Telekom und Unikie arbeiten an Zukunft der Fahrzeuglogistik

Die Abwicklung von Logistikprozessen auf Werksgeländen erfordert eine große Anzahl von Fachkräften, um Ware mit Fahrzeugen von A nach B zu transportieren. Fahrermangel oder fehlende Prozessdigitalisierung sind nur zwei Herausforderungen der Branche. Automatisiertes Fahren kann bereits heute viele dieser Probleme lösen. Durchlaufzeiten werden reduziert, während die Flächenauslastung steigt. Dadurch werden Logistikprozesse effizienter und nachhaltiger. Die Deutsche Telekom und der finnische Software-Experte Unikie haben daher eine Partnerschaft zur Skalierung der automatisierten Fahrzeug-Logistikkette geschlossen. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits erfolgreich am Volkswagen AutoLog-Projekt in Emden zusammen. Ziel des Volkswagen-Projektes ist es, die Arbeitsabläufe auf dem Automobilterminal zu automatisieren. Die neue Partnerschaft fokussiert sich auf industrielle Anwendungsfälle wie die Fahrzeugproduktion, Fahrzeuglogistik, Bus- und Straßenbahndepots, Logistikkomplexe und Paketzentren sowie Spezialfahrzeuge in Häfen und der Forstwirtschaft.

Edge Cloud ermöglicht europaweite Skalierung

Mittels SIM-Karte verbinden sich die Fahrzeuge mit dem 5G-Netz der Telekom und können so mit der Unikie Marshalling Solution (UMS) kommunizieren. Das UMS nutzt eine externe Sensor-Infrastruktur zur Steuerung der Fahrzeuge. Dabei wird basierend auf LiDAR-Sensoren („Light imaging, detection and ranging“) Licht genutzt, um Abstände und Geschwindigkeiten zu messen. Das ermöglicht eine automatisierte, präzise und sichere Steuerung der Fahrzeuge – auch in beengten, dicht befahrenen Bereichen oder bei schlechten Sichtverhältnissen. Die Telekom betreibt das UMS in einer Edge Cloud, die sehr kleine Latenzzeiten ermöglicht. Das sorgt für eine sichere Kommunikation zwischen dem Marshalling System und den Fahrzeugen annähernd in Echtzeit. Die Cloud-Lösung macht das System nahezu an jedem Standort kurzfristig verfügbar und ermöglicht im nächsten Schritt über das Projekt 8ra eine europaweite souveräne, sichere und interoperable Skalierung. Dank der IT-Systemintegration der Telekom Tochter T-Systems profitieren Kunden von einer nahtlosen Ende-zu-Ende Lösung mit höchster Leistung und Betrieb rund um die Uhr.

„Das Gesamtpaket aus SIM-Karte, Netz, Edge Cloud und Systemintegration bieten nur wir aus einer Hand. Kombiniert mit der Unikie-Software für automatisiertes Fahren revolutionieren wir die Logistikprozesse, auch über die Automobilbranche hinaus. Die Edge Cloud ermöglicht uns über die Initiative 8ra im nächsten Schritt eine Skalierung in den europäischen Markt,“ sagt Christian Hort, Senior Vice President Automotive bei der T-Systems. Vesa Kiviranta, Chief Business Officer bei Unikie, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ist ein idealer Skalierungsfaktor. Durch das Einbinden unserer Software in das Telekom-Netz können wir das beste Mobilfunknetz mit niedrigen Latenzzeiten und höchster Zuverlässigkeit nutzen.“

Über 8ra

Die 8ra-Initiative hat zum Ziel, ein echtes Multi-Provider Cloud-Edge-Kontinuum zu schaffen. Dabei handelt es sich um ein wegweisendes Cloud-Ökosystem, das die Datenverarbeitung in Europa revolutionieren soll. Ein offener, wettbewerbsfähiger Markt sowie die Austauschbarkeit von IT-Komponenten erhöhen die Resilienz und Flexibilität der IT-Systeme. Das stärkt die Digitalisierung in Unternehmen sowie Verwaltungen und begünstigt Innovation.

Über Unikie

Unikie ist ein global tätiges Unternehmen für Softwareentwicklung und Innovation, das intelligente Lösungen für die Automobil-, Logistik-, Fertigungs-, Smart-Devices- und Verteidigungsindustrie bereitstellt. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung wirkungsvoller Lösungen verschrieben, die Effizienz steigern, Sicherheit erhöhen und ganze Branchen revolutionieren. Dabei nutzt es seine Expertise in fortschrittlichen Technologien, Datenanalytik und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Entwicklung von Software. Unikie wurde 2015 gegründet und strebt danach, bevorzugter Partner führender Unternehmen in ihren Branchen sowie ein empfohlener Arbeitgeber für erfahrene Softwareexperten zu sein. Mehr unter www.unikie.com .

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