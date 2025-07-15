Das Netz ist fester Bestandteil unseres Lebens. Es übermittelt die größten Glücksmomente genauso wie den Hilferuf nach Beistand in schwierigen Zeiten. Sie verbindet die Menschen in jeder Lebenslage, und in den wirklich bedeutsamen Momenten. Für diese Verlässlichkeit steht die Telekom und die neue Kampagne „Wir verbinden Deutschland. Jetzt und für immer.“

Der Spot verdeutlicht die Rolle des Unternehmens mit emotionalen Bildern. Er zeigt Höhepunkte und Tiefen eines gelebten, erfüllten Lebens mit der Kernaussage: Miteinander verbunden sein, ist eines der wichtigsten Dinge im Leben, seit Anbeginn der Zeit. Die Kampagne startete am 8. Juli 2025 im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Konzerns.

Ab 15. Juli präsentiert die Telekom ihre neue Festnetz-Kampagne, die in genau derselben Welt spielt. Erzählt werden die bedeutendsten Lebensstationen der Protagonistin und ihre Basis, die alles trägt: die enge Verbindung zwischen Menschen, im vertrauten Heim mit dem Gefühl von Geborgenheit.

„In Zeiten, in denen Diskurse schwieriger werden, möchten wir Brücken bauen. Wir möchten nicht nur Verbindungen schaffen, sondern echte Verbundenheit. Für eine demokratische, pluralistische Gesellschaft“, sagt Michael Falkensteiner, Leiter Marketingkommunikation und Endgeräte bei der Telekom Deutschland. Die Telekom ermöglicht mit ihrem Netz diese Verbundenheit.

Seit 30 Jahren verbindet die Telekom die Menschen. In Triumphen und Nöten haben die Deutschen gefeiert, getrauert und Herausforderungen gemeinsam gemeistert. So wie die Protagonistin, die die Kraft der Verbindung erlebt hat - mit der Telekom an ihrer Seite. Der Spot zeigt ihre Kindheit mit Kabeltelefon. Nach dem Auszug aus dem Elternhaus blieb sie über Textnachrichten mit ihren Eltern im Austausch. Ihre überschwänglichen Emotionen als Deutschland Fußballweltmeister wurde, teilte sie per Mobilfunk mit ihren Liebsten. Auch die Herausforderungen der Corona-Pandemie meisterte sie gemeinsam in enger Verbundenheit mit ihrem Umfeld. Der Spot schließt mit dem einschneidenden Erlebnis der Geburt ihres Kindes. Die glücklichen Großeltern erleben ihr Enkelkind per Videotelefonie: “Wir gehören zusammen“. Die begleitende Musik „Time after Time“ interpretiert von Eva Cassidy unterstreicht die emotionale Wirkung der Bilder. „Wir verbinden Deutschland nicht nur mit dem besten Netz und modernster Technologie. Wir schaffen Räume für Austausch, Nähe und Verständnis – und ermöglichen so die stärkste Verbindung, die es gibt: die zwischen Menschen“, erklärt Michael Falkensteiner.

Kreation und Ausspielung

Der Spot läuft bis zum 7.9.2025. Der Hauptspot wird als 45 und 30- Sekünder im TV zu sehen sein, ab 10.7. als 45-Sekünder auch im Kino. Außerdem wird die Kampagne mit diversen Formaten online und über die sozialen Medien präsentiert.

Festnetz-Kampagne startet am 15. Juli

„Zuhause ist die Verbindung, die immer für dich da ist“: Genau diese Stärke der Telekom, stets verbunden zu sein mit den wichtigsten Menschen und zum vertrauten Ort, ist in der neuen nationalen Festnetz-Kampagne zu sehen. Wie auch im „Wir verbinden Deutschland“-Spot spielt der neue Kampagnenfilm in genau derselben Welt mit der bekannten Protagonistin. Ihre eigenen Lebensstationen, angefangen als junges Mädchen bis hin als Mutter, werden in verschiedenen Häusern über 30 Jahre hinweg sichtbar. Das zentrale Motiv der Festnetz-Kampagne ist eine Reihe von Umarmungen. Sie symbolisieren die emotionale Verbindung, die die Deutsche Telekom den Familien in der Geborgenheit ihres Zuhauses ermöglicht. Jetzt und für immer.

Kreation und Ausspielung

Der Festnetz-Spot läuft bis zum 21.9.2025 als 40- und 30- Sekünder im TV. Außerdem wird die Kampagne ab 4. August mit diversen Formaten online, in Digital Display (TFP), OOH, Print und über die sozialen Medien präsentiert. YouTube Link: Festnetz-Kampagne

Credits

Kreation : Adam&Eve

Produktion : Tempomedia Filmproduktion GmbH

Regie : Alex Feil

Fotograf : André Josselin

Media : Mindshare, Frankfurt

Media digital : emetriq Hamburg

Musik : „Time After Time“ written by Cyndi Lauper and Robert Andrew Hyman, performed by Eva Cassidy. © Rella Music Corp / Concord Copyrights, Dub Notes / Edition Intro Meisel GmbH. With kind permission of Concord Music GmbH, Berlin and Edition Intro Meisel GmbH

Alle Informationen zu “30 Jahre Telekom“ auf telekom.com

Informationen zu Produkten unter telekom.de



Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil