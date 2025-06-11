Künstliche Intelligenz aus der souveränen Cloud

Die Deutsche Telekom bietet ab sofort NVIDIA-H100-Tensor-Core-Prozessoren zum Mieten aus der Open Telekom Cloud. Die Prozessoren beschleunigen das Training und die Nutzung der Künstlichen Intelligenz (KI) sowie das High Performance Computing. Die Open Telekom Cloud ist die führende europäische Alternative zu internationalen Hyperscalern. Sie verarbeitet und speichert Daten in hochsicheren Rechenzentren in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz. Damit bleiben die Daten stets im europäischen Rechtsraum und unterliegen ausschließlich europäischen Datenschutzgesetzen.

Auf NVIDIAs KI-Kongress GTC (GPU Technology Conference) in Paris zeigt die Telekom, welche KI-Anwendungen die Prozessoren von NVIDIA in einer souveränen Cloud ermöglichen. Die Beispiele reichen von KI für Contact Center über ein KI-Modell für Schulen bis zu intelligenten Chatbots. Die Telekom unterstützt mittelständische bis großen Unternehmen sowie die Öffentliche Verwaltung von Anfang an: Experten geben in Workshops Orientierung zum Einsatz von KI, unterstützen bei der Auswahl der passenden Technologie und beraten, wie sie diese erfolgreich in ihre bestehenden Systeme implementieren.

„Künstliche Intelligenz ist der Motor für die digitale Transformation der Wirtschaft. Dabei sollten wir aber die Souveränität nicht aus dem Blick verlieren. Sie ist der Schlüssel für die Zukunftsfähigkeit Europas. Nur die Kontrolle über unsere Daten gewährleistet unsere Sicherheit, den Datenschutz und unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit“, erklärt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG.

„Jedes Unternehmen und jede Organisation, von mittelständischen Betrieben über Konzerne bis hin zur öffentlichen Verwaltung und darüber hinaus, muss die Chance nutzen, KI zur Transformation ihrer Geschäftsabläufe einzusetzen“, sagt Markus Hacker, Regional Director Enterprise Business DACH bei NVIDIA. „Kunden der Deutschen Telekom haben nun die Möglichkeit, Open-Source-Frameworks von NVIDIA direkt auf der souveränen Open Telekom Cloud zu nutzen. Damit können sie innovative Lösungen schneller und effizienter entwickeln.“

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems: Unternehmensprofil