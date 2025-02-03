Telekom verabschiedet Special Olympics Sportler nach Turin

Die Weltwinterspiele der Special Olympics, der größten Bewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung, finden vom 8. bis 15. März 2025 in Turin und Umgebung statt. Als Partner von Special Olympics Deutschland (SOD) lud die Deutsche Telekom am gestrigen Samstag rund 35 Athletinnen und Athleten sowie ihre Trainer zum Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen Holstein Kiel in die Allianz Arena ein und verabschiedete sie nach Italien. Seit Anfang 2024 unterstützt die Telekom den Verband aktiv, um die Leistungen und Persönlichkeiten der Athletinnen und Athleten sichtbarer zu machen.

Michael Hagspihl, Leiter Strategische Marketing-Partnerschaften und Nachhaltigkeit der Telekom, nahm gemeinsam mit Carsten Schmidt vom SOD-Präsidium und Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, die symbolische Verabschiedung des Teams um die Teilnehmer Sophie Dziadek (Disziplin Short Track) und Florian Daimer (Disziplin Ski Alpin) auf dem Rasen vor. Er betonte: „Unser Dank gilt dem FC Bayern München, der den Athletinnen und Athleten vor dieser besonderen Kulisse eine großartige Bühne bietet. Mit dieser Aktion bauen wir Barrieren ab und stärken Respekt sowie Verständnis füreinander. Wir glauben fest daran, dass durch solche Initiativen eine inklusive und faire Welt möglich ist. Den Athletinnen und Athleten drücken wir ganz fest die Daumen. Ich bin sicher, dass das TeamSOD in Turin über sich hinauswachsen wird.“

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, sagte: „Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von individuellen Voraussetzungen – gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Der FC Bayern setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch selbstverständlich Teil unserer Gemeinschaft sein kann und möchte Mut machen, sich aktiv in unser Vereinsleben einzubringen. Ein Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit dem Gehörlosen-Fanclub ,Red Deaf', mit dem wir Gebärden für unsere Spielerinnen und Spieler entwickelt haben. Auch unsere Allianz Arena setzt Maßstäbe in Sachen Barrierefreiheit. Der FC Bayern steht für Offenheit und Vielfalt – deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit, diese Verabschiedung zu unterstützen: Den Athletinnen und Athleten der Weltwinterspiele in Turin wünschen wir spannende Wettkämpfe, großartige Erlebnisse und viel Erfolg.“

Neben der Verabschiedung auf dem Rasen gab es für die Athletinnen und Athleten und ihre Trainer in der Telekom-Lounge die Gelegenheit auf ein ganz besonderes Treffen unter Sportlern. Thomas Müller vom FC Bayern München ließ es sich nicht nehmen, persönlich seine besten Wünsche zu überbringen. „Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler des TeamsSOD sind immer wieder beeindruckend. Die Weltwinterspiele sind ein absolutes Highlight, wie eine Weltmeisterschaft für uns Fußballer. Ich wünsche für Turin nur das Beste - holt euch die Medaillen“, so der Weltmeister von 2014.

Carsten Schmidt von SOD zeigte sich gespannt auf die Wettkämpfe: „Wir freuen uns sehr auf die Spiele. Die Verabschiedung heute hat unser Anliegen, unsere Athletinnen und Athleten ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu rücken, stark unterstützt. Dafür danken wir der Deutschen Telekom und dem FC Bayern München und fahren voller Vorfreude nach Italien.“

Die Special Olympics Weltwinterspiele finden vom 8. bis 15. März 2025 in Turin und Umgebung statt. Über 1.500 Athletinnen und Athleten aus 102 Ländern nehmen teil, darunter 54 aus neun Landesverbänden in Deutschland. Sie treten in allen acht Sportarten an, von Eiskunstlauf und Ski Alpin bis zu Schneeschuhlauf und Floorball. Aber auch Tanzen steht auf dem Wettbewerbsprogramm.

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