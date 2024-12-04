FIEGE Air Cargo Logistics: Wenn KI die Luftfracht managt

Luftfracht zählt zu den teuersten Transportwegen. Hier zählt jeder Zentimeter. Im Frachtraum der Passagier- und Transportflugzeuge kommt es daher auf eine maximale Auslastung an. Jeder nicht genutzte Zentimeter ist verschenktes Geld. Ein Fall für künstliche Intelligenz: Am größten deutschen Verkehrsflughafen Frankfurt Main bedient FIEGE Air Cargo Logistics, ein Tochterunternehmen der FIEGE Gruppe, die Lufthansa Cargo AG. Die optimale Beladung der Luftfrachtpaletten, die sogenannten Unit Load Devices (ULD), prüft jetzt eine intelligente Lösung der Telekom. Sie löst damit einen analogen zeitaufwändigen Prozess ab.

Luftfracht sicher und effizient zusammenstellen

Worauf kommt es an? Entscheidend ist es, die Konturgrenzen der Flugzeugpaletten einzuhalten, um das Volumen im Frachtraum maximal auszunutzen. Fachkräfte mussten bisher mit hohem Aufwand manuelle Präzisionsarbeit leisten. Mit Augenmaß und haptischen Konturbögen prüften sie die Beladung individuell für die jeweiligen Frachträume der unterschiedlichen Flugzeugtypen. „Wird beim Beladen die vorgesehene Kontur nicht eingehalten, hebt die Maschine ohne oder nur mit verringerter Ladung ab. Das kann für unseren Kunden schnell einen hohen Umsatzverlust bedeuten“, erklärt Benjamin Looser, Managing Director bei FIEGE Air Cargo Logistics.

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Berechnung und Korrektur in Echtzeit

Die Lösung: Die Telekom entwickelte gemeinsam mit FIEGE das digitale Assistenzsystem „Build Up Eye“. Es überwacht Paletten bereits bei der Beladung in der Frachthalle. Die Software führt eine dreidimensionale Vermessung und Konturprüfung der Paletten mithilfe von LiDAR-Kameras durch. Diese sind rund um den Packplatz der Paletten angebracht und erfassen Maße wie Tiefedaten und Entfernung der ULDs in Echtzeit. Legen Mitarbeitende nun an ihrem digitalen Arbeitsplatz eine virtuelle Schablone über die Abbildung der Palette, simulieren sie damit die jeweils vorgegebene Kontur. AI-Vision – eine KI-gestützte Bild- und Videoanalyseplattform der Telekom – wertet im Anschluss die Daten vor Ort in Echtzeit aus. Sie zeigt Konturverletzungen schon während des laufenden Beladevorgangs an. Das Personal kann unmittelbar eingreifen und die Ladung korrigieren.

Für Maximilian Ahrens, Managing Director T Digital, zählen vor allem zwei Vorteile: „Zum einen die Effizienz, da die ungenutzte Fläche der Palette für eine optimale Auslastung direkt während der Beladung von der KI berechnet wird. Und zum anderen der sichere Betrieb und die Fernwartung über Mobilfunk, unabhängig von lokalen Infrastrukturen.“

Die Lösung, die in enger Kooperation der Deutschen Telekom IoT GmbH und der Deutschen Telekom MMS GmbH entstand, verdeutlicht: „Wir sind DER Ende-zu-Ende-Digitalisierungspartner für unsere Kunden. Wir entwickeln die beste Lösung für die Branchenführer von morgen und sind stolz, dass FIEGE mit dieser Technologie in der Luftfrachtverarbeitung weltweit führend ist.“

Innovation mit Potential

Das digitale Prüfsystem kommt bislang am Frankfurter Flughafen zum Einsatz. Administratoren greifen über das Mobilfunknetz jederzeit und unabhängig von lokalen Infrastrukturen remote auf die Lösung zu. So können Wartungsarbeiten erledigt und neue Funktionen integriert werden. Auch der Rollout von „Build Up Eye“ auf weitere Standorte erfolgt darüber schnell und unkompliziert.

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https://iot.telekom.com/de/blog/fiege-optimiert-luftfracht-handling-mit-ki-und-iot

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