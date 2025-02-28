Aus Europa für Europa: KI für Unternehmen.

Die Deutsche Telekom präsentiert sich auf dem MWC in Barcelona gemeinsam mit Kunden aus dem öffentlichen Sektor und Industriepartnern. Auf dem Stand 3M31 in Halle 3 öffnet sich ein Fenster in die europäische Zukunft: Mehr als 30 Lösungen aus zehn Ländern zeigen, wie KI zu Wachstum, Effizienz und Kundenzufriedenheit beitragen kann. Die Botschaft ist klar: Unternehmen aller Größen und Branchen können von KI profitieren. Und zwar europaweit. Im öffentlichen Sektor zum Beispiel, aber auch in der Gesundheitswirtschaft. Die Beispiele aus Spanien sind ein Beweis dafür.

Bürgernähe im Mittelpunkt: Generalitat de Catalunya

Nicht nur der private Sektor profitiert vom Einsatz von KI. Auch in öffentlichen Einrichtungen ist die digitale Transformation ein wichtiger Schwerpunkt. Ein umfassendes Projekt der Generalitat de Catalunya zeigt: Die Digitalisierung verbessert den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, erhöht die Effizienz der Verwaltung und stärkt die digitalen Kompetenzen der Bürger.

Für die Generalitat de Catalunya wurde eine breite Palette von Dienstleistungen implementiert. Dazu gehören das Management von Rechenzentren, Public und Private Clouds, Workplace Services, Service Management, Application Management sowie die Entwicklung und der Betrieb von digitalen Lösungen.

Mit T-Systems Iberia setzt die Generalitat de Catalunya innovative Technologien in Bereichen wie Justiz, Gesundheit und Bildung um.

KI verbessert Patientenversorgung auf der Intensivstation in Barcelona

Zwei Krankenhäuser in Barcelona setzen erfolgreich Künstliche Intelligenz auf der Intensivstation ein. Die Lösung wurde im Rahmen des EU-finanzierten Projekts Critic-Contas entwickelt. Bei diesem Projekt wird KI eingesetzt um die umfassende Betreuung von Intensivpatienten zu verbessern. Die beiden Intensivstationen in Katalonien gehören zu den führenden Einrichtungen des Landes.

Künstliche Intelligenz sammelt, verarbeitet und nutzt heterogene Daten aus verschiedenen Quellen, um kritische Ereignisse bei Intensivpatienten vorherzusagen. Aus den Daten werden intelligente Algorithmen erstellt, die die klinische Entscheidungsfindung des Gesundheitspersonals unterstützen und Alarm auslösen, wenn sich der Gesundheitszustand des Patienten verschlechtert. So kann das Krankenhauspersonal kritische Situationen effektiv vorhersehen. Dadurch werden die Patienten auf der Intensivstation besser versorgt.

Vereinfachung der Prozesse in der Justizverwaltung durch Digitalisierung

Die Justizverwaltung der Generalitat de Catalunya befindet sich in der letzten Phase des Projekts zur Digitalisierung der Gerichtsakten. Es wird die vollständige Einführung der elektronischen Gerichtsakte ermöglichen. Die Vorteile liegen auf der Hand: eine papierlose, flexiblere und bürgernähere Justiz.

Die Rolle der KI in der Justiz

Das Justizministerium setzt auf neue Technologien wie die KI, um die Mitarbeitenden der Justizverwaltung (Richter, Staatsanwälte, Beamte) bei der Ausübung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Dank des Einsatzes von KI in ihrer täglichen Arbeit werden die Verwaltung und die Bearbeitung komplexer Dokumente vereinfacht, was zu Effizienzsteigerungen führt und ein flexibleres System schafft.

Lassen Sie sich live von Experten überzeugen, wie juristische Prozesse vereinfacht werden können.

Wann: 05/03/2025 14:50 - 15:15 (CET)

Wo: https://mwc.telekom.com/session/judicial-document-interpreter

Die Deutsche Telekom auf dem Mobile World Congress vom 3. bis 6. März 2025 Immer informiert mit den MWC-Newsletter:

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Magenta Keynote streamen

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Themenspecial MWC

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Besuchen Sie uns – in Barcelona oder im Netz

Erleben Sie unsere Produkte und Dienstleistungen live. Vom 3. bis 6. März 2025 finden Sie die Deutsche Telekom in Halle 3 auf dem Stand 3M31. Wir freuen uns auf Sie. Alle Veranstaltungen werden live gestreamt. Bühnenprogramm und Events: mwc.telekom.com/2025

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