KI erleben: Digital X bringt die KI-Zukunft nach Köln

Die Digital X präsentiert sich als Focus Edition AI unter dem Motto „Ready for AI“ in einem neuen Format. Fokussierter und exklusiver. Am 10. September versammeln sich Entscheider*innen zu Digital Business und Künstlicher Intelligenz im Kölner Confex Center. Klaus Werner, Geschäftsführer Geschäftskunden Telekom Deutschland und Gastgeber der Digital X, betont: „Künstliche Intelligenz ist mehr als nur ein Technologietrend. Sie wird zum Beschleuniger in allen Bereichen der Wirtschaft. Die Digital X bietet Orientierung und zeigt, wie Unternehmen KI für sich wertstiftend einsetzen können.“

„Untrennbar von KI als technische Basis beziehungsweise Fundament sind Cloud- und Security-Lösungen. Deswegen geben wir auch diesen Themen Raum auf der Focus Edition.“ führt Werner weiter aus. „Als zusätzliches Thema setzen wir auf den öffentlichen Sektor unter anderem mit einsatzkritischer Kommunikation.“

Inspiration auf 10.000 Quadratmetern

Digitale Lösungen, Masterclasses und Fachwissen von Expert*innen – exklusiv und fokussiert auf 10.000 Quadratmetern des Confex Centers. Mehr als 4.000 Gäste können sich mit über 100 Partnern sowie Start-ups austauschen und inspirieren lassen. Mehr als 30 Speaker auf drei Bühnen bieten wertvolle Impulse für die digitale Zukunft. Highlights:

Scott Galloway, Ökonom und Unternehmer

Prof. Dr. Maja Göpel, Politökonomin, Transformationsexpertin und Nachhaltigkeitswissenschaftlerin

Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender Deutsche Telekom

Kenza Ait Si Abbou, Expertin und Beraterin für Künstliche Intelligenz

Oliver Kahn, Unternehmer

Keren Elazari, The Friendly Hacker – Expertin Cybersicherheit

Julian Yogeshwar, Experte für Künstliche Intelligenz und digitale Transformation im Mittelstand

Alena Buyx, Professorin für Ethik in der Medizin und Gesundheitstechnologien | Direktorin des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin | Technische Universität München

Innovationen erleben. Zukunft verstehen.

Die Digital X Focus Edition AI macht technologische Entwicklungen greifbar. Auf dem Innovation Playground wird gezeigt, wie Künstliche Intelligenz, Mixed Reality und smarte Lösungen den Alltag verändern. Ein Auszug der ausgestellten Innovationen:

AI Smart Glasses – Smart Cooking mit Chefkoch

Die Solos AI Smart Glasses erkennt Zutaten, gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen und begleitet den Kochprozesse und wird so zum Sous-Chef.

Die Solos AI Smart Glasses erkennt Zutaten, gibt Schritt-für-Schritt-Anleitungen und begleitet den Kochprozesse und wird so zum Sous-Chef. Cognigy – Agentic AI

Cognigy Agentic AI ist eine empathische, autonome KI, die sich live mit Teilnehmenden austauscht, versteht und reagiert. Ob bei Reisebuchung oder Kundenservice zeigt sie, wie intuitiv Business-Kommunikation mit KI sein kann.

Cognigy Agentic AI ist eine empathische, autonome KI, die sich live mit Teilnehmenden austauscht, versteht und reagiert. Ob bei Reisebuchung oder Kundenservice zeigt sie, wie intuitiv Business-Kommunikation mit KI sein kann. Even Realities Glasses – Verstehen ohne Sprachbarrieren

Diese smarte Brille übersetzt Gespräche live direkt ins Sichtfeld. Diskret, effizient und international einsetzbar.

Diese smarte Brille übersetzt Gespräche live direkt ins Sichtfeld. Diskret, effizient und international einsetzbar. Warmland – Klimawandel sichtbar machen

Mit AR-Technologie werden die Folgen des Klimawandels anhand von Miniaturszenen wie dem Schloss Neuschwanstein oder Venedig im Miniatur Wunderland sichtbar. Gleichzeitig gibt es konkrete Impulse, wie Unternehmen nachhaltiger handeln können.

Mit AR-Technologie werden die Folgen des Klimawandels anhand von Miniaturszenen wie dem Schloss Neuschwanstein oder Venedig im Miniatur Wunderland sichtbar. Gleichzeitig gibt es konkrete Impulse, wie Unternehmen nachhaltiger handeln können. Digital Art Room – KI trifft Klang & Licht

Im Digital Art Room verschmelzen Musik, Laser und KI zu lebendiger Kunst. Ein Highlight: die live gespielte 10. Symphonie Beethovens – vollendet von KI. Visuals reagieren in Echtzeit auf Bewegung und Musik.

Die Kölsche Nacht – mit kölschen Bands und Jan Delay

Mit Musik und Getränken können Teilnehmende Kontakte vertiefen und die Digital X ausklingen lassen. Musikalisches Highlight bilden die kölschen Bands Klüngelköpp und Druckluft sowie einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. Auf seiner Jubiläumstour wird Jan Delay und die Delaydies feat. DJ Mad einen Stopp für ein exklusives Konzert im Confex Center einlegen.

Besuchen Sie uns auf der Digital X Focus Edition AI.

Die Digital X kommt am 10. September 2025 als „Focus Edition AI“ wieder nach Köln. Zusammen mit marktführenden Partnern, herausragenden Speakern, führenden Expert*innen sowie mit ihren Gästen will die Digitalisierungsinitiative greifbare Impulse für Europas digitale Agenda schaffen und gemeinsam ins Handeln kommen. Für nachhaltige Digitalisierung und eine gestärkte Wettbewerbsfähigkeit. Die Kölner Veranstaltung steht unter dem Motto „Ready for AI“.

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