MagentaTV macht ausgewählte Entertainment-Inhalte frei zugänglich.

MagentaTV hat jetzt ein eigenes „Schau-Fenster“. Ab dem 24. April können Interessenten unter www.magenta.tv ganz unverbindlich ausgewählte Inhalte ausprobieren und erleben. Direkt zum Start bietet die Telekom zwei echte Serienhighlights: die Auftaktfolge der lang erwarteten Finalstaffel von „The Handmaid`s Tale“ sowie die ersten vier Episoden von „Suits LA“ – dem neuen Ableger der Erfolgsserie „Suits“ – sind frei verfügbar. Außerdem zwei brandneue Folgen des Talk-Formats „Bestbesetzung“ mit Johannes B. Kerner und den Gästen Markus Lanz und Alexander Zverev. Weitere frei zugängliche MagentaTV Originals sind „Herbert (un)verbesserlich“ oder die aktuellen Episoden von „Herr Raue reist!“ und „Tim Raue isst!“. Sportfans können im April zudem alle deutschen Eishockey Länderspiele live und kostenfrei sehen, Musikliebhaber freuen sich auf Live-Streams unter anderem von den Festivals „Wacken“ oder „Hurricane“.

„Wir wollen noch mehr Menschen für MagentaTV begeistern. Unser Produkt bietet unglaubliche Vielfalt, modernste Technik und intuitive Bedienung zu absolut fairen Konditionen. Jetzt erleichtern wir allen Interessenten den Einstieg in die Welt von MagentaTV und wollen sie über die Inhalte direkt in die Produktnutzung führen. Und wir gehen noch einen Schritt weiter: In Kürze werden wir allen TV-Fans mit einer kostenlosen Probewoche Zugang zum gesamten Angebot auf unserer Plattform ermöglichen. Komplett ohne Einschränkungen. Das beste MagentaTV, so wie es jeder erleben soll“, sagt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und sieben Tage Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One sowie über Smart TVs, Streamingsticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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