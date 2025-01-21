Telekom und RTL Deutschland führen ihre Erfolgspartnerschaft in die Zukunft

Telekom und RTL Deutschland haben heute angekündigt, ihre erfolgreiche Kooperation weiter fortzuführen. Dadurch ist RTL+ bis mindestens 2030 integraler Bestandteil fast aller MagentaTV-Tarife. Die langfristige Fortführung der Partnerschaft im Wachstumsmarkt Streaming garantiert MagentaTV Kunden uneingeschränkten Zugriff unter anderem auf umfangreiche RTL+ Sport-Highlights von der UEFA Europa League über die NFL bis hin zu MMA, erstklassige Reality wie „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Golden Bachelor“, „Make Love, Fake Love“, „Das Sommerhaus der Stars“ oder „Temptation Island VIP“, beste Fiction wie „Sisi“ oder „Neue Geschichten vom Pumuckl“ sowie tägliche Erfolgsserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Wolfgang Metze, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland: „Unsere Partnerschaft mit RTL entwickelt sich hervorragend. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden RTL+ weiterhin als attraktiven Bestandteil vieler MagentaTV-Tarife anbieten können. MagentaTV vereint auch in Zukunft die besten Unterhaltungsangebote auf einer Plattform.“

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: „Ich freue mich sehr, dass wir diese besondere Partnerschaft zwischen RTL+ und Magenta TV bis mindestens 2030 fortführen können. Sie ist geprägt von einem starken Vertrauen ineinander und großen gemeinsamen Ambitionen. Für unsere Strategie SHINE 2030 ist dieser Vertrag ein zentraler Baustein, um RTL+ als führenden deutschen Streamingdienst weiter zu stärken und nachhaltig profitabel zu führen. Schon jetzt stellt RTL+ regelmäßig Nutzungsrekorde auf und wächst rasant. Diese deutsche Erfolgsgeschichte wollen wir gemeinsam fortschreiben.“

Das umfangreiche Angebot von RTL+ mit über 55.000 Programmstunden umfasst preisgekrönte Serien, attraktiven Live-Sport, Reality- und weitere Entertainment-Highlights über hochwertige Dokumentationen bis zu journalistischen Reportagen und umfangreichen Informationsangeboten. Das All Inclusive Abo RTL+ MAX, das auch Musik und Hörbücher umfasst, kann optional hinzugebucht werden. MagentaTV Kunden können zudem auf der Telekom-eigenen Hardware, wie z.B. der MagentaTV One aber auch überall, wo es RTL+ gibt (Handy, Smart TV, online), RTL+ Premium Inhalte abrufen.

Sämtliche Free- und Pay- TV-Sender verfügbar

Darüber hinaus steht MagentaTV-Kunden mit RTL+ das gesamte Free- und Pay-TV-Angebot von RTL Deutschland über Magenta TV ebenso wie bei RTL+ zur Verfügung. Es umfasst die neun Free-TV HD-Sender RTL HD, VOX HD, NITRO HD, ntv HD, SUPER RTL HD, RTLup HD, VOXup HD, TOGGOplus und RTLZWEI HD sowie die vier Pay-TV Sender RTL Crime HD, RTL Living HD, RTL Passion HD und GEO Television HD.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Zusätzlich stehen mehr als 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie die übergreifende Suche, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über RTL+

RTL+ ist mit mehr als sechs Millionen Abonnenten Ende 2024 der führende deutsche Streamingdienst im Markt. Als erster deutscher Anbieter bündelt RTL+ Serien, Realitys, Live-Sport, Filme, Musik, Hörbücher, Podcasts und Magazininhalte in einer All Inclusive Entertainment App. Die User können bei RTL+ auf über 55.000 Programmstunden an Video- und TV-Entertainment, über 120 Millionen Musiktitel, mehr als 140.000 Hörbücher und Hörspiele, mehrere tausend Podcast Formate sowie Digitalausgaben der Magazine Stern, Stern Crime, GEO, GEO Epoche, Capital, Brigitte, Gala, Schöner Wohnen, Häuser, Couch, Geolino und Geolino Mini zugreifen.

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