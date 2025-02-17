Mit 1 GB weltweit gratis surfen und Datenpässe mit mehr Volumen

Die Telekom wertet ihre Travel & Surf Datenpässe für sorgenfreies mobiles Surfen in vielen Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) deutlich auf. Die neuen Pässe für Privatkunden bieten durchgängig mehr Datenvolumen. So steht Reisenden außerhalb der EU ab sofort in den Einstiegspässen (2-DayPass) immer mindestens 1 Gigabyte (GB) Datenvolumen ab 5,95 Euro zur Verfügung. Der 4 WeekPass enthält bei unverändert 49,95 Euro in der Ländergruppe 2 nun 20 GB Datenvolumen (alt 8 GB) und in der Ländergruppe 3 (außerhalb von Europa und Nordamerika) 14 GB statt 5 GB. Das entspricht nahezu einer Verdreifachung des Datenvolumens – und das ohne Mehrkosten. 5G Roaming ist in mehr als 90 Ländern mit mehr als 200 Partnernetzen möglich.

Deutlich mehr Datenvolumen enthalten ab sofort auch die speziellen Länderpässe der Telekom – und das zum selben Preis. Weltenbummler mit Telekom Mobilfunkvertrag erhalten so bei Buchung des 4 WeekPass USA für unverändert 49,95 Euro satte 100 GB Datenvolumen statt 36 GB. Damit verdreifacht sich das bisherige Datenvolumen ebenfalls nahezu. Der WeekPass wird zum 2 WeekPass. Für 29,95 Euro gibt es nun 40 GB (alt 14 GB). Ein attraktives Reiseziel ist auch die Türkei. Für zwei Wochen unbeschwerte Datennutzung bietet die Telekom für 29,95 Euro den neuen 2 WeekPass mit 20 GB Datenvolumen an. Und wer gleich für vier Wochen das Land zwischen Orient und Okzident bereist, erhält für 49,95 Euro mit dem 4 WeekPass 50 GB statt 30 GB. Die speziellen Länderpässe können für 28 Länder weltweit gebucht werden.

Für diejenigen, die am Tag auch mal ein bisschen mehr benötigen, gibt es die DayFlat unlimited. Das unbegrenzte Surfvergnügen gibt es in den USA und Kanada ab sofort für nur noch 9,95 Euro und damit mehr als 30 Prozent günstiger. Und nicht nur dort. Auch in der Türkei und in Thailand lässt sich jetzt die DayFlat unlimited der Telekom buchen. Einem entspannten Urlaub steht also nichts mehr im Wege.

Datenpässe vier Wochen vor Reiseantritt buchen

Übrigens: Die neuen Travel & Surf Pässe und speziellen Länderpässe lassen sich jetzt schon einen Monat im Voraus auf pass.telekom.de reservieren. Beim Einbuchen des Smartphones in das Mobilfunknetz des Reiselandes wird der reservierte Pass automatisch aktiviert. Aber natürlich lassen sie sich auch erst in dem jeweiligen Land unter pass.telekom.de buchen. Die Seite ist für Kundinnen und Kunden kostenlos; es fällt kein Datenvolumen an. Sie werden automatisch auf die Seite geleitet, sobald sie den Browser öffnen. Alternativ lassen sich Datenpässe per SMS buchen, immer im jeweiligen Land. Sobald das Inklusivvolumen verbraucht ist, wird die Verbindung unterbrochen, bis ein neuer Datenpass gebucht wird. Unerwartete Kosten im Datenroaming sind damit ausgeschlossen.

Welcome Pass: Zweimal jährlich 1 GB kostenloses Datenvolumen

Einen Telekom Mobilfunkvertrag zu haben, hält aber noch ganz andere Vorteile bereit. Nicht nur, dass die Kundinnen und Kunden in Deutschland mit 5G im besten Mobilfunknetz chatten, surfen oder Videos streamen. Über das Telekom Treueprogramm Magenta Moments lassen sich zahlreiche Vorteile sichern – auch Vergünstigungen für das Ausland. So erhalten die Kundinnen und Kunden unter dem Herz-Symbol in der MeinMagenta App in allen Tarifen einen kostenlosen Welcome Pass für 1 GB Datenvolumen. Dieser ist die ersten 48 Stunden gültig und gilt außerhalb der Länder der EU. Der Welcome Pass lässt sich bis zu zwei Mal im Jahr bei Magenta Moments reservieren. Die Aktivierung erfolgt automatisch beim Einbuchen in ein Mobilfunknetz der Ländergruppen 2 und 3.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkundinnen und -kunden der Telekom. Es bietet einzigartige Geschenke und Vorteile aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming oder Vorteile von ausgewählten Partnern – ohne versteckte Kosten und weitere Verpflichtungen. Nutzerinnen und Nutzer finden Magenta Moments innerhalb der MeinMagenta App. Die MeinMagenta App ist im App Store (iOS) und im Play Store (Android) kostenlos verfügbar.

Weitere Informationen auf www.telekom.de/magenta-moments

Weitere Informationen und nützliche Tipps etwa zu Schiffsreisen, Roaming-Einstellungen auf dem Handy oder WLAN-Call finden Sie hier:

www.telekom.de/roaming

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-surf

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

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