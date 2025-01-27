Die GRAMMY Awards® exklusiv in Deutschland bei der Telekom

Es ist die bedeutendste Nacht der Musik: die Verleihung der 67. GRAMMY Awards®. Nominiert sind in diesem Jahr Künstlerinnen und Künstler wie Beyoncé, Charli xcx, Billie Eilish, Kendrick Lamar, Post Malone, Taylor Swift und viele mehr. Bei der Telekom ist der weltweit wichtigste Musikpreis live und exklusiv zu sehen – in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar 2025 ab 2 Uhr (MEZ) bei MagentaTV (Kanal 141 bei Standardbelegung) und im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik . Eine Wiederholung gibt es am 3. Februar um 20:15 Uhr beim Sender #dabeiTV auf MagentaTV. Anschließend steht die Show zudem bei MagentaTV und auf MagentaMusik bereit. Die GRAMMY Awards® werden von der Recording Academy® in Los Angeles verliehen.

„Mit herausragenden Liveerlebnissen wie den GRAMMY Awards bieten wir unseren Kundinnen und Kunden einen einzigartigen Mehrwert. Gemeinsam mit allen Musikfans freuen wir uns auf spektakuläre Auftritte, unvergessliche Bühnendesigns und natürlich die begehrten Trophäen“, sagt Telekom TV-Chef Arnim Butzen. „MagentaTV punktet durch ein vielfältiges und qualitativ hochwertiges Entertainmenterlebnis. Exklusive Inhalte und starke Partnerschaften spielen dabei eine wichtige Rolle.“

Megastar Beyoncé elfmal nominiert

In der Liste der Nominierten steht Beyoncé erneut ganz oben. Die Sängerin wurde gleich elfmal nominiert. Hoffen darf sie unter anderem in den drei großen Kategorien „Album of the Year“ (Cowboy Carter) sowie „Record of the Year“ und „Song of the Year“ (jeweils Texas hold ‘em). Weitere nominierte Künstler*innen sind Charli xcx (8), Post Malone (8), Billie Eilish (7), Kendrick Lamar (7), Sabrina Carpenter (6), Chappell Roan (6) und Taylor Swift (6). Aussichten auf Trophäen haben zudem Bruno Mars, Jacob Collier, Lady Gaga, Ariana Grande und viele mehr. Zu den nominierten Bands gehören unter anderem The Beatles, The Black Keys, Pearl Jam, Judas Priest und Metallica. Die vollständige Nominierungsliste finden Interessierte auf GRAMMY.com.

GRAMMY Awards® unterstützen Hilfsmaßnahmen für Brandkatastrophe

Die Zuschauer*innen vor Ort und an den Bildschirmen erwartet eine Nacht voller Emotionen, Überraschungen und großem Entertainment. Liveauftritte von Topstars wie Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli xcx, Doechii, RAYE, Sabrina Carpenter, Shakira und Teddy Swims werden der Show einen schillernden Rahmen verleihen und die Musikfans weltweit begeistern. Der Emmy® Award-Gewinner sowie Golden Globe® Award und GRAMMY® Award nominierte Comedian Trevor Noah wird zum fünften Mal durch das Programm führen. Veranstaltungsort ist die Crypto.com-Arena in Los Angeles. Die Recording Academy® wird die diesjährigen GRAMMY Awards® dazu nutzen, für die Brandkatastrophe in und um Los Angeles zusätzliche Mittel zur Unterstützung der Hilfsmaßnahmen zu sammeln. Bisher konnten die Verantwortlichen bereits über zwei Millionen US-Dollar an Bedürftige verteilen und den Los Angeles Fire Relief Effort mit einer ersten Spende von einer Million US-Dollar ins Leben rufen.

Die GRAMMY Awards® finden seit 1959 jährlich statt. Der Preis gilt als höchste Auszeichnung der Musikbranche und wird von rund 13.000 Mitgliedern der Recording Academy® vergeben. Die stimmberechtigten Mitglieder vertreten alle Musikgenres und kreativen Disziplinen. Musiker*innen, Autor*innen, Produzent*innen und weitere Musikschaffende werden für ihre Leistungen in 94 Kategorien aus 27 verschiedenen Bereichen nominiert. Beyoncé hat als meist ausgezeichnete Einzelkünstlerin 32 Grammys erhalten. Bei den Bands liegt U2 mit 22 Auszeichnungen vorne. Die 67th Annual GRAMMY Awards® werden von Fulwell 73 Productions für die Recording Academy® produziert. Ben Winston, Raj Kapoor und Jesse Collins sind die ausführenden Produzenten. Die 67. GRAMMY Awards® werden international mit Ausnahme von Lateinamerika von Paramount Global Content Distribution vertrieben.

Filmtrailer

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil







