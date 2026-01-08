Sorgenfrei in den Urlaub mit den neuen Mobilfunktarifen der Telekom

Die Telekom hebt das Mobilfunkerlebnis auf die nächste Stufe: Ab dem 4. Februar erhalten Haupt- ebenso wie PlusKarten mehr Inklusivleistungen. Im Fokus diesmal: Datenvolumen für Reisen außerhalb der Europäischen Union (EU). Für einen sorgenfreien Start in den Urlaub stattet die Telekom ihre neuen MagentaMobil Tarife mit Datenvolumen für Reisen in die Ländergruppen 2 und 3 aus. Mit einem Jahresvolumen von 50 Gigabyte (GB) überzeugt der MagentaMobil XL. Im Tarif MagentaMobil L gibt es 25 GB, im MagentaMobil M 10 GB und im MagentaMobil S 4 GB; der Einstiegstarif MagentaMobil XS enthält 2 GB Datenvolumen.

Das Jahresvolumen steht jedes Kalenderjahr ohne Aufpreis neu zur Verfügung und kann passend zum individuellen Reisezeitraum von Kundinnen und Kunden flexibel eingesetzt werden. Mit dem neuen Angebot ist die Telekom der erste deutsche Mobilfunkanbieter, dessen Tarife zusätzliches Datenvolumen für die Nutzung im außereuropäischen Ausland enthalten.

Das Beste: Alle Tarifleistungen der Hauptkarte gelten auch für die neuen PlusKarten; die PlusKarte Data erhält das zusätzliche Auslandsdatenvolumen. Da macht nicht nur der Urlaub in fernen Ländern, sondern auch das Fan-Dasein bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko Laune.

Zusatzkarten mit echtem Mehrwert: Flat ins Ausland telefonieren

Die neuen PlusKarten bieten neben dem zusätzlichen Datenvolumen weitere Vorteile. In den Tarifen MagentaMobil L und XL profitieren diese zusätzlich von der Flatrate für Auslandstelefonie. Damit telefonieren Kund*innen aus Deutschland kostenlos in alle Netze der Europäischen Union (inklusive Norwegen, Island und Liechtenstein) sowie in die Schweiz, nach Großbritannien und in die Türkei.

Auch bei den MultiSIM-Karten gibt es keine Unterschiede mehr zwischen Haupt- und PlusKarte: Im MagentaMobil L erhalten alle neuen Karten eine, im MagentaMobil XL sogar zwei MultiSIM-Karten – ideal für die Nutzung im Tablet oder in der Smartwatch.

Doppelter Unlimited-Effekt

Wer eine PlusKarte zu MagentaMobil M oder L hinzubucht, surft weiterhin unbegrenzt im Telekom-Mobilfunknetz – das gilt bereits ab der ersten PlusKarte. MagentaEINS-Kund*innen mit PlusKarte und einem Festnetzvertrag bei der Telekom profitieren auch im neuen MagentaMobil S vom doppelten Unlimited-Effekt.

Axel Orbach, Privatkundenchef der Telekom, betont: „Mit dem zusätzlichen Datenvolumen für die sorgenfreie Internetnutzung in Ländern außerhalb der Europäischen Union setzt die Telekom wieder Maßstäbe im deutschen Mobilfunkmarkt. Die neuen Tarife stärken Gemeinschaften – sei es in Partnerschaft, Familie, Wohngemeinschaft oder Freundeskreis. Wer sich zusammentut, spart bei der Telekom aber nicht nur Geld: Bei uns bieten alle Zusatzkarten die Vorteile der Hauptkarte. Null Kompromisse, einhundert Prozent sorgenfrei – für unsere Kundinnen und Kunden im besten Netz.“



Die neuen Telekom Mobilfunktarife im Überblick

MagentaMobil S

30 GB Datenvolumen für 39,95 € mtl.

4 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl. und MagentaEINS

MagentaMobil M

50 GB Datenvolumen für 49,95 € mtl.

10 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

MagentaMobil L

100 GB Datenvolumen für 59,95 € mtl.

25 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

1 kostenlose MultiSIM

MagentaMobil XL

Unbegrenztes Datenvolumen für 84,95 € mtl.

50 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

2 kostenlose MultiSIM

Preise für Zusatzkarten

Erste PlusKarte: 19,95 €/Monat

Jede weitere PlusKarte+: 14,95 €/Monat

PlusKarte Kids&Teens (6–17 Jahre): 9,95 €/Monat

PlusKarte Data: 14,95 €/Monat

Modernste Netze und exklusive Vorteile

Alle neuen Tarife sind 5G-fähig und nutzen das beste Netz der Telekom, das mit seinen mehr als 36.000 Mobilfunkstandorten bereits 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland abdeckt. Die Haushaltsabdeckung bei 4G (LTE) liegt bei nahezu 100 Prozent. Insgesamt funken rund 128.000 Antennen im Netz der Telekom. Mehr als 108.000 Antennen unterstützen den schnellen 5G-Standard.

Zudem lässt sich die Telekom für ihre Kundinnen und Kunden auch immer etwas Neues einfallen. Mit der App „Mein Magenta“ und den „Magenta Moments“ profitieren Kund*innen regelmäßig von exklusiven Rabatten, Konzerttickets vor offiziellem Verkaufsstart und weiteren Aktionen.

Volle Flexibilität

Die Tarife sind mit einer Laufzeit von 24 Monaten oder in der Flex-Variante ohne Mindestlaufzeit buchbar. Die Bereitstellung kostet einmalig 39,95 Euro für die Hauptkarte, 19,95 Euro für die PlusKarte, 14,95 Euro für die PlusKarte+ und PlusKarte Data sowie 9,95 Euro für die PlusKarte Kids&Teens. Zusätzlich lassen sich zu den 24-monatigen Laufzeitverträgen aktuelle Endgeräte hinzubuchen.

Die neuen Telekom Mobilfunktarife sind ab dem 4. Februar 2026 im Kundenservice, online auf telekom.de, im Telekom-Shop sowie im Fachhandel erhältlich.

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