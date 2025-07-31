Roaming mit der Telekom: Mehr Daten, mehr Minuten, gleicher Preis

Pünktlich zur Hauptferienzeit macht die Telekom das Roaming in vielen Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU) noch attraktiver. Sie sorgt so dafür, dass ihre Kundinnen und Kunden mit ihren Familien und Freunden zu Hause zu günstigen Konditionen in Verbindung bleiben können. Ab dem 1. August bieten die Roaming-Optionen Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World MagentaMobil-Kund*innen mehr Inklusivleistungen zum selben Preis. Die beiden Basispakete enthalten künftig 5 GB statt 1 GB Datenvolumen. Darüber hinaus erhöht die Telekom die Gesprächsminuten von 60 auf 200 Minuten. Die Anzahl der enthaltenen SMS verdoppelt sich von 100 auf 200. Die Option Travel Mobil Basic ist für beliebte Reiseziele außerhalb der EU, wie die USA und die Türkei, buchbar und kostet 14,95 Euro pro Monat. Die Option Travel Mobil Basic World zum Preis von 29,95 Euro pro Monat wird für fast alle Länder außerhalb der EU angeboten.

Die beiden Roaming-Optionen Travel Mobil Basic und Travel Mobil Basic World sind auch für Geschäftskund*innen buchbar. Die enthaltenen Leistungen erhöhen sich bei gleichbleibendem Preis ebenfalls auf 5 GB Datenvolumen sowie 200 Minuten für Telefonie und 200 SMS.

Volle Kostenkontrolle: Weltweit surfen und telefonieren

Für Reisen außerhalb der EU bietet die Telekom darüber hinaus verschiedene Travel & Surf Pässe für die reine Datennutzung an. Sie unterscheiden sich in Laufzeit und inkludiertem Datenvolumen. So gibt es für jedes Nutzungsverhalten auch bei Reisen weltweit ein passendes Angebot. Darüber hinaus gibt es spezielle Länderpässe für 28 beliebte Reiseziele. Diese haben noch mehr Volumen zum gleichen Preis. Je Land stehen zwei spezielle Länderpässe zur Auswahl: 14 Tage für 29,95 Euro sowie 28 Tage für 49,95 Euro. Seit dem 1. Juli gibt es bei der Telekom außerdem ein neues spezielles Länderpass-Angebot für Reisende in die Karibik. Es deckt über 20 Inseln ab und eignet sich damit ideal für Inselhopping und Kreuzfahrtpassagiere. Travel & Surf Pässe und Länderpässe lassen sich jetzt schon auf pass.telekom.de reservieren. Die Aktivierung erfolgt automatisch im Reiseland.

Welcome Pass: Kostenloses Datenvolumen in der MeinMagenta App reservieren

Die Telekom bietet ihren Mobilfunkkunden mit dem kostenlosen Welcome Pass ein besonderes Extra für Auslandsreisen außerhalb der EU: Zweimal jährlich können ein Gigabyte Datenvolumen über das Treueprogramm Magenta Moments in der MeinMagenta App reserviert werden. Der Pass ist 48 Stunden gültig und wird automatisch aktiviert, sobald sich das Smartphone im Reiseland in ein Mobilfunknetz einbucht.

Mit rund 600 Partnernetzen in nahezu allen Ländern und Regionen der Welt sorgt die Telekom im Ausland für beste Verbindungen. Erst vor wenigen Wochen hat sie beim Roaming mit dem schnellsten Mobilfunkstandard 5G einen neuen Meilenstein gesetzt: Mit über 220 5G-Partnernetzen bietet die Telekom mittlerweile Highspeed-Mobilfunk in mehr als 100 Ländern.

Bestes 5G-Netz für den Urlaub in Deutschland

Für alle, die es nicht in die Ferne zieht, bietet die Telekom auch für den Heimaturlaub beste 5G-Netzqualität: Deutschlandweit können bereits mehr als 98 Prozent der Bevölkerung das 5G-Netz der Telekom nutzen. Dazu sorgen bundesweit über 96.500 5G-Antennen. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

Weitere Informationen zu den Roaming-Pässen der Telekom und nützliche Tipps, etwa zu Schiffsreisen, Roaming-Einstellungen auf dem Handy oder WLAN-Call, finden Sie hier:

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-mobil-optionen

www.telekom.de/roaming

www.telekom.de/unterwegs/tarife-und-optionen/roaming/travel-surf

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