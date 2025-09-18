Telekom überreicht Spendenscheck in Höhe von 64.000 Euro an „ROBIN GOOD“

Die Telekom hat eine Spende in Höhe von 64.000 Euro an ROBIN GOOD, den Familienfonds der Caritas und der Diakonie in Bonn, überreicht. Die Hälfte des Betrags stammt aus den Spenden der Bonner für die Riesenrad-Fahrten und des Chilly Gonzales Konzerts beim Stadtfest der Telekom Mitte Juli, anlässlich der Feier zum 30. Unternehmensgeburtstag. Weitere 32.000 Euro spendet die Telekom zusätzlich. Mit dem Geld hilft Robin Good in Armut lebenden Kindern, Jugendlichen und Familien in Bonn und der Region. „Wir freuen uns, dass die Bonnerinnen und Bonner auf unserem Stadtfest so reichlich beim Riesenrad gespendet haben. Robin Good ist für uns ein guter Partner, um mit dem Geld nun auch direkt hier in Bonn zu helfen“, so Philipp Schindera, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Deutschen Telekom. „Mit unserem Stadtfest wollten wir uns bedanken. Bei der Stadt Bonn und allen Bürgerinnen und Bürgern. Dass wir nun nachträglich noch einen guten Zweck unterstützen können, macht das Ganze noch einmal schöner.“

Die Übergabe des Spendenschecks fand heute in der Bonner Telekom-Zentrale statt. Andrea Elsmann, Geschäftsleitung Diakonisches Werk Bonn und Region sowie Caritasdirektor Jean-Pierre Schneider nahmen den Scheck von der Telekom entgegen. „In unseren Einrichtungen erleben wir, was es bedeutet, wenn Kinder aufgrund der finanziellen Lage der Eltern von Armut betroffen sind. Deshalb haben wir, Diakonie und Caritas gemeinsam, vor fast zwanzig Jahren den Familienfonds Robin Good gegründet. Damit lindern wir akute Not und leisten einen Beitrag für die Teilhabe der Kinder. Wir danken der Telekom dafür, dass sie uns in unserer Arbeit mit den Charity-Aktionen im Rahmen ihres großen Jubiläums unterstützt hat. Die erzielten Spenden jetzt noch zu verdoppeln, ist fantastisch und eine großartige Hilfe für unsere Arbeit, aber besonders für die Kinder in Bonn, die von Armut betroffen sind“, so Andrea Elsmann aus der Diakonie Geschäftsleitung und Caritas-Direktor Jean-Pierre Schneider.

Über ROBIN GOOD

Robin Good wird ausschließlich aus Spenden und Fördermitteln finanziert. Nach Studien der Bertelsmann Stiftung lebt jedes fünfte Kind in Armut, auch in Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis. Robin Good unterstützt einkommensschwache Familien mit finanziellen Einzelfallhilfen, zum Beispiel für die Beschaffung von Möbeln, Kleidung und Schulmaterial. Darüber hinaus fördert Robin Good Projekte in den Bereichen Bildung, Sport und Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Die Vision des Fonds ist es, dass alle Kinder die gleichen Chancen im Leben haben. Unabhängig von sozialer Herkunft, finanziellem Status, Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Robin Good macht sich stark gegen Kinder- und Familienarmut und verbessert die Lebensbedingungen benachteiligter Kinder und Familien in Bonn und der Region.

Riesen-Fete zum 30. Geburtstag für alle in Bonn

Ihren 30. Geburtstag hat die Telekom gebührend gefeiert. Und zwar dort, wo das Unternehmen zuhause ist. Deshalb veranstaltete die Telekom am Samstag, den 12. Juli, für alle Bonner Bürgerinnen und Bürger ein Stadtfest der Extraklasse. Mit etwa 70 Aktionen für die ganze Familie. Mit Auftritten von namhaften Künstlern wie Clueso, Zartmann und Chilly Gonzales, einem Riesenrad am Rhein-Ufer sowie Bonns größter Drohnenshow hat die Telekom „Danke“ gesagt. Einen detaillierten Überblick der gelaufenen Aktionen gibt es auf www.telekom.com/30jahre

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