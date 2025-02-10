GGS Om Berg triumphiert im Finale der Baskets Grundschul-Challenge im Telekom Dome

Der Sieger der diesjährigen Baskets@School Grundschul-Challenge ist die GGS Om Berg. Sie setzte sich am Samstag im großen Finale im Telekom Dome im Spiel um Platz eins mit 11:8 gegen die KGS Josefschule aus Beuel durch. Den dritten Platz sicherte sich die Andreasschule, die in der Begegnung um Bronze gegen die KGS Meckenheim mit 9:3 überzeugte. Die besten acht von 48 Teams aus 38 Schulen traten im Telekom Dome in echter Profi-Atmosphäre an. Ein buntes Rahmenprogramm mit Maskottchen Bonni und Baskets-Profis wie Point Guard Darius McGhee, Kapitän Thomas Kennedy und Sam Griesel begleitete das Finale. Der Tag voller spannender Spiele und Spaß wurde erstmals live in der Telekom App übertragen, kommentiert von BBL und EuroCup-Kommentator Chris Schmidt.

Kathie Gola von der siegreichen Schule Om Berg: „Ein gigantischer Erfolg nach viel Arbeit, hauptsächlich unseres Trainers Olaf Stolz. Man kann man das gar nicht in Worte fassen. Wir sind sehr stolz.“

Urkunden, Geldpreise und ein exklusiver Spieltagsbesuch bei den Telekom Baskets

Die acht Finalisten qualifizierten sich nach intensiven Trainingsphasen bei den Challenge Days in acht Disziplinen für das Finale im Telekom Dome. Teilnehmende Schulen beim Finale waren die KGS Meckenheim, die GGS Sieglar, die siegreiche GGS Om Berg, der Vorjahressieger und diesjährige Finalist KGS Josefschule, die GGS Stallberg, die drittplatzierte Andreasschule, die Kettelerschule und die KGS Schlossbachschule, die im Vorjahr den dritten Platz belegte. Alle Finalisten erhielten Urkunden, die Siegerteams zudem Geldpreise. Die GGS Om Berg freute sich zusätzlich über einen Pokal und einen exklusiven Besuch bei den Telekom Baskets mit Blick hinter die Kulissen.

Hennig Stiegenroth, Leiter Sport und Sponsoring Deutsche Telekom AG, zeigt sich vor Ort begeistert: „Das Finale im Telekom Dome war wieder der Höhepunkt einer besonderen Saison der Grundschul-Challenge, an der so viele Teams wie noch nie teilgenommen haben. Unser Projekt Baskets@School mit Challenge und Liga ist ein voller Erfolg und begeistert die Kinder auch im achten Jahr. Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir alles dafür tun, auch in der nächsten Saison möglichst viele Kinder und Jugendliche früh für Bewegung und den Basketballsport zu begeistern.“

Auch Daniel Seffern von den Telekom Baskets freute sich über den diesjährigen Finaltag: „Jedes Jahr wachsende Teilnehmerzahlen und eine tolle Atmosphäre beim Finale – was will man mehr? Zu sehen, wie viel Spaß nicht nur die Kinder, sondern auch die Familien und Freunde auf den Rängen haben, ist beeindruckend. Ich freue mich schon auf das Finale der Grundschul-Liga.“ Das Finale der Grundschul-Liga für 3. und 4. Klassen findet am 5. April ebenfalls im Telekom Dome statt.

Seit 2017 haben über 9.000 Schüler*innen teilgenommen

„Spaß, Fairplay und Lust am Sport“ – mit diesem Motto begeistert Baskets@School seit acht Jahren Schüler*innen aus Bonn und Umgebung für Basketball und Teamgeist. Das Projekt der Deutschen Telekom, Telekom Baskets Bonn und der Stadt Bonn hat seit 2017 rund 440 Schulen mit über 9.000 Schüler*innen erreicht. Seit der vergangenen Saison wird das Projekt auch von der BARMER Ersatzkasse unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.baskets-at-school.de .