Top-Note „Überragend“: Telekom gewinnt Mobilfunk-Netztest von connect

Krönender Abschluss der „Netztest-Saison“ 2024: Nach CHIP, Computer Bild, Imtest und Smartphone Magazin bescheinigt nun auch das Fachmagazin connect der Telekom das beste Mobilfunknetz in Deutschland. Als einziger Anbieter erhält die Telekom mit ihrem Netz das Gesamturteil „Überragend“ und liegt in allen Test-Kategorien vor dem Wettbewerb. Damit holt sich der Netzbetreiber bereits zum vierzehnten Mal in Folge den connect-Testsieg. Mit dieser weiteren Auszeichnung für ihr Mobilfunk- und 5G-Netz konnte die Telekom auch in diesem Jahr alle relevanten Netztests in Deutschland für sich gewinnen.

„Das Mobilfunknetz der Telekom ist überragend! Das belegen alle großen unabhängigen Netztests auch in diesem Jahr. Wir haben einmal mehr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt“, sagt Abdu Mudesir, Technikchef der Telekom Deutschland. „Die Auszeichnungen spiegeln unsere konsequenten Investitionen und den engagierten Einsatz unserer Technik-Teams beim Netzausbau wider. Sie motivieren uns gleichzeitig, auch in Zukunft weiterhin mit voller Leidenschaft daran zu arbeiten, unseren Kundinnen und Kunden das beste Mobilfunkerlebnis zu bieten – immer und überall.“

Spitzenleistung bei mobilen Daten und Telefonie

Ob beim Telefonieren oder beim Surfen, ob in der Stadt, auf dem Land oder unterwegs – die connect-Testergebnisse zeigen: Die Telekom hat das leistungsstärkste und zuverlässigste Netz. „Dass die Bonner ihr Ergebnis selbst in den hohen Sphären der seltenen Top-Note ‚überragend‘ in diesem Jahr um drei weitere Punkte gegenüber dem Vorjahresergebnis steigern konnten, spricht überdies für einen sehr konsequenten Netzausbau“, so die Einschätzung der connect-Autoren für die Leistung der Telekom.

In der wichtigen Test-Kategorie rund um mobile Daten hat die Telekom insbesondere mit Blick auf die 5G-Versorgung die Nase vorn. Auf dem Land ist der der Abstand zu den Wettbewerbern dabei am deutlichsten. In Großstädten kommt die Telekom bei den Tests auf eine 5G-Versorgung von rund 99 Prozent – in Kleinstädten auf 97 Prozent. Auch auf Verbindungstraßen (5G-Anteil: 93 Prozent) und entlang von Bahnstrecken (95 Prozent) lässt der Netzbetreiber die Wettbewerber weit abgeschlagen hinter sich. Gleiches Bild bei den Downloadraten der Testfahrten in Städten: Bei den schnellsten 10 Prozent aller Messungen kommt das Netz der Telekom hier auf eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 915 Megabit pro Sekunde – das sind über 300 Megabit pro Sekunde mehr als bei den Wettbewerbern gemessen werden konnte.

So testet connect: Crowdsourcing, Drive- und Walk-Tests

Für den großen connect-Mobilfunk-Netztest in Deutschland, Österreich und der Schweiz arbeitet die Redaktion mit ihrem Testpartner umlaut zusammen. In Deutschland wurden dabei die Mobilfunknetze der drei großen Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 hinsichtlich der Qualität von Datenverbindungen und Telefonie getestet. Die Test-Teams waren dazu auf einer Strecke von über 11.000 Kilometern mit Testfahrzeugen in 23 Groß- und 25 Kleinstädten sowie zu Fuß in elf Städten unterwegs. Die Testgebiete deckten die Versorgung von rund 16,4 Millionen Einwohner ab. Zusätzlich wurden Crowdsourcing-Daten mit rund 16,5 Milliarden Einzelmesswerten für die Gesamtwertung der Netzleistung berücksichtigt.

Mehr zu den Testergebnissen von connect finden Sie hier .

Deutschlands bestes Netz in Zahlen

Mit über 35.000 Mobilfunk-Standorten versorgt das Netz der Deutschen Telekom mehr als 99 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit LTE – bei 5G sind es mehr als 97 Prozent. Auf der besonders schnellen 3,6 GHz-Frequenz funken bundesweit mehr als 12.840 5G-Antennen in 956 Städten und Gemeinden – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde.

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