skylo ist der Vorreiter auf dem Gebiet der NTN (Non-Terrestrial Network)-Kommunikation. Diese Machbarkeitsstudie ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu kommerziellen NTN-Diensten für Kunden in Europa.

„Unsere Kunden wollen immer in Verbindung bleiben. Direct-to-Handset wird eine wichtige Zusatzfunktion für unsere Mobilfunknetze sein. Sie ermöglicht unseren Kunden, ohne separate Apps von überall aus auf ihren regulären Geräten SMS zu schreiben", sagte Antje Williams, SVP Business Creation, Group Technology, Deutsche Telekom. „Durch die enge Zusammenarbeit unseres Teams mit unseren Partnern ist es gelungen, die Integration eines Satelliten- und Mobilfunknetzes zu demonstrieren. Dieser Proof of Concept ist ein entscheidender Schritt, diese fortschrittliche Technologie unseren Kunden zugänglich zu machen.“

„Wir sind stolz darauf, mit der Telekom und Qualcomm Technologies, Inc. zusammenzuarbeiten, um die ersten Direct-to-Handset-Texte über Satellit in Europa zu präsentieren. Bald müssen Kunden nicht mehr zweimal über die Abdeckung nachdenken, bevor sie eine SMS schreiben. Egal, ob sie sich auf einer abgelegenen Insel in Griechenland oder in Regionen ohne Mobilfunkabdeckung befinden. Die Zukunft der Satellitenkonnektivität liegt in der starken Integration in Kommunikationsnetze und wir freuen uns über die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom, die den Weg für diese neuen Dienste bereitet hat", sagte Parthsarathi Trivedi, CEO und Mitbegründer von Skylo Technologies.

„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Telekom und Skylo bei diesem bedeutenden Meilenstein in Europa bekannt zu geben. Gemeinsam haben wir NB-NTN-Direktnachrichten an Mobiltelefone ermöglicht. Grundlage dafür ist ein Gerät, das mit dem Snapdragon X80 5G Modem-RF System betrieben wird und so die Nutzung von Smartphone-Satellitenverbindungen verstärkt", sagte Dino Flore, Vice President, Technology bei Qualcomm Europe, Inc. „Die fortschrittlichen Funktionen des Snapdragon X80 5G Modem-RF Systems bieten die Leistung und Flexibilität, um diese neuen Funktionen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um die Satellitenkonnektivität für die Verbraucher zu verbessern."

Technischer Aufbau

Im Test wurde die SMS von einem Endgerät mit einer Cosmote-SIM-Karte über das Satellitennetz von Skylo im MSS-Spektrum (Mobile Satellite Services) gesendet, das technisch auf den Spezifikationen von 3GPP Release 17 basiert. Der Hauptvorteil von dedizierten, lizenzierten MSS-Frequenzen für die Konnektivität besteht darin, dass sie europaweit genutzt werden können und so die Herausforderungen der internationalen grenzüberschreitenden Frequenzkoordinierung umgangen werden können. Das Gerät war mit dem Snapdragon® X-80 5G Modem-RF System sowie integrierter NB-NTN-Satellitenkonnektivität ausgestattet.

Um ein nahtloses Roaming von Endgeräten zwischen den terrestrischen 5G-Zugangsnetzen und den satellitengestützten Zugangsnetzen zu ermöglichen, wurde das kommerziell verfügbare nicht-terrestrische Netzwerk von Skylo in das Produktionsnetzwerk von Cosmote integriert.

Es gewährleistet auch eine flächendeckende Abdeckung für Kunden in ländlichen oder zerklüfteten Gebieten mit weißen Flecken und unterstützt die Notfallkommunikation oder Katastrophenschutzszenarien.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über Skylo:

Skylo Technologies ist ein globaler NTN-Dienstanbieter mit Sitz in Mountain View, Kalifornien. Er bietet einen Service an, der es ermöglicht, Smartphones und IoT-Mobilfunkgeräte direkt über vorhandene Satelliten zu verbinden. Geräte, die über Satellit verbunden sind, werden von Skylos kommerziellem NTN vRAN verwaltet und bedient, das über eine auf 3GPP-Standards basierende Cloud-native Basisstation und einen Core verfügt. Skylo arbeitet mit bestehenden Satellitenbetreibern, Netzbetreibern und Geräteherstellern zusammen, um Abonnenten eine Konnektivitätslösung zwischen terrestrischen und satellitengestützten Netzwerken zu bieten, die überall und jederzeit verfügbar ist. Der Fokus von Skylo liegt auf der Ermöglichung vernetzter Dienste für Menschen im Freien und vernetzter Arbeitsabläufe für Maschinen bei der Arbeit in kritischen Branchen wie Landwirtschaft, Schifffahrt, Logistik, Bergbau und anderen sowie auf Massenkonsumgütern. Für weitere Informationen besuchen Sie www.skylo.tech, kontaktieren Sie info@skylo.tech oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.



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