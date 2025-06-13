KI-Turbo für Gigafactories: Telekom bildet europäische KI-Infrastruktur mit NVIDIA für Industrie 

NVIDIA und Deutsche Telekom bauen die weltweit erste industrielle KI-Cloud für europäische Hersteller auf deutschem Boden auf. Damit ebnen sie einerseits den Weg für die AI Gigafactory und andererseits die Chance den Industriestandort Deutschland mit einer schnellen Umsetzung von KI voranzutreiben und so einen Wettbewerbsvorteil aufzubauen. Die Umsetzung der industriellen KI-Cloud soll bis spätestens 2026 erfolgen.

"Europas technologische Zukunft braucht einen Sprint, keinen Spaziergang. Wir müssen jetzt die Chancen der Künstlichen Intelligenz ergreifen, unsere Industrie revolutionieren und eine führende Position im globalen Technologiewettbewerb sichern. Unser wirtschaftlicher Erfolg hängt von schnellen Entscheidungen und gemeinschaftlicher Innovation ab", sagt Timotheus Höttges, CEO der Deutschen Telekom AG.

„Im Zeitalter der KI braucht jeder Hersteller zwei Fabriken: eine zum Herstellen von Dingen und eine zum Erschaffen der Intelligenz, die diese antreibt“, sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA. „Mit dem Bau der ersten industriellen KI-Infrastruktur Europas ermöglichen wir den führenden Industrieunternehmen der Region, simulationsorientierte, KI-gesteuerte Fertigung voranzutreiben.“

Spitzentechnologie von NVIDIA, sichere Infrastruktur von der Telekom

Die KI-Fabrik in Deutschland wird industrielle KI-Workloads für europäische Hersteller unterstützen. Sie wird über 10.000 GPUs verfügen. Dafür sorgen NVIDIA DGX B200 Systeme und RTX Pro Server GPUs, auf denen NVIDIA CUDA-X, RTX und Omniverse beschleunigte Workloads von führenden Softwareanbietern laufen. Die Deutsche Telekom stellt ihre sichere, souveräne und schnelle Infrastruktur zur Verfügung und ist für Rechenzentren, Betrieb, Vertrieb, sowie Security und AI-Lösungen zuständig. Zudem garantiert sie, dass europäische Werte wie Datenschutz und Datensicherheit eingehalten und Daten nur nach europäischen Standards verarbeitet werden. Durch das Engagement trägt das Telekommunikationsunternehmen dazu bei, die europäische Industrie zu stärken und gleichzeitig die technologische Souveränität Europas zu fördern.

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