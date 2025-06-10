T-Systems: Neuer Auftrag von Toll Collect

Großauftrag für T-Systems: Toll Collect betraut die Telekom-Tochter erneut mit dem Betrieb der IT für das LKW-Mautsystem in Deutschland. Im Rahmen einer Ausschreibung konnte sich T-Systems gegenüber Wettbewerbern durchsetzen. Seit 2005 betreut T-Systems die IT-Landschaft für Toll Collect – zuletzt im Rechenzentrum in München. Jetzt verlagert die Telekom-Tochter die Anwendungen in eine Private Cloud an den Rechenzentrums-Standorten in Magdeburg und Biere. Der Vertrag hat ein Volumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Laufzeit beträgt acht Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit um vier Jahre.

„Seit zwei Jahrzehnten stehen wir Toll Collect als IT-Partner zur Seite und tragen zuverlässig zur Betriebsstabilität, Datensicherheit und Effizienz bei“, sagt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „Jetzt setzen wir diese Erfolgsgeschichte fort und bringen die Anwendungen in eine souveräne Private Cloud, die wir für Toll Collect neu aufbauen. So bieten wir maximalen Schutz für Infrastruktur und Daten.“

„Mit unserer satellitengestützten, modularen Mautplattform sind wir führend in Europa. Seit 2016 betreiben wir die LKW-Maut in Belgien. Und erst im März haben wir zusammen mit dem Grenobler Unternehmen GEA den Auftrag erhalten, ausgewählte Straßen im Elsass mit einem LKW-Mautsystem auszustatten und es zu betreiben. Der neue Vertrag mit Toll Collect unterstreicht unsere wachsende Bedeutung in diesem Segment“, sagt Christoph Ahrendt, Mitglied der Geschäftsführung und verantwortlich für das Mautgeschäft bei T-Systems.

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