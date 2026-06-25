Surfen und Telefonieren im Ausland: Was beim Roaming wichtig ist

Die gute Nachricht: In vielen Reiseländern ist Roaming mit der Telekom einfach geregelt. Innerhalb der EU nutzen Reisende ihren Mobilfunkvertrag wie in Deutschland. Bei Reisen außerhalb der EU lohnt sich ein Blick in den eigenen Tarif. Viele aktuelle MagentaMobil Tarife enthalten inzwischen auch Datenvolumen für mehr als 140 Länder außerhalb der EU. Zusätzlich bietet die Telekom zahlreiche Datenpässe für unterschiedliche Nutzungsbedarfe und Reiseländer an. Vor ungeplanten Kosten schützt die Option Travel & Surf: Mobiles Surfen startet außerhalb der EU erst, wenn aktiv ein Datenpass gebucht wird.

Das Wichtigste zum Roaming im Überblick

In der EU entstehen für Telefonie, SMS und mobiles Surfen keine zusätzlichen Roaming-Gebühren.

entstehen für Telefonie, SMS und mobiles Surfen keine zusätzlichen Roaming-Gebühren. Norwegen, Island und Liechtenstein sowie die Ukraine und Moldau sind beim EU-Roaming ebenfalls eingeschlossen.

sind beim EU-Roaming ebenfalls eingeschlossen. Großbritannien und die Schweiz behandelt die Telekom beim Roaming wie EU-Länder. Das gilt für alle aktuellen und viele ältere Smartphone- und Prepaid-Tarife

behandelt die Telekom beim Roaming wie EU-Länder. Das gilt für alle aktuellen und viele ältere Smartphone- und Prepaid-Tarife Außerhalb der EU Aktuelle MagentaMobil Tarife enthalten seit Frühjahr 2026 je nach Tarifgröße 2 GB bis 50 GB jährliches Datenvolumen für mehr als 140 Länder der Ländergruppen 2 und 3.

Aktuelle MagentaMobil Tarife enthalten seit Frühjahr 2026 je nach Tarifgröße 2 GB bis 50 GB jährliches Datenvolumen für mehr als 140 Länder der Ländergruppen 2 und 3. Kostenkontrolle : Travel & Surf schützt vor ungewollten Kosten beim Daten-Roaming. Mobiles Surfen ist außerhalb der EU erst möglich, wenn aktiv ein Datenpass gebucht wird.

: Travel & Surf schützt vor ungewollten Kosten beim Daten-Roaming. Mobiles Surfen ist außerhalb der EU erst möglich, wenn aktiv ein Datenpass gebucht wird. Auf Schiffen und in Flugzeugen gelten besondere Bedingungen, weil dort häufig satellitengestützte Netze genutzt werden.

Was ist Roaming?

Roaming bedeutet, dass ein Smartphone im Ausland ein fremdes Mobilfunknetz nutzt. Das ist nötig, wenn das Netz des eigenen Mobilfunkanbieters vor Ort nicht verfügbar ist. Voraussetzung dafür sind Roaming-Abkommen zwischen den Netzbetreibern. Die Telekom hat solche Abkommen weltweit mit über 600 Partnern geschlossen. Dadurch können Telekom Kundinnen und Kunden in den meisten Ländern mehrere Partnernetze nutzen. Auch 5G ist im Ausland verfügbar. Die Telekom hat dazu Verträge mit rund 300 Partnern in mehr als 120 Ländern abgeschlossen. Dadurch haben Kundinnen und Kunden jederzeit und an jedem Ort die bestmögliche Versorgung.

Was gilt beim Roaming in der EU?

Innerhalb der Europäischen Union nutzen Reisende ihren Mobilfunkvertrag grundsätzlich wie in Deutschland. Das bedeutet: Für Telefonate, SMS und mobiles Surfen entstehen bei vorübergehenden Reisen in EU-Länder keine zusätzlichen Roaming-Gebühren. Diese Regel gilt auch für Norwegen, Island und Liechtenstein sowie die Ukraine und Moldau. Reisende können dort ihr im Tarif enthaltenes Datenvolumen nutzen, telefonieren und SMS versenden, ohne dass zusätzliche Roaming-Gebühren anfallen.

Was ist an EU-Außengrenzen zu beachten?

In Grenznähe kann sich ein Smartphone automatisch in ein Netz des Nachbarlandes einwählen. Liegt dieses Netz außerhalb der EU, greift das kostenlose EU-Roaming nicht. Wer sich in Grenzregionen aufhält, sollte deshalb in den Einstellungen des Smartphone die automatische Netzwahl prüfen und bei Bedarf auf manuelle Netzauswahl umstellen.

Gelten Großbritannien und die Schweiz beim Telekom-Roaming wie die EU?

Ja. Für Telekom Kundinnen und Kunden gelten in Großbritannien weiterhin die Bedingungen wie beim EU-Roaming. Das umfasst England, Schottland, Wales, Nordirland sowie die Kanalinseln Jersey und Guernsey.

Die Telekom behandelt die Schweiz beim Roaming ebenfalls wie ein EU-Land. Telekom Kundinnen und Kunden telefonieren und surfen in der Schweiz ohne zusätzliche Roaming-Gebühren. Bei Prepaid-Tarifen kommt es auf den Tarifstand an: In aktuellen Prepaid-Tarifen (buchbar seit 21.8.2024) gilt die Schweiz beim Roaming ebenfalls wie ein EU-Land. Bei älteren Prepaid-Tarifen ist mobiles Surfen in der Schweiz kostenlos; für Telefonie und SMS können jedoch Kosten entstehen. Tipp: Prepaid-Tarif vor Abreise in die Schweiz prüfen und in die aktuellen Tarife wechseln.

Bei Tarifen mit unbegrenztem Datenvolumen gelten in der Schweiz und in Großbritannien die Fair-Use-Regelung – ebenso wie in den übrigen EU-Staaten. Dann stehen aktuell 143 GB Datenvolumen zur Verfügung.

Was gilt außerhalb der EU?

Außerhalb der EU hängen die Roamingkosten vom Reiseziel und vom eigenen Tarif ab. Seit Frühjahr 2026 enthalten die aktuellen MagentaMobil Tarife ein jährliches Datenvolumen für mehr als 140 Länder der Ländergruppen 2 und 3. Je nach Tarifgröße sind 2 GB bis 50 GB enthalten – ohne Zusatzkosten. Wenn PlusKarten zur Hauptkarte hinzugebucht sind, erhalten auch Familienangehörige dieses Datenvolumen fürs Ausland.

Wer noch einen älteren Tarif nutzt, profitiert vom Welcome Pass. Dieser bietet 1 GB Datenvolumen für Reisen außerhalb der EU und ist 48 Stunden gültig. Der Welcome Pass kann bis zu zweimal im Jahr über die MeinMagenta App unter dem Herz-Symbol reserviert werden und aktiviert sich automatisch, sobald sich das Smartphone in ein Mobilfunknetz der Ländergruppen 2 oder 3 einbucht.

Wie schützt Travel & Surf vor Roaming-Kosten?

Außerhalb der EU können ohne passenden Tarif oder Datenpass Kosten entstehen. Damit keine ungewollten Datenroaming-Kosten anfallen, ist in MagentaMobil Tarifen und vielen älteren Tarifen die Option Travel & Surf voreingestellt.

Travel & Surf wirkt wie ein Kostenschutzschild: Reisende können außerhalb der EU erst dann mobil surfen, wenn sie aktiv einen Datenpass buchen. Solange kein passender Pass aktiv ist, bleibt die mobile Datenübertragung unterdrückt. Auch wenn das im Tarif enthaltene Auslandsvolumen oder das Volumen eines Datenpasses verbraucht ist, wird die Datennutzung automatisch gestoppt. So entstehen keine unbemerkten Kosten auf der nächsten Mobilfunkrechnung.

Wann brauche ich einen Travel & Surf Pass?

Ein Travel & Surf Pass ist sinnvoll, wenn Reisende außerhalb der EU mobil im Internet surfen möchten und kein ausreichendes Auslandsvolumen im Tarif enthalten ist. Die Pässe unterscheiden sich je nach Laufzeit und Datenvolumen.

Für 42 beliebte Reiseziele gibt es spezielle Länderpässe mit zusätzlichem Datenvolumen.

Je Land stehen drei Varianten zur Auswahl:

7 Tage für 5 bis 7 Euro, 14 Tage für 15,95 Euro 28 Tage für 29,95 Euro.

Beispiel USA und Türkei: Hier gibt es 15 GB für 15,95 Euro (14 Tage gültig) und 50 GB für 29,95 Euro (28 Tage gültig). In Thailand gibt es 20 GB für 15,95 Euro (14 Tage gültig) und 50 GB für 29,95 (28 Tage gültig). Mehr Informationen zu allen Pässen und Kosten je Land finden Sie in unserer Übersicht.

Wie buche ich einen Telekom Pass fürs Ausland?

Travel & Surf Pässe können bis zu 90 Tage vor Reisebeginn auf pass.telekom.de reserviert werden. Sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht, aktiviert sich der reservierte Pass automatisch.

Alternativ können Reisende den Pass direkt im Ausland buchen – über pass.telekom.de oder über den Link in der SMS, die der Kunde bei Einreise in ein Nicht-EU-Land erhält. Die Seite pass.telekom.de lässt sich auf dem Smartphone kostenlos öffnen, auch wenn noch kein Datenvolumen aktiv ist.

Ist das Datenvolumen des Passes verbraucht, endet die mobile Datennutzung automatisch. So entstehen keine ungewollten Kosten. Ein weiterer Datenpass kann anschließend jederzeit gebucht werden.

Wann lohnt sich Travel Mobil?

Travel Mobil ist eine Alternative für Reisen außerhalb der EU, wenn neben mobilem Internet auch Telefonie und SMS wichtig sind. Anders als Travel & Surf Pässe enthalten Travel Mobil Optionen nicht nur Datenvolumen, sondern auch Leistungen für Gespräche und SMS.

Für gelegentliche Nutzung, etwa Mobile Payment oder Navigation, können Basispakete ausreichen. Wer im Ausland intensiver surfen möchte, kann mit Komfortpaketen das Datenvolumen des eigenen Telekom-Mobilfunktarifs mitnehmen und zusätzlich Telefonie und SMS nutzen. Die Travel Mobil Optionen enden nach einem Monat automatisch. Mehr Informationen zu den Travel Mobil Optionen, den Kosten und den Buchungsmöglichkeiten finden Sie in der Übersicht.

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Was kostet Telefonieren außerhalb der EU?

Wer außerhalb der EU keine Travel Mobil Option nutzt, zahlt für Telefonate pro Minute. In aktuellen MagentaMobil Tarifen und MagentaMobil Prepaid Tarifen wurden die Minutenpreise für mehr als 140 Länder der Ländergruppen 2 und 3 gesenkt. Für ankommende und abgehende Gespräche gilt dort ein einheitlicher Minutenpreis von 29 Cent pro Minute.

Kann WLAN Call im Ausland Kosten sparen?

WLAN Call, Wifi Calling und WLAN-Telefonie bezeichnen dieselbe Funktion: Telefonate laufen dabei über ein WLAN-Netz, aber mit der eigenen Mobilfunknummer. Im Ausland werden Gespräche und SMS über WLAN Call so abgerechnet, als würde sich die nutzende Person in Deutschland befinden.

Das kann außerhalb der EU hilfreich sein, vor allem bei Gesprächen nach Deutschland. Ist im Mobilfunkvertrag eine Telefonflatrate enthalten, sind Verbindungen nach Deutschland dadurch kostenfrei. Voraussetzung ist, dass das Smartphone WLAN Call unterstützt und mit einem WLAN verbunden ist.

Wichtig: WLAN Call ist nicht immer günstiger

Innerhalb der EU kann WLAN Call sogar ungünstig sein. Denn ein Anruf im EU-Urlaubsland wird über WLAN Call so behandelt, als würde er aus Deutschland heraus geführt. Wer zum Beispiel im Urlaub ein Restaurant vor Ort anruft, telefoniert rechnerisch von Deutschland in dieses Land. Dafür können Kosten entstehen.

Wer zusätzliche Kosten vermeiden möchte, sollte WLAN Call innerhalb der EU prüfen und bei Bedarf deaktivieren. Auch außerhalb der EU kann eine Deaktivierung sinnvoll sein, wenn bereits eine Travel Mobil Option gebucht wurde.

Was gilt auf Schiffen und in Flugzeugen?

Auf Kreuzfahrtschiffen, Fähren und in Flugzeugen wird Mobilfunk häufig über spezielle satellitengestützte Netze bereitgestellt. Diese Netze sind nicht mit dem normalen Mobilfunknetz an Land gleichzusetzen. Deshalb gelten dort besondere Preise und Bedingungen.

Telekom Kundinnen und Kunden werden per SMS informiert, wenn sich ihr Smartphone in ein Schiffsnetz einwählt. Für mobile Datenverbindungen auf hoher See greift ein Kostenairbag, der die Internetverbindung automatisch beendet, sobald ein Betrag von 59,50 Euro erreicht ist. Informationen zu Preisen und buchbaren Pässen

Ab in den Urlaub!

Mit den einfachen Tipps rund ums Daten-Roaming sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sollte es doch einmal Probleme oder Fragen rund ums Thema Surfen oder Telefonieren im Urlaub geben, bietet die kostenlose Hotline im Ausland schnelle Unterstützung. Alle weiteren Infos und Angebote für Telekom-Kundinnen und Kunden gibt es hier.

Kostenlose Service Hotline Bei Fragen im Ausland unterstützt die Telekom über ihre kostenlose Service-Hotline.



Innerhalb der EU : 2202

Außerhalb der EU: +49 171252 2088; über WLAN Call ist die Hotline unter Kurzwahl 2202 zu erreichen.

Vor der Reise prüfen: kurze Checkliste