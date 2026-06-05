Zur Urlaubssaison: Telekom bietet jetzt 5G-Roaming in mehr als 120 Ländern

Pünktlich zum Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern erweitert die Telekom ihr internationales 5G-Roaming-Angebot: Kundinnen und Kunden können 5G jetzt in mehr als 120 Ländern und Gebieten weltweit nutzen. Dafür hat die Telekom Roaming-Vereinbarungen mit Betreibern von rund 300 5G-Netzen geschlossen. Neu hinzugekommen beim 5G-Roaming sind in dieser Sommersaison fünfzehn weitere Länder und Gebiete: Algerien, Armenien, Costa Rica, Dominikanische Republik, Moldau, Peru, Ruanda, Réunion, Samoa, Serbien, Sri Lanka, Tonga, Uganda, Ukraine und Uruguay.

Mit dem Ferienstart in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland beginnt an diesem Wochenende die bundesweite Hauptreisezeit. Aufs mobile Surfen und Streamen müssen Kundinnen und Kunden der Telekom dank weltweitem Roaming auch im Urlaub nicht verzichten. Ob beim Strandurlaub in der Karibik, beim Städtetrip durch europäische Metropolen oder auf Entdeckungstour durch Südostasien – mit insgesamt mehr als 600 Partnernetzen in nahezu allen Ländern und Regionen der Welt sorgt die Telekom auch im Ausland für zuverlässige Mobilfunkverbindungen.

Dazu zählen Länder, in denen die Deutsche Telekom selbst als Netzbetreiber aktiv ist, wie Polen, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowakei, Griechenland, Österreich und USA. Aber auch an anderen beliebten Reisezielen wie Frankreich, Spanien, Italien, der Schweiz, Japan oder der Türkei können Reisende surfen, streamen oder Urlaubsfotos mit Freunden und Familie teilen.

Was ist Roaming?

Roaming ermöglicht Smartphone-Nutzern im Ausland, ein fremdes Mobilfunknetz zu nutzen, wenn das ihres eigenen Anbieters nicht zur Verfügung steht. Und zwar immer dann, wenn es zwischen den Mobilfunk-Anbietern sogenannte Roaming-Abkommen gibt. Diese hat die Telekom in den meisten Ländern direkt mit mehreren Anbietern vereinbart. Damit stehen den Telekom Kundinnen und Kunden weltweit meist mehrere Partnernetze zur Verfügung – für die bestmögliche Versorgung jederzeit und an jedem Ort.

Ohne Aufpreis: 5G-Roaming in der EU

Mit ihrer deutschen SIM-Karte können Kundinnen und Kunden der Telekom innerhalb der EU, in Norwegen, Island und Liechtenstein sowie in Großbritannien und der Schweiz ohne zusätzliche Gebühren im 5G-Netz der Partnerunternehmen surfen. Seit Jahresanfang 2026 sind zudem die Länder Ukraine und Moldau Teil des Roamings ohne Extrakosten. Dabei nutzen Reisende weiterhin ihren Tarif zu den gleichen Konditionen wie im Inland. Das gilt ebenso fürs Telefonieren und den Versand von SMS. Voraussetzung ist neben einem 5G-fähigen Smartphone, dass 5G im jeweiligen Netz technisch zur Verfügung steht.

Volle Kostenkontrolle: Weltweit surfen und telefonieren

Für Reisen außerhalb der EU können Kundinnen und Kunden mit den Roaming-Pässen der Telekom unkompliziert und preiswert im Ausland surfen und telefonieren. Die Telekom bietet dafür verschiedene Travel & Surf Pässe an. Sie unterscheiden sich in Laufzeit und inkludiertem Datenvolumen. So gibt es für jedes Nutzungsverhalten auch bei Reisen weltweit ein passendes Angebot. Darüber hinaus gibt es spezielle Länderpässe für 42 beliebte Reiseziele. Diese haben noch mehr Volumen zum gleichen Preis. Je Land stehen drei Varianten zur Auswahl: 7 Tage für 5 bis 7 Euro, 14 Tage für 15,95 Euro sowie 28 Tage für 29,95 Euro.

Mehr Freiheit auf Reisen mit den neuen MagentaMobil Tarifen

Die aktuellen MagentaMobil Tarife bieten zusätzliche Vorteile für Reisen außerhalb Europas. Seit Frühjahr 2026 ist erstmals in allen Tarifen ein jährliches Roaming-Datenvolumen für die Ländergruppen 2 und 3 enthalten. Je nach Tarif stehen bis zu 50 GB pro Jahr für die mobile Datennutzung in zahlreichen Reiseländern weltweit zur Verfügung. So bleiben Kundinnen und Kunden auch außerhalb der EU bequem online – ohne zusätzliche SIM-Karte oder separate Datenpakete. Sämtliche Leistungen des Hauptvertrags gelten auch für PlusKarten.

Welcome Pass: Zweimal jährlich 1 GB kostenloses Datenvolumen im Ausland

Wer noch einen älteren Tarif nutzt, profitiert auch für Auslandsreisen außerhalb der EU vom kostenlosen Welcome Pass der Telekom: Zweimal jährlich können ein Gigabyte Datenvolumen über das Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App reserviert werden. Der Pass ist 48 Stunden gültig und wird automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht.

Bestes 5G-Netz für den Urlaub in Deutschland

Alle, die es nicht in die Ferne zieht, profitieren auch im Heimaturlaub vom Mobilfunknetz der Telekom: Deutschlandweit können bereits mehr als 99 Prozent der Bevölkerung das 5G-Netz der Telekom nutzen, die Abdeckung bei 4G (LTE) liegt bei nahezu 100 Prozent. Mit rund 36.500 Mobilfunkstandorten verfügt die Telekom über das beste Mobilfunknetz Deutschlands. Das bestätigen die aktuellen Testsiege in den Fachmagazinen Chip, connect, ComputerBild und Imtest.

Weitere Informationen zu den Roaming-Pässen der Telekom und nützliche Tipps etwa zu Schiffsreisen, Roaming-Einstellungen auf dem Handy oder WLAN-Call finden Sie hier:

www.telekom.com/roaming

www.telekom.de/roaming

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

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