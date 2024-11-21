T Challenge 2025 jetzt eröffnet: KI-Innovationen für Telekommunikation

Deutsche Telekom und T-Mobile US rufen zur fünften T Challenge auf. Erneut laden die Unternehmen Innovatoren und Disruptoren aus der ganzen Welt ein, die besten Einsatzmöglichkeiten von KI zu finden. Das Ziel: die Telekommunikation und deren Integration in den Alltag der Menschen zu verbessern.

Zur fünften Ausgabe der T Challenge fordert der Wettbewerb die Teilnehmenden in diesem Jahr auf, Innovationen für sechs Schlüsselbereiche zu entwickeln, in denen KI einen echten Unterschied für die Telekommunikation machen kann:

Netzwerktechnologie

Glasfaserausbau

Nachhaltiger Energieverbrauch

Vertrieb & Service

Anwendungsfälle für Netzwerk-APIs

Sicherheit

Bewerbungen können bis zum 31. Januar 2025 eingereicht werden. Nach deren Prüfung werden bis zu 12 Teams ausgewählt. Sie können ihre Innovationen am 2. und 3. Juni 2025 einer Jury aus Expertinnen und Experten der Deutschen Telekom und T-Mobile US in der Konzernzentrale der Telekom in Bonn präsentieren. Die Gewinnerteams erhalten Geldpreise und die Chance, ihre Technologie gemeinsam mit der Telekom in Europa und T-Mobile in den USA weiterzuentwickeln.

Folgende Preise sind ausgelobt:

Erster Platz: 150.000 Euro

Zweiter Platz: 75.000 Euro

Dritter Platz: 50.000 Euro

Sonderpreis: bis zu 25.000 Euro

Weitere Informationen zur T Challenge und rund um die Bewerbung gibt es unter: https://t-challenge.com

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Mobile US: https://www.telekom.com/de/konzern/weltweit/profile/profil-usa-336246