Das smarte Navi fürs Firmennetz des Mittelstands

Der deutsche Mittelstand steht vor tiefgreifenden Änderungen: Produktionen werden digital, Unternehmen eröffnen neue Standorte und müssen gleichzeitig den Wandel zu Cloud-Lösungen und flexiblen Arbeitsmodellen meistern. Diese Transformation erfordert widerstandsfähige und flexible Lösungen für das Firmen-Netz. Die Telekom bietet mit SD-WAN auf Basis von Juniper Mittelständlern nun erstmals ein führendes Netz- und Servicekonzept mit eingebauter künstlicher Intelligenz, wie es sonst nur Großunternehmen erhalten. Diese Technologie priorisiert wichtige Anwendungen, damit sie auch bei hoher Auslastung zuverlässig laufen. Die künstliche Intelligenz erkennt Fehler und behebt sie, bevor Nutzer Einschränkungen erfahren.

Intelligente Priorisierung wichtiger Anwendungen

„Meine wichtigste Maschine bekommt Produktionsanweisungen vom spanischen Standort.“ – „Mein EC-Terminal braucht Vorfahrt, da hängt das ganze Geschäft dran.“ – „Der Zugriff auf meine Office-Programme in der Cloud ist immer so schwierig.“ Wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig auf das Netzwerk zugreifen, stellt Telekom SD-WAN auf Basis von Juniper sicher, dass die wichtigsten und geschäftskritischen Anwendungen auch bei hoher Auslastung optimal behandelt werden. Die Priorisierung funktioniert quasi wie ein Navi fürs Firmennetz. Bei Problemen im Netz schaltet das System blitzschnell auf alternative Verbindungswege um: Aufgaben laufen ohne Unterbrechung weiter. Diese KI-gesteuerte Lösung bringt die für Videokonferenzen, Cloud-Dienste und andere datenintensive Anwendungen besonders wichtige kalkulierbare Leistung.

Selbstheilendes Netzwerk dank KI

„Der Mittelstand stellt mit der Digitalisierung die Weichen für die Zukunft. Mit Telekom SD-WAN auf der Basis von Juniper bieten wir eine intelligente, sich selbst heilende Netzwerktechnologie, die geschäftskritische Anwendungen priorisiert. Sie liefert die zuverlässige und sichere Konnektivität, die der Mittelstand für die Transformation benötigt“, sagt Niklas Horstmann, als Vice President verantwortlich für Secure Networking bei T-Business in der Telekom Deutschland.

„Die KI-native Netzwerkplattform Juniper Mist™ definiert das Netzwerkmanagement mit Innovationen der nächsten Generation neu und sorgt für außergewöhnliche Nutzererlebnisse – vom Endgerät bis zur Cloud“, sagt Sunalini Sankhavaram, Vice President Product Management, Campus and Branch, Juniper Networks. „Unsere Marvis® KI-Engine überwacht kontinuierlich Netzwerk und Anwendungen, um Probleme in Echtzeit zu erkennen und zu beheben – oft noch bevor IT-Teams oder Endnutzer überhaupt davon wissen. Durch Echtzeit-Einblicke und eine natürliche Sprachschnittstelle auf Basis generativer KI vereinfachen wir den Betrieb und senken die Kosten, insbesondere für Unternehmen mit begrenzten IT-Ressourcen.“

Warum Telekom SD-WAN auf Basis Juniper für den Mittelstand interessant ist

Sichere und zuverlässige Konnektivität . Die Standortvernetzung über SD-WAN beinhaltet bereits umfassende Security Funktionalitäten wie modernste Firewalls oder Angriffserkennung. Die Telekom überprüft permanent, dass alles den europäischen Datenschutzvorgaben entspricht.

Agiles, skalierbares SD-WAN für Unternehmen jeder Größe . Juniper SD-WAN ist ab drei Standorten verfügbar. Die automatisierte Bereitstellung erfolgt nahezu in Echtzeit. Es schafft gleichbleibende Bedingungen für alle Benutzer, egal ob sie in der Firma, remote oder an einem Standort im Ausland arbeiten.

Verbesserte Leistung von Cloud-Anwendungen . SD-WAN ermöglicht Zweigstellen eine direkte Verbindung zum Internet über einen lokalen Provider anstatt den Datenverkehr zuerst über das zentrale Firmennetz zu leiten. Das reduziert Latenzzeiten und verbessert die Leistung von Anwendungen wie Microsoft® 365, Salesforce oder Zoom.

Ein deutschsprachiges Experten-Team betreut den Kunden von der Erst-Beratung über den Rollout und während des Regelbetriebs.

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