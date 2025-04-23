Telekom erhöht Datenvolumen in MagentaMobil Prepaid-Tarifen

Mehr drin fürs gleiche Geld: Ab dem 29. April erhöht die Telekom das Datenvolumen in ihren MagentaMobil Prepaid-Tarifen. Und das bei gleichbleibenden Preisen. Mit Beginn des nächsten individuellen Abrechnungszeitraums profitieren auch Bestandskundinnen und -kunden in der aktuellen Tarifgeneration und solche, die in diese wechseln. Nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen kann weiterhin im folgenden Abrechnungszeitraum genutzt werden.

Mehr inklusive: Datenvolumen im Tarif MagentaMobil XL verdoppelt

Die Telekom passt die Inklusivleistungen dem Datenhunger der Kundinnen und Kunden an. In den MagentaMobil Prepaid-Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif steigt das Datenvolumen – im Tarif Magenta Mobil XL auf das Doppelte. Und das bei gleichbleibenden Preisen. Der MagentaMobil Prepaid M enthält zukünftig 13 GB für 9,95 Euro, der MagentaMobil Prepaid L 25 GB für 14,95 Euro. Beim MagentaMobil Prepaid XL steigt das Datenvolumen auf 50 GB für 19,95 Euro. Alle Preise beziehen sich auf einen Abrechnungszeitraum von 28 Tagen.

Wer sich für den MagentaMobil Prepaid Jahrestarif entschließt, erhält insgesamt 156 GB für 12 Monate für einmalig 99,95 Euro. Damit stehen den Nutzenden monatlich 13 GB zur Verfügung. Der MagentaMobil Prepaid S sowie Max bleiben unverändert bestehen. Unverändert bleibt auch der individuelle Datenbonus in der MeinMagenta-App. Damit erhöht sich das Datenvolumen abhängig vom Tarif und der Dauer der Vertragsbeziehung dauerhaft um bis zu 10 GB.

Alle MagentaMobil Prepaid-Tarife auf einen Blick:

MagentaMobil Prepaid M: 13 GB für 9,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid L: 25 GB für 14,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid XL: 50 GB für 19,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Max: unlimited GB für 99,95 Euro / 28 Tage

MagentaMobil Prepaid Jahrestarif: 156 GB (13 GB / mtl.) für 99,95 / 12 Monate

Datenvolumen länger nutzen: Mehrwert, der ankommt

Das Datenvolumen ist nicht nur höher. Kundinnen und Kunden nehmen ihr nicht verbrauchtes Inklusiv-Datenvolumen auch weiterhin automatisch in den nächsten Abrechnungszeitraum mit. Dort wird es vorrangig verbraucht, bevor das neue Datenvolumen angebrochen wird. Möglich ist das in den MagentaMobil Prepaid-Tarifen M, L, XL sowie im Jahrestarif.

Die Prepaid-Tarife bieten weiterhin eine Flatrate, mit der Nutzende in den MagentaMobil Prepaid-Tarifen M bis XL sowie im Jahrestarif unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren und SMS verschicken können. Der MagentaMobil S enthält eine Flatrate für Telefonie und SMS ins Telekom-Netz sowie 50 Minuten für Anrufe in alle anderen deutschen Netze. Zudem ist in allen Tarifen die Nutzung des 5G-Netzes enthalten.

Grüezi aus der Schweiz: Surfen, telefonieren und simsen ohne Roamingkosten

Prepaid-Kunden der Telekom müssen sich auch keine Gedanken machen, wenn sie in die Schweiz reisen. Denn die Telekom behandelt die Schweiz wie ein EU-Land. Reisende mit einem MagentaMobil Prepaid-Tarif surfen, telefonieren und simsen demnach in unserem Nachbarland wie zuhause – ohne extra Roamingkosten. Telefonate in vielen Ländern außerhalb der EU kosten einheitlich 29 Cent pro Minute. Das gilt für ankommende ebenso wie abgehende Gespräche in mehr als 140 Ländern der Ländergruppe 2 und 3.

Die neuen Prepaid-Tarife sind ab dem 29. April im Telekom Shop, online auf telekom.de, im Kundenservice sowie im Handel buchbar.

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