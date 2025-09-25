Vom Pionier zum Marktführer: T-Systems feiert 25. Geburtstag

Am 1. Oktober 2000 gründete die Deutsche Telekom die T-Systems International GmbH. Zusammen mit der Mehrheit am debis Systemhaus entstand so der größte herstellerunabhängige IT-Dienstleister Deutschlands. “Convergence is our business“ lautete der erste Slogan. Und der ist Programm: Das Zusammenwachsen von Informationstechnik und Telekommunikation legte u.a. den Grundstein fürs Cloud Computing und ist bis heute ein Alleinstellungsmerkmal: Die Telekom-Tochter bietet ICT-Lösungen aus einer Hand. Aktuell ist T-Systems auf der Lünendonk-Liste die Nummer eins unter den IT-Dienstleistern in Deutschland und belegt gemeinsam mit der Telekom Platz zwei unter den IT- und Telekommunikationsdienstleistern in Europa, laut Ranking des Analystenhauses PAC.

Aus dem Pionier für Cloud Computing ist inzwischen ein Multi-Cloud-Anbieter mit Partnern wie Google, AWS, Microsoft und SAP geworden. Mit Genen aus der Autoindustrie bedient T-Systems heute viele weiter Branchen wie die Fertigung, den Gesundheitssektor, Transport & Logistik, den Einzelhandel, Banken und Versicherungen sowie die öffentliche Hand. Zu den größten Kunden zählen Shell, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, DHL, Deutsche Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen. T-Systems bietet ihnen souveräne Cloud-Lösungen (T Cloud) sowie Künstliche Intelligenz (KI). Gemeinsam mit NVIDIA baut das Unternehmen bis 2026 die erste europäische industrielle KI-Cloud mit 10.000 KI-Prozessoren für europäische Firmenkunden in Deutschland auf.

„Die Telekom war ihrer Zeit weit voraus und hat das Zusammenwachsen von IT und TK als Technologie und Geschäftsmodell der Zukunft erkannt“, erklärt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „25 Jahre später ist T-Systems die erste Adresse für Cloud Computing aus Deutschland. Unsere T Cloud ist die führende europäische Alternative zu internationalen Hyperscalern. Und die nächste industrielle Revolution klopft an die Tür: Künstliche Intelligenz. Wir arbeiten mit NVIDIA Hand in Hand für die erste industriellen KI-Cloud auf deutschem Boden. Damit ebenen wir den Weg für eine deutsche KI-Gigafactory.“

Ausgewählte Meilensteine

1. Oktober 2000: Gründung von T-Systems International GmbH

2002: T-Systems übernimmt debis Systemhaus zu 100 Prozent

2004: T-Systems bietet Dynamic Services an – das erste europäische Angebot für Cloud-Computing

2005: T-Systems kauft gedas, die IT-Tochter von Volkswagen

2008: T-Systems gewinnt den größten Auftrag der Firmengeschichte: IT-Outsourcing für Shell

2014: T-Systems eröffnet Deutschlands größtes Cloud-Rechenzentrum in Biere bei Magdeburg

2014: Partnerschaft mit Microsoft zur Bereitstellung von Cloud-Services für europäische Kunden

2016: Einführung der Open Telekom Cloud, basierend auf OpenStack, mit Schwerpunkt auf Datenschutz und europäischer Souveränität

2018: Partnerschaft mit AWS – T-Systems wird AWS Managed Services Provider

2019: Start der Future Cloud Infrastructure als gemanagter Private-Cloud-Service für hybride Clouds

2020: Partnerschaft mit Google Cloud für Multi-Cloud-Dienste

2021: Einführung von Edge-Cloud-Lösungen für Echtzeit-Datenverarbeitung

2021: Beginn der Initiative Catena-X mit Telekom/T-Systems als Gründungsmitglied

2022: Die Barmer beauftragt T-Systems mit einer souveränen digitalen Identitätslösung

2022: Start der “T-Systems Sovereign Cloud powerd by Google Cloud“ für datenschutzkonforme Cloud-Lösungen in Europa

2023: Integration von Generative AI und KI-Diensten in die Open Telekom Cloud

2023: Start der “Google Distributed Cloud Hosted“

2024: T-Systems wird Premium Supplier für RISE with SAP

2024: Beteiligung am 8ra Cloud Edge Continuum der Europäischen Union

2024: T-Systems gewinnt größten IT-Auftrag in Dänemark mit KMD

2024: T-Systems‘ KI-Lösung “Law Monitor“ unterstützt Rechtsabteilungen von Unternehmen

2025: Die Dachmarke T Cloud bündelt alle Cloud-Angebote der Telekom für Geschäftskunden

2025: T-Systems bietet AI Foundation Services, eine Plattform mit vorkonfigurierten KI-Modellen und -Diensten

2025: Deutsche Telekom und NVIDIA kündigen an, bis 2026 die erste industrielle KI-Cloud in Deutschland aufzubauen

2025: T-Systems betreut die IT-Lösung für die satellitengestützte LKW-Maut in Deutschland bis 2033

2025: T-Systems bietet KI-Prozessoren von NVIDIA zum Mieten aus der souveränen Cloud

2025: T-Systems ernennt erstmals Chief Sovereignty Officer

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil



