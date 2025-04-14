Deutsche Telekom kooperiert mit Wolt, um Kund*innen mehr Lifestyle-Vorteile zu bieten.

Die Deutsche Telekom stellt Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt und strebt an, über die Konnektivität hinaus einen Mehrwert für das tägliche Leben der Menschen zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Wolt, dem internationalen Technologieunternehmen, das eine lokale Handelsplattform entwickelt, will die Deutsche Telekom Kund*innen in Europa noch mehr Komfort und Vorteile ermöglichen.

Kunden und Kundinnen in sieben Ländern werden über das Magenta Moments-Programm Zugang zu Wolt+ erhalten - dem Wolt-Abonnement, das kostenlose Lieferungen und exklusive Rabatte bei einer breiten Auswahl an Restaurants, Lebensmittelgeschäften und anderen lokalen Läden bietet. Dazu kommen zusätzliche marktspezifische Angebote über Wolt+ hinaus.

Was Magenta Moments-Mitglieder mit Wolt und Wolt+ erhalten

Mit der kostenlosen Wolt+-Mitgliedschaft können Kund*innen vielfältige Vorteile genießen: eine unbegrenzte Anzahl kostenloser Lieferungen von einer großen Auswahl an lokalen Restaurants, Lebensmittelgeschäften und Einzelhändlern, 10% Cashback auf alle Bestellungen zur Abholung, sowie weitere exklusive Angebote von lokalen Handelspartnern von Wolt. Die Angebote umfassen eine kostenlose Wolt+ Mitgliedschaft für bis zu 12 Monate, wobei marktspezifische Bedingungen gelten. Zusätzlich zur Wolt+ Mitgliedschaft wird es wechselnde Angebote je nach Markt geben.

Lokaler Handel zum Greifen nah

Durch die Integration von Wolt in das Magenta Moments-Treueprogramm bringt die Deutsche Telekom die beliebte Plattform für lokalen Handel – mit Angeboten rund um Essen, Hygieneartikel und andere Dinge des täglichen Bedarfs – direkt zu ihren Kund*innen. So ermöglicht sie mehr Einfachheit und Ersparnis und macht es leichter, genau das zu bekommen, was man braucht – genau dann, wenn man es braucht.

"Unsere Partnerschaft mit Wolt konzentriert sich auf das, was am wichtigsten ist – ein greifbarer Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Durch die Einbindung von Wolt in Magenta Moments ermöglichen wir in unseren europäischen Märkten praktische Lifestyle-Erlebnisse. Dies ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, über Konnektivität hinauszugehen und das Leben unserer Kunden und Kundinnen zu bereichern", sagt Dominique Leroy, Vorstandsmitglied Europa bei der Deutschen Telekom.

Wolt hat sich über die Lieferung von Restaurants hinaus zu einem One-Stop-Shop für den lokalen Handel entwickelt, der alles von Lebensmitteln bis hin zu Artikeln aus dem Einzelhandel anbietet. Dank dieser neuen Partnerschaft können nun noch mehr Menschen vom Komfort und von den Vorteilen von Wolt und Wolt+ profitieren.

„Wolt und die Deutsche Telekom verfolgen einen ähnlichen Ansatz: Die Kundinnen und Kunden stehen an erster Stelle, und man ist offen für neue Ideen. Genau deshalb freuen wir uns über diese Partnerschaft. Sie schafft Komfort und Mehrwert für den Alltag der Menschen. Durch die Integration von Wolt+ für Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom in Europa machen wir den lokalen Handel für Millionen von Menschen zugänglicher, erschwinglicher und bequemer. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass das Beste, was deine Stadt zu bieten hat, so einfach wie nie zuvor erreichbar ist – zum Greifen nah,“ sagt Miki Kuusi, Mitgründer und CEO von Wolt.

Verfügbare Märkte

Die Vorteile dieser Partnerschaft werden für Magenta Moments-Mitglieder in sieben europäischen Märkten verfügbar sein. Die Einführung beginnt heute in Kroatien und wird schrittweise auf Österreich, Tschechien, Ungarn, Nordmazedonien, Polen und die Slowakei ausgeweitet.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das europaweite, grenzüberschreitende Treueprogramm für Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom, das Telekommunikations- und Lifestyle-Vorteile bietet. Von alltäglichen Momenten bis hin zu spielerischen Erlebnissen zählt Magenta Moments über drei Tausend Partner, die Millionen von Programmteilnehmern in Europa begeistern. Nutzer*innen finden Magenta Moments in der Telekom App. Die App ist kostenlos im App Store (iOS) und Play Store (Android) erhältlich.

Über Wolt

Wolt ist ein in Helsinki ansässiges Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Freude, Einfachheit und Einkommen in Nachbarschaften weltweit zu bringen. Wolt entwickelt eine lokale Handelsplattform, die Menschen, die Lebensmittel und andere Waren bestellen möchten, mit lokalen Verkäufern und Kurieren zusammenbringt. Wolt wurde 2014 gegründet und schloss sich im Jahr 2022 mit DoorDash (NASDAQ: DASH) zusammen. Gemeinsam sind die Unternehmen in über 30 Ländern tätig.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil