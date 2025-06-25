„Fühlt euch splash!“: Telekom bringt Hip-Hop-Erlebnis zu den Fans.

Die Telekom ist neuer Hauptpartner eines der größten und bedeutendsten Hip-Hop-Festivals Europas: dem splash! Festival presented by Telekom. Inmitten der spektakulären Kulisse riesiger Schaufelradbagger auf dem ehemaligen Tagebaugelände in Ferropolis bringt das Unternehmen vom 3. bis 5. Juli 2025 das Hip-Hop-Gefühl live zu den Menschen – vor Ort und digital.

Unter dem Motto „Fühlt euch splash!“ macht die Telekom das Festival nicht nur zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis, sondern auch zur Bühne für Verbindungen und digitale Nähe. Über MagentaMusik und MagentaTV zeigt sie die besten Acts der Szene live – und macht die Hip-Hop-Vibes der GenZ für alle erlebbar. Zudem ist die Telekom als Presenter des Festivals fester Bestandteil des splash! Logos und Markenauftritts. Eine Hauptbühne wird Telekom Mainstage heißen, Bagger werden Magenta illuminiert und vieles mehr.

Zusätzliche Tickets und exklusive Vorteile für Telekom-Kund*innen

Im Rahmen des Treueprogramms Magenta Moments genießen Kund*innen der Telekom exklusive Festivalvorteile. So können alle Kund*innen, die bis heute für das splash! keine Tickets ergattern konnten, sich besonders freuen. Denn die Telekom bietet für das Hip-Hop-Highlight des Jahres aufgrund der hohen Nachfrage ein exklusives zusätzliches Kontingent. Ferner erhalten sie vor Ort auf dem Festival unbegrenztes Datenvolumen, um das Event in vollen Zügen online genießen zu können. Sie können zudem Zugang zur Telekom Tribüne „Bagger Rooftop“ auf einem der Schaufelradbagger, Meet & Greets mit Künstler*innen oder die Teilnahme an einer exklusiven Backstage-Tour gewinnen. Darüber hinaus steht ein kostenloser Telekom Shuttle vom Campingplatz zum Festivalgelände, ein extra Gepäckservice und vieles mehr zur Verfügung. Alle Angebote gelten ausschließlich für Privatkund*innen der Telekom Deutschland mit gültigem Festivalticket. Sie sind nur in der MeinMagenta App buchbar.

Besonderes Highlight: Gemeinsam mit Badmómzjay bietet die Telekom

unvergessliche Momente. Denn sie bringt die Fans ganz nah an die Künstlerin. So bietet das Unternehmen der GenZ exklusive Erlebnisse, die man sich nicht kaufen kann – emotional und einmalig. Im Mittelpunkt stehen echte Nähe, persönliche Begegnungen und unvergessliche Festivalmomente: Von Meet&Eat-Burger-Dates mit Badmómzjay über Stage-Selfies bis hin zu MagentaMobil Young Unlimited-Verträgen. Diese werden im Rahmen eines exklusiven Fanpakets verlost. So können die besonderen Erlebnisse auch direkt geteilt werden. Vor Ort lädt Badmómzjay zudem zum Telekom-Stand ein. Hier sorgen interaktive Elemente und tolle Gewinne für besondere Momente, die verbinden.

Neben dem Festivalerlebnis vor Ort können Fans das splash! auch von zuhause und unterwegs erleben: Die Telekom zeigt das Geschehen im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik.de sowie bei MagentaTV – moderiert von Kessy und Josh, die an den drei Festivaltagen durch das Programm führen werden. Wer vorab einen kurzen Eindruck vom Festival gewinnen möchte, findet hier den offiziellen Trailer.

Bestes Netz für beste Festival-Stimmung

Mit ihrem kontinuierlichen Netzausbau sorgt die Telekom in Deutschland für ein gutes Mobilfunkerlebnis – auch bei den Festival-Fans. Beim splash! wird die Telekom zusätzlich zwei temporäre Masten aufstellen. Damit ermöglicht sie den Besuchern vor Ort reibungsloses Telefonieren, Surfen und Streamen im besten Netz.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

Über Magenta Musik

Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

Über Magenta Moments

Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping oder Reisen. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

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