MagentaTV und MagentaSport bleiben bis 2028 die größten TV-Bühnen für die deutschen Hockey-Nationalmannschaften

Die Telekom baut ihre erfolgreiche Medienpartnerschaft mit dem Deutschen Hockey-Bund (DHB) vorzeitig und langfristig bis 2028 aus. Im Rahmen der Vereinbarung werden bis zu 132 Länderspiele der deutschen Damen- und Herrenmannschaften live übertragen – darunter alle Pro League-Duelle bis zur Saison 2027/28, die Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026, die Europameisterschaft 2027 sowie die Hallenhockey-EM 2028.

MagentaTV und MagentaSport bleiben somit die größten TV-Bühnen für das deutsche Hockey bei den wichtigsten internationalen Wettbewerben. Die Länderspiele der DHB-Nationalmannschaften werden weiterhin live und kostenlos zu sehen sein. Die Telekom und der Deutsche Hockey-Bund hatten bereits im November 2024 die erste Medienpartnerschaft abgeschlossen. Aktuell läuft die Heim-EM in Mönchengladbach mit großem Erfolg bei MagentaTV und MagentaSport.

Dorothea Jacob, verantwortlich für Produktstrategie und Content bei MagentaTV: „Spitzenhockey begeistert die Zuschauer – besonders, wenn er auf dem hohen Qualitätsniveau von MagentaTV und MagentaSport präsentiert wird. Deshalb ist die langfristige Medienpartnerschaft eine fantastische Nachricht – sowohl für das Hockey und die Fans als auch für uns bei der Telekom. Unsere Kunden haben Spaß daran, die deutschen Nationalteams bei den größten Wettbewerben im Fußball, Basketball, Eishockey und jetzt auch weiterhin im Hockey bei uns zu verfolgen. Im Zusammenspiel von MagentaTV und MagentaSport bieten wir die beste TV-Bühne für die inhaltliche Aktivierung, damit sich Sportarten bestmöglich präsentieren können.“

Julien Keibel, Kaufmännischer Vorstand des DHB: „Die vorzeitige und langfristige Verlängerung mit der Telekom setzt ein starkes Signal und markiert einen wichtigen Meilenstein für den Hockeysport in Deutschland. Unsere Nationalmannschaften bekommen damit auch in den kommenden Jahren die große mediale Bühne, die sie verdienen – live, kostenlos und für alle zugänglich. Gemeinsam mit MagentaSport können wir die Faszination Hockey noch mehr Menschen näherbringen und wichtige Höhepunkte wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften bestmöglich präsentieren. Die aktuell und von MagentaSport in nie dagewesener Weise produzierte Heim-EM in Mönchengladbach zeigt eindrucksvoll, wie groß das Interesse und die Begeisterung für unseren Sport sind – und genau daran wollen wir in den kommenden Jahren anknüpfen.“

132 Länderspiele – live und kostenlos für alle Fans

Die neue Vertragslaufzeit beginnt mit der Pro League-Saison 2025/26 im Dezember. In den kommenden drei Spielzeiten werden pro Saison jeweils 32 deutsche Partien der Weltserie der besten Nationalteams bei Männern und Frauen live übertragen.

Die Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 in den Niederlanden und Belgien wird der Höhepunkt des nächsten Jahres für den Hockeysport sein. Bis zu zwölf WM-Partien werden live und kostenlos übertragen. Die nächste Europameisterschaft folgt im August 2027 in London, ebenfalls mit Fokus auf die Übertragung der deutschen Partien. Inklusive der Hallenhockey-EM 2028 beinhaltet das neue TV-Paket bis zu 132 Partien mit deutscher Beteiligung bei MagentaTV und MagentaSport – alles live und kostenlos.

Die Hallenhockey-EM 2026, vom 8. bis 11. Januar 2026 in Heidelberg, ist noch Bestandteil der ersten Vereinbarung zwischen der Telekom und dem DHB.

MagentaTV und MagentaSport – Heimat der deutschen Nationalteams

Mit der langfristigen Verlängerung der Hockey-Rechte bauen MagentaTV und MagentaSport ihre Position als wichtigste TV-Bühne für hochkarätigen Teamsport in Deutschland weiter aus. Nächstes Highlight: die Basketball-EM ab dem 27. August mit rund 170 Live-Stunden, dem besten Programm und Weltmeister Deutschland als einem der Topfavoriten.

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