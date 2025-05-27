Telekom CR-Bericht: Nachhaltig erfolgreich ins 30. Jubiläumsjahr

Zum 30. Jubiläum zeigt sich die Deutsche Telekom wirtschaftlich stark und gesellschaftlich verantwortungsvoll. Die ESG-Strategie des Unternehmens (Environment, Social, Governance) vereint Umwelt- und Klimaschutz, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung – und trägt so aktiv zum nachhaltigen Wandel bei.

„Seit Beginn der Telekom AG vor 30 Jahren haben wir den Anspruch, nachhaltig zu wirtschaften – und zwar aus Überzeugung, weil es auch wirtschaftlich sinnvoll ist. Unser Auftrag ist es, die Telekom als ein erfolgreiches, nachhaltiges Unternehmen zu führen, immer im Zusammenspiel von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft“, sagt Timotheus Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Auf der Zielgeraden: Klimaneutralität bei eigenen Emissionen 2025

Bis Ende 2025 will die Telekom im eigenen Betrieb klimaneutral arbeiten – konzernweit. Die Emissionen in Scope 1 und 2 sollen um 90 bis 95 Prozent gegenüber 2017 sinken. Restemissionen gleicht die Telekom aus – etwa durch Aufforstung oder technologiebasierte Methoden, um CO₂ langfristig zu binden. 2024 lag der Rückgang bereits bei 94 Prozent.

Klimaneutral entlang der Wertschöpfungskette: „Netto-Null“ bis 2040

Auch außerhalb des eigenen Betriebs wird die Telekom ihren CO₂-Fußabdruck senken – durch Klimaschutz in der Lieferkette und ressourcensparende Produkte. Bis 2030 sollen die Emissionen (Scope 1-3) um 55 Prozent gegenüber 2020 sinken. Bis 2040 strebt die Telekom „Netto-Null“ an: mindestens 90 Prozent weniger Emissionen, höchstens 10 Prozent Ausgleich. Zwischen 2020 und 2024 wurde der Ausstoß bereits um 25 Prozent reduziert.

Weniger Emissionen dank Grünstrom, verbesserter Energieeffizienz und Elektromobilität

Seit 2021 nutzt die Telekom konzernweit ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen. Durch langfristige Verträge (Power Purchase Agreements) mit Energieversorgern zur Abnahme von Grünstrom fördert sie zusätzlich den Ausbau regenerativer Energien. 2024 nahm die Telekom in Münster und Bamberg erste eigene Batteriegroßspeicher in Betrieb. So kann sie grünen Strom zwischenspeichern und flexibel nutzen.

Telekom-Netze und Rechenzentren werden durch Investitionen in moderne Technologie und Abschaltung alter Technik energieeffizienter. Mit deutlichem Erfolg: 2024 stieg die Energieeffizienz im Konzern um rund 20 Prozent, der Energieverbrauch pro transportiertem Datenvolumen sank von 70kWh/Terrabyte 2023 auf aktuell 56kWh/Terrabyte. Ziel ist es, trotz wachsenden Datenvolumens und Netzausbaus den Energieverbrauch stabil zu halten und die Energieeffizienz weiter zu erhöhen.

Eine immer nachhaltigere Fahrzeugflotte führte zu weiteren CO2-Reduktionen: die Emissionen der rund 30.000 Telekom-Fahrzeuge sanken 2024 um 5.800t CO2e zum Vorjahr. Dazu waren 45 Prozent mehr Fahrzeuge mit elektrischem oder alternativem Antrieb unterwegs als 2023. Zum Aufladen sind inzwischen weltweit rund 2.200 Telekom E-Ladestationen installiert, 1.500 mehr als 2023.

Kreislaufwirtschaft: 14 Millionen Endgeräte eingesammelt

Die Telekom will Endgeräte und Netztechnik zurückgewinnen und Elektroabfälle möglichst vermeiden. Bis 2030 sollen die gesamte IT- und Netzwerktechnik sowie der Großteil der in Umlauf gebrachten Endgeräte zur Wiederverwendung zurück in den Kreislauf gehen können. 2024 nahm die Telekom konzernweit mehr als neun Millionen Mobiltelefone zurück. Wiederaufbereitete Mobiltelefone verkauft die Telekom „refurbished“. Auch bei anderen Geräten wie Modems, Routern, Repeatern und TV-Receivern setzt die Telekom auf Rücknahme: 2024 kamen konzernweit über 4,6 Millionen Geräte zurück, 44 Prozent davon wurden generalüberholt. Allein in Deutschland wurden 1,35 Millionen dieser Kundengeräte zur Wiederverwendung aufbereitet.

Aus alt mach neu: vom Kupferkabel bis zur Verpackung

Auch in der Netztechnik recycelt die Telekom und ersetzt kontinuierlich Kupferkabel durch Glasfaser. 2024 waren es 1.430 Tonnen Kupfer, 90 Prozent davon gingen umweltgerecht aufbereitet auf den Rohstoffmarkt. Auch beim Umbau der Mobilfunknetze von 4G auf 5G-Technik wird Alttechnik ausrangiert. 2024 verkaufte die Telekom davon insgesamt 314 Tonnen zur Weiterverwendung, doppelt so viel wie im Vorjahr.

Neben Recycling achtet die Telekom bereits im Produktdesign auf Nachhaltigkeit. Seit Ende 2022 werden nur plastikfreie Verpackungen für alle neuen Telekom-Endgeräte und alle verkauften Smartphones verwendet. Zusätzlich wirkt auch das konsequente Reduzieren von vermeidbaren Abfällen: die konzernweite Abfallmenge sank 2024 gegenüber 2023 um 18 Prozent.

Grundsätze für „Grüne KI“: Künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit

KI-basierte Anwendungen haben besonders hohe Energie- und Ressourcenbedarfe. Daher setzt die Telekom auf eine nachhaltige Entwicklung und Nutzung. Grüne KI-Grundsätze sollen dafür sorgen, dass KI-Modelle nicht überdimensioniert sind, mehrfach verwendet und ressourcenschonend programmiert werden.

Engagement für die Gesellschaft: digitale Teilhabe für alle und aktiv gegen Hass im Netz

Neben klimaneutralem Wirtschaften und Kreislaufwirtschaft sind Inklusion, Chancengerechtigkeit sowie digitale Teilhabe zentrale Anliegen der Telekom. Alle Menschen sollen Zugang zu modernen Technologien bekommen. Die Telekom steht aktiv für demokratische Werte ein und bekämpft Hass im Netz. Auch in Not- und Krisensituationen übernimmt sie gesellschaftliche Verantwortung und verbindet Menschen in Not. Insgesamt leistete die Telekom 2024 ein soziales Engagement von umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro, bestehend aus finanziellen Beiträgen, Sachmitteln und personellen Freiwilligen-stunden (Corporate Volunteering). Rund 38 Millionen Menschen profitierten von den Maßnahmen zur Förderung der digitalen Gesellschaft sowie von Maßnahmen in den Bereichen Umwelt und Krisenhilfe.

Digitale Teilhabe: Spaltung überwinden

Der flächendeckende Netzausbau von modernsten Mobilfunk- und Glasfasernetzen ist entscheidend für den Zugang zur digitalen Welt. Spezialtarife erleichtern u.a. Schüler*innen, Senior*innen oder Geflüchteten die Teilhabe. Dazu bietet die Telekom erschwingliche 5G-Smartphones wie T Phone 2/T Phone 2 pro (in den USA: REVVL-Serie) an. Projekte zur Förderung der Medienkompetenz für alle Altersgruppen wie Teachtoday oder SCROLLER flankieren das Engagement. Mit der Initiative „Telekom@School“ bietet die Telekom Schulen kostenfrei oder deutlich preisreduziert Breitbandanschlüsse an. 2024 umfassten die Dienstleistungen 11,6 Millionen Euro, von der Initiative profitierten rund 6,7 Millionen Menschen.

Initiative für demokratische Werte in der digitalen Gesellschaft

Die Telekom zeigt mit der Initiative „Gegen Hass im Netz“ kontinuierlich Engagement für demokratische Grundwerte und einen verantwortungsvollen Umgang in der digitalen Welt. Unter der Botschaft „Lasst uns hinterfragen, was wir teilen“, zeigte sie die Gefahren von Desinformation für die Gesellschaft auf. „Gegen Hass im Netz“ erzielte 2024 rund 1,2 Milliarden Medienkontakte und erreichte 5,9 Millionen Menschen direkt oder über Multiplikator*innen wie Eltern oder Pädagog*innen.

Akute Krisenhilfe und über 200.000 ehrenamtliche Freiwilligenstunden

In Not- und Krisensituationen ist auf die Telekom Verlass. In den USA ergriff T-Mobile US im Herbst 2024 umfangreiche Sofortmaßnahmen bei zwei Hurricanes. In Teilen Europas unterstützten im Vorjahr verschiedene Telekom Landesgesellschaften bei schweren Regenfällen und Hochwasser. Die sofortigen Telekom-Hilfen reichen von Netz-Krisenmanagement über unlimitierte Daten und kostenfreie Gespräche in betroffenen Gebieten bis zur finanziellen Unterstützung von Hilfsaktionen und Spenden. 2024 unterstützte die Telekom Betroffene von Naturkatastrophen mit Hilfen im Wert von rund 2,5 Millionen Euro.

Telekom-Mitarbeitende leisteten 2024 mehr als 200.000 Freiwilligenstunden oder umgerechnet 25.000 Acht-Stunden-Tage für das Gemeinwohl. Mit ihrem Einsatz stärken sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Telekom fördert den Einsatz mit Corporate-Volunteering-Angeboten für die digitale Gesellschaft und Engagements für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Sport.

Unternehmensführung: Transparenz und Verantwortung als Leitplanken

Integrität und Wertschätzung sind die Grundlagen für die Unternehmensführung bei der Telekom. Die Telekom verfolgt den Anspruch, immer rechtmäßig und fair zu handeln. Entlang der Lieferkette setzt sie sich für den Schutz von Menschen und Umwelt ein. Höchste Standards bei IT- und Datensicherheit sowie Datenschutz gehören fest zur Markenidentität der Telekom.

Hinsichtlich der Transparenz hat die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) die Anforderungen geändert: die CSRD-basierte Nachhaltigkeitserklärung im Geschäftsbericht 2024 und der Corporate Responsibility-Bericht 2024 ergänzen sich.

Hier geht es zum CR-Bericht 2024:

deutsch : https://bericht.telekom.com/cr-bericht/2024

englisch : https://report.telekom.com/cr-report/2024

Im Telekom-Geschäftsbericht 2024 findet sich die Nachhaltigkeitserklärung:

deutsch : https://bericht.telekom.com/geschaeftsbericht-2024/nachhaltigkeitserklaerung.html

englisch : https://report.telekom.com/annual-report-2024/sustainability-statement.html

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil