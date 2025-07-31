HOCKEY TOTAL bei MagentaSport: Die Heim-EM 2025 wird zum TV-Event.

MagentaTV und MagentaSport geben der Hockey Heim-EM eine maximale Bühne. Die Spiele des deutsche Frauen - und Männer-Nationalteams werden bei der EuroHockey in Mönchengladbach (8. bis 17. August) live und kostenlos übertragen. Mit einer halben Stunde Vorlauf, Top-Experten und ausführlicher täglicher Analyse entsteht ein hochwertiges Gesamtpaket.

Ein Highlight wird der 13. August mit gleich zwei Live-Spielen der EuroHockey ID Championships für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung: Diese sind erstmals live zu sehen und mit Johannes B. Kerner als Moderator sowie Co-Kommentator ist ein prominenter Kopf an Bord. Die Telekom übernimmt als Förderer des Specials Sports und Trikotsponsor des deutschen Special Hockey Teams dabei eine wichtige Rolle.

Seit November 2024 ist MagentaSport Medienpartner des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) und überträgt seither verlässlich Spitzenhockey – darunter alle Heimspiele der FIH ProLeague, die Hallenhockey-EM 2026 sowie das diesjährige Highlight: die Heim-Europameisterschaft im Feldhockey. Für die Heim EM hat Männer-Bundestrainer Andre Henning einen klaren Auftrag erteilt: „Halbfinale, das ist wirklich das absolute Minimum-Ziel.“

Hochkarätiges Team sorgt für erstklassige Berichterstattung

Für die Übertragungen vor Ort ist täglich eine hochkarätige Besetzung im Einsatz: Simon Köpfer und Hans Finger moderieren, Lisa Ramuschkat berichtet als Field-Reporterin direkt aus dem Stadion. Adrian von der Groeben und Basti Schwele kommentieren die Partien direkt aus dem Stadion. Als Expertinnen und Experten begleiten Anne Schröder, Charlotte Stapenhorst, Janne Müller-Wieland, Niklas Wellen, Florian Fuchs und Moritz Trompertz die EM-Spiele.

Erstmals Specialhockey-EM-Spiel im TV, Kerner moderiert: „Herzensangelegenheit für mich“

Während die europäischen Frauen und Männer-Teams um den EM-Titel kämpfen, findet im Mönchengladbacher Hockey-Park ein weiteres Highlight statt. Die EuroHockey ID Championships – das sind die EM-Partien der geistig beeinträchtigten Spielerinnen und Spieler.

Insgesamt 11 europäische Hockey-Teams, darunter auch das „Team Germany“ als Titelverteidiger, küren am 13. August die Champions in zwei Kategorien.

Magenta Sport überträgt als erster TV-Sender zwei Partien der Special Hockey EM live – geplant ist u.a. das Abschluss-Spiel des deutschen Special Hockey Teams. Kommentiert von Adrian von der Groeben als Moderator und Co-Kommentator wird Johannes B. Kerner im Einsatz sein.

Für den gebürtigen Bonner Kerner ist das Thema Inklusion nach den Weltspielen von Special Olympics 2023, wo er einige geistig beeinträchtigte Hockey-Spieler aus Hamburg im Vorfeld der Wettkämpfe für die Dokumentation „Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin“ begleitete, ein weiterer Einsatz für Inklusion im Sport: „Das ist einfach ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Vor allem geht es darum, mehr Sichtbarkeit und Teilhabe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu schaffen. Ich freue mich sehr darauf, jetzt in Mönchengladbach dabei zu sein“.

Für die Deutsche Telekom, seit den Weltspielen 2023 auch Partner von Special Olympics Deutschland, ist das Event in Mönchengladbach ein weiterer Treiber von Inklusion, um Barrieren abzubauen und Aufmerksamkeit für die Sportlerinnen und Sportler zu erzielen. Unterstützt wird das deutsche „Specials“-Team zudem mit dem Trikot-Sponsoring der Telekom – es ist das erste Trikot-Sponsoring für diese deutsche Hockey-Auswahl.

EuroHockey Championships – Die EM der Männer und Frauen in Mönchengladbach vom 8. bis 17. August live und kostenlos bei MagentaSport.

Die deutschen Auftaktspiele:

Männer Frauen Freitag, 08. August Ab 19.00 Uhr: Deutschland – Frankreich Samstag, 09. August Ab 17.30 Uhr: Deutschland – Frankreich Sonntag, 10. August Ab 14.30 Uhr: England-Deutschland Montag, 11. August Ab 20.00 Uhr: Deutschland-Niederlande Dienstag, 12. August Ab 19.00 Uhr: Deutschland-Polen Mittwoch, 13. August Ab 19.30 Uhr: Irland-Deutschland

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