„Closer than ever“ – Telekom zeigt spektakuläre Live-Show von Parkway Drive.

„Closer than ever“ heißt es am 17. September 2025: Die Metal-Legenden Parkway Drive spielen ein einmaliges Konzert im legendären Metropol Berlin. Die Band tritt im Rahmen einer exklusiven Pre-Tour-Show auf, bevor sie auf große Tournee gehen und Arenen füllen wird. Das Event bietet ein besonderes Live-Erlebnis in Club-Atmosphäre – exklusiv für Telekom-Kundinnen und -Kunden, die näher dran sein möchten als je zuvor.

Das Konzert wird live auf MagentaTV , im kostenlosen Livestream auf MagentaMusik und den Social-Media-Kanälen gezeigt. So bietet die Telekom ein einmaliges Erlebnis auch für alle, die nicht vor Ort sein können. Die Tickets für das Konzert sind nicht im freien Verkauf erhältlich. Die komplette Vergabe erfolgt über Magenta Moments , dem Treueprogramm der Telekom für Privatkundinnen und -kunden. Das Gewinnspiel geht vom 27. August bis zum 8. September 2025 und ist in der MeinMagenta-App zu finden.

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Nach dem exklusiven Konzert im Metropol Berlin startet Parkway Drive ihre „20 Year Anniversary European Tour“. Die Australier sind bekannt für ihre vor Energie strotzenden Auftritte und spektakulären Produktionen. Die Jubiläumstour 2025 wird alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen und die Messlatte ein gewaltiges Stück höher legen.

Sänger Winston McCall zeigt sich begeistert: „Das wird der absolute Wahnsinn. Wir waren schon immer stolz darauf, die bestmögliche Show abzuliefern, aber die Tour zum 20-jährigen Bestehen der Band wird alles auf ein neues Level heben. Wir bringen mehr Feuer, mehr Energie und eine Produktion, die größer ist als alles, was wir je zuvor gemacht haben.” Die Band hat sich in ihrer 20-jährigen Geschichte vom Underdog zum globalen Festival-Headliner entwickelt. Die musikalische Reise der Australier umfasst neben acht von Kritikern und Fans gleichermaßen gefeierte Alben drei Dokumentarfilme, ein Live-Album und unzählige enthusiastische Live-Auftritte.

Über MagentaTV

MagentaTV bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform. Immer kostenlos dabei ist MagentaTV+. Hierbei handelt es sich um eine riesige Auswahl an Serien, Filmen, Dokus und Shows auf Abruf. Zusätzlich stehen über 180 TV-Sender, davon mehr als 160 HD-Kanäle, zur Auswahl. Funktionen wie die übergreifende Suche, über MagentaTV+ Inhalte aber auch über alle Streaming-Dienste, Timeshift, Restart und Sieben-Tage-Replay bieten einen einmaligen Komfort. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über die Telekom-eigene TV-Box MagentaTV One, den MagentaTV Stick sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones, Laptops und Tablets genutzt werden. Weitere Informationen unter www.magentatv.de

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Die Telekom ist seit vielen Jahren ein starker Partner der Musik. Sie bündelt ihr Musikengagement unter MagentaMusik und bietet optimal auf die Bedürfnisse der Musikfans zugeschnittene Angebote. Mit ihrem technologischen Know-how schafft sie digitale Verbindungen und bringt Live-Erlebnisse zu den Fans – in bester Qualität auf MagentaTV und im kostenlosen Livestream über www.magentamusik.de. Zudem bietet sie ihren Kundinnen und Kunden über ihr Treueprogramm Magenta Moments viele Vorteile wie beispielsweise ein exklusives Ticket-Vorkaufsrecht für ausgewählte Konzerte.

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Magenta Moments ist das exklusive Treueprogramm für Privatkund*innen der Telekom. Mit Magenta Moments erhalten sie regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping, Reisen und Entertainment. Alle Angebote sind innerhalb der MeinMagenta-App über das Herz-Symbol in der unteren Menüleiste aufrufbar. Die MeinMagenta-App können sich alle Interessierten im App Store oder Google Play Store kostenfrei herunterladen.

Parkway Drive Videotrailer

Livestream unter : www.magentamusik.de/parkway-drive-livestream

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