Telekom klare Nummer 1 im europäischen Mobilfunkvergleich

Die Deutsche Telekom hat das beste Mobilfunknetz der europäischen Flächenländer. Zu diesem Schluss kommt ein umfassender Vergleich der Netze, basierend auf sogenannten Crowd-Sourcing Daten.

Die Fachzeitschrift connect hat gemeinsam mit umlaut (Accenture-Gruppe) die Qualität und Abdeckung der Mobilfunknetze in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen und dem Vereinigten Königreich verglichen. Basis sind über 1,4 Milliarden anonymisierte Messungen aus realer Kundennutzung.

Bei der Netzabdeckung liegt die Deutsche Telekom unter allen bewerteten europäischen Anbietern vorne. Das Crowdsourcing von umlaut misst den Netzausbau anhand von zwei Kennzahlen: Wie groß ist die Abdeckung mit 4G/5G? Wie hoch ist der Zeitanteil, in dem die hohen Bandbreiten von 4G oder 5G verfügbar sind? Aus diesen beiden Werten wird eine Gesamtnote für die Netzabdeckung berechnet. Mit 97,7 Prozent erreicht die Telekom den besten Wert unter allen Mobilfunkbetreibern in diesen europäischen Flächenländern und liegt damit deutlich vor der Konkurrenz.

Mit einer beeindruckenden Gesamtbewertung der User Experience von 95,7 Prozent setzt sich die Deutsche Telekom deutlich an die Spitze. Damit bietet sie ihren Kundinnen und Kunden die beste Mobilfunk-Erfahrung unter allen untersuchten Anbietern in den sechs größten EU-Flächenländern.

„Wir setzen die richtigen Prioritäten“

„Diese Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, dass wir mit unseren Investitionen in Netzqualität und -abdeckung die richtigen Prioritäten setzen“, sagt Rodrigo Diehl, Deutschland-Chef der Telekom. „Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden das beste Mobilfunknetz bieten zu können. Und wir arbeiten weiter am besten Kundenerlebnis, jeden Tag, bei Wind und Wetter, in all unseren Märkten.“

Die unabhängige Studie basiert auf Crowdsourcing-Daten, die Millionen Nutzerinnen und Nutzer in Apps gesammelt haben. Bewertet wurden zentrale Faktoren wie Netzabdeckung, Sprach- und Datendienste, Geschwindigkeit, Stabilität und Latenz.

„Deutschlands Mobilfunknetz steht an der europäischen Spitze – und die Deutsche Telekom führt diesen Erfolg an.“ Betont Dr. Abdu Mudesir, Geschäftsführer Technik der Telekom Deutschland. „Mit einer Gesamtbewertung von 95,7 Prozent in der User Experience und 97,7 Prozent in der Netzabdeckung zeigt sich: Technologische Exzellenz ist das Ergebnis unserer konsequenten Investitionen, Innovationskraft und des täglichen Engagements unserer Teams. Doch darauf ruhen wir uns nicht aus. Wir werden weiter investieren und das Netz weiterentwickeln, um unseren Kundinnen und Kunden auch in Zukunft das beste Netzerlebnis zu bieten“ so der Technikchef.

Telekom gewinnt Netztest-Saison 2024

Bei Netztests wird zwischen Crowd-Messungen und tatsächlichen Test-Messungen unterschieden. Crowd-Messungen liefern in der Regel mehr Messpunkte. Sie haben aber den Nachteil, nicht die volle Leistungsfähigkeit eines Netzes abbilden zu können, da der Überblick über genutzte Endgeräte oder Tarife fehlt. Dennoch bestätigt der aktuelle Crowd-Test die überragenden Ergebnisse anderer Netztests. So hatte die Telekom in Deutschland bereits die „Netztest-Saison“ 2024 gewonnen: Neben CHIP, Computer Bild, Imtest und Smartphone Magazin hatte im November auch das Fachmagazin connect der Telekom das beste Mobilfunknetz in Deutschland attestiert. Als einziger Anbieter erhielt die Telekom mit ihrem Netz wie bereits im Vorjahr das Gesamturteil „Überragend“. Damit holte sich der Netzbetreiber zum vierzehnten Mal in Folge den connect-Testsieg. 2024 hat die Telekom alle relevanten Netztests in Deutschland gewonnen.

Für das beste Netz stehen auch die Versorgungszahlen: Aktuell können 98 Prozent der Haushalte in Deutschland auf das 5G-Netz der Telekom zugreifen. Die Haushaltsabdeckung bei 4G liegt bei nahezu 100 Prozent.

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