Telekom Unlimited: „Die schönsten Dinge sollten kein Ende haben“

Nehmen wir einmal an, die schönsten Dinge des Lebens wären unendlich. Sie würden uns Freiheit und Sorglosigkeit bescheren. Wäre das nicht fantastisch? Wie wäre es also mit mobilem Surfen – sorglos und ohne Kompromisse? Genau das bieten jetzt die neuen Mobilfunktarife der Telekom mit unbegrenztem Datenvolumen zu einem nie dagewesenen Preis-Leistungs-verhältnis. Daher heißt es ab sofort: „Hol dir jetzt für dich und deine Liebsten echtes Unlimited im besten 5G-Netz mit den neuen MagentaMobil-Tarifen – günstiger als du denkst.“ Denn je mehr Zusatzkarten zum Hauptvertrag gebucht werden, desto günstiger wird es durchschnittlich pro Person. Das Versprechen der Telekom lautet: Als Gemeinschaft sparen. Kein Limit mehr im Mobilfunk, kein Kompromiss bei der Qualität. Willkommen in der Welt von Unlimited.

Parallel zur Einführung der MagentaMobil-Tarife startet die Telekom heute eine reichweitenstarke Werbeoffensive. Mit der Botschaft „Die schönsten Dinge des Lebens sollten kein Ende haben“ setzt sie ihre Mobilfunktarife überzeugend in Szene. Das Keyvisual der Kampagne – ein stilisiertes Unendlichkeitssymbol in Magenta kombiniert mit dem Schriftzug Unlimited – zieht sich durch alle kommunikativen Visualisierungen und Maßnahmen.

„Mit unserer Unlimited-Kampagne nehmen wir die Menschen auf humorvolle Art und Weise mit ins Schlaraffenland – in eine surreale Welt, in der die schönsten Dinge unendlich sind“, sagt Michael Falkensteiner, Leiter Marketingkommunikation und Endgeräte bei der Telekom Deutschland. „Diese sorglose Welt ist das perfekte Sinnbild für echtes Unlimited, für wirklich unbegrenztes Datenvolumen mit einem nie dagewesenen Preis-Leistungsverhältnis im besten 5G-Netz Deutschlands.“

video

Der Kampagnenspot „ Unlimited “ zeigt unterschiedliche Szenerien, in denen alle schönen Dinge auf magische Weise endlos erscheinen. Wir sehen einen Mann im Morgenmantel mit einer Tasse Kaffee. Er schaut zufrieden lächelnd auf einen Jahreskalender, der nur aus Sonntagen besteht. In einer weiteren Einstellung öffnet eine Frau mit großer Vorfreude einen Wandschrank. Darin warten bereits unendlich viele Schuhe auf sie. Nun sehen wir einen überdimensional großen Kaugummiautomaten. Wie von Zauberhand entleert er sich unentwegt und zaubert Kindern ein breites Grinsen ins Gesicht. Nicht minder verzaubert schaut ein Mädchen. Sie öffnet eine Geschenkebox, aus der nicht nur ein kleiner süßer Hund, sondern immer mehr Welpen herausklettern. Zudem überraschen sich immer wieder neu auffüllende Getränke und unendlich viele frischgebackene Kekse. Und was kann es Schöneres geben als auf einer Wasserrutsche unendlich in die Ferne zu gleiten? Die schönsten Dinge des Lebens sollten eben kein Ende haben.

Der 45-sekündige Spot startet heute auf reichweitenstarken TV-Sendern, Online-Kanälen und Social-Media-Plattformen. Zudem wird die Kampagne mit diversen Motiven in unterschiedlichen Formaten breit über Print, Online, Social Media, Radio, Out of Home und am Point of Sale präsentiert. „Unsere 360-Grad-Aktivierung greift konsistent und kohärent das Leitmotiv Schlaraffenland auf. Unsere Kernidee veranschaulicht gezielt den emotionalen Mehrwert des „All-inclusive“-Gefühls über alle Plattformen hinweg“, erklärt Michael Falkensteiner, der beim Mediamix einen starken Fokus auf digitale Medien legen wird. „Hier werden wir auf allen relevanten Plattformen und Kanälen sichtbar sein, und zwar mit maßgeschneiderten Inhalten und Botschaften. Wir setzen auf Hyperindividualisierung, also auf maximale Wirkung durch maximale Relevanz für die jeweilige Community und deren Interessen.“

Die Telekom wird ihre Kampagnenmaßnahmen durch die Zusammenarbeit mit Content Creator*innen und Influencer*innen sinnvoll ergänzen. Zudem wird sie ihre Botschaften über zusätzliche promotionale Aktivierungen und Kooperationen in die Öffentlichkeit tragen.

Für die Konzeption und Kreation der Kampagne ist Adam&Eve, Berlin verantwortlich. Tony Petersen Film, Hamburg realisiert die Produktion des Spots. Musik: A Little Less Conversation (JXL Radio Edit Remix). Regie führt Tom Kuntz. Der amerikanische Regisseur und Filmemacher wurde bereits mehrfach als „Bester Werberegisseur des Jahres“ ausgezeichnet. Die ebenfalls ausgezeichnete Fotografin Frieke Janssens setzt die Kampagne visuell in Szene. BTL realisiert 480 Hz, Bonn. Die Social-Media-Aktivierung liegt bei TLGG, Berlin. Mindshare, Frankfurt betreut die Mediaplanung. Für Media Digital steht emetriq, Hamburg.

Die neuen MagentaMobil-Tarife: Mehr drin fürs selbe Geld

Mobiles Surfen sorglos und ohne Kompromisse: Mit den neuen MagentaMobil-Tarifen der Telekom muss künftig niemand mehr auf unbegrenzte Freiheit im besten 5G-Mobilfunknetz Deutschlands (CHIP 01/2025, Connect 01/2025, u.v.m.) verzichten – dank eines nie dagewesenen Preis-Leistungsverhältnisses. Besonders aufgewertet werden die Tarife M (49,95 Euro mtl.) und L (59,95 Euro mtl.). Hier ermöglicht schon die erste Zusatzkarte für 19,95 Euro im Monat den doppelten Unlimited-Effekt. Denn die Haupt- und Zusatzkarte enthalten dann automatisch unbegrenztes Datenvolumen. Der Clou: Jede weitere Zusatzkarte für nur 9,95 Euro im Monat beinhaltet ebenfalls unbegrenztes Datenvolumen. Wer zusätzlich zum Mobilfunk einen Festnetzvertrag bei der Telekom hat, bekommt den doppelten Unlimited-Effekt sogar schon im Tarif S (39,95 Euro mtl.). Aber auch wer weiter solo unterwegs ist, profitiert. Alle Tarife wurden durch zusätzliches Datenvolumen oder weitere Extras aufgewertet.

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil