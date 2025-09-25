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Vom Pionier zum Marktführer: T-Systems feiert 25. Geburtstag

3 Minute Lesezeit
  • Geboren aus der Fusion mit dem debis Systemhaus
  • Partner für Shell, Microsoft, AWS, Google und SAP
  • Wegbereiter für die erste deutsche KI-Gigafactory
Vom Pionier zum Marktführer: T-Systems feiert 25. Geburtstag
T-Systems feiert am 01. Oktober sein 25 jähriges Jubiläum / Telekom AG

Am 1. Oktober 2000 gründete die Deutsche Telekom die T-Systems International GmbH. Zusammen mit der Mehrheit am debis Systemhaus entstand so der größte herstellerunabhängige IT-Dienstleister Deutschlands. “Convergence is our business“ lautete der erste Slogan. Und der ist Programm: Das Zusammenwachsen von Informationstechnik und Telekommunikation legte u.a. den Grundstein fürs Cloud Computing und ist bis heute ein Alleinstellungsmerkmal: Die Telekom-Tochter bietet ICT-Lösungen aus einer Hand. Aktuell ist T-Systems auf der Lünendonk-Liste die Nummer eins unter den IT-Dienstleistern in Deutschland und belegt gemeinsam mit der Telekom Platz zwei unter den IT- und Telekommunikationsdienstleistern in Europa, laut Ranking des Analystenhauses PAC.

Aus dem Pionier für Cloud Computing ist inzwischen ein Multi-Cloud-Anbieter mit Partnern wie Google, AWS, Microsoft und SAP geworden. Mit Genen aus der Autoindustrie bedient T-Systems heute viele weiter Branchen wie die Fertigung, den Gesundheitssektor, Transport & Logistik, den Einzelhandel, Banken und Versicherungen sowie die öffentliche Hand. Zu den größten Kunden zählen Shell, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, DHL, Deutsche Bahn und die Schweizerischen Bundesbahnen. T-Systems bietet ihnen souveräne Cloud-Lösungen (T Cloud) sowie Künstliche Intelligenz (KI). Gemeinsam mit NVIDIA baut das Unternehmen bis 2026 die erste europäische industrielle KI-Cloud mit 10.000 KI-Prozessoren für europäische Firmenkunden in Deutschland auf.

„Die Telekom war ihrer Zeit weit voraus und hat das Zusammenwachsen von IT und TK als Technologie und Geschäftsmodell der Zukunft erkannt“, erklärt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „25 Jahre später ist T-Systems die erste Adresse für Cloud Computing aus Deutschland. Unsere T Cloud ist die führende europäische Alternative zu internationalen Hyperscalern. Und die nächste industrielle Revolution klopft an die Tür: Künstliche Intelligenz. Wir arbeiten mit NVIDIA Hand in Hand für die erste industriellen KI-Cloud auf deutschem Boden. Damit ebenen wir den Weg für eine deutsche KI-Gigafactory.“

Ausgewählte Meilensteine

  • 1. Oktober 2000: Gründung von T-Systems International GmbH
  • 2002: T-Systems übernimmt debis Systemhaus zu 100 Prozent
  • 2004: T-Systems bietet Dynamic Services an – das erste europäische Angebot für Cloud-Computing
  • 2005: T-Systems kauft gedas, die IT-Tochter von Volkswagen
  • 2008: T-Systems gewinnt den größten Auftrag der Firmengeschichte: IT-Outsourcing für Shell
  • 2014: T-Systems eröffnet Deutschlands größtes Cloud-Rechenzentrum in Biere bei Magdeburg
  • 2014: Partnerschaft mit Microsoft zur Bereitstellung von Cloud-Services für europäische Kunden
  • 2016: Einführung der Open Telekom Cloud, basierend auf OpenStack, mit Schwerpunkt auf Datenschutz und europäischer Souveränität
  • 2018: Partnerschaft mit AWS – T-Systems wird AWS Managed Services Provider
  • 2019: Start der Future Cloud Infrastructure als gemanagter Private-Cloud-Service für hybride Clouds
  • 2020: Partnerschaft mit Google Cloud für Multi-Cloud-Dienste
  • 2021: Einführung von Edge-Cloud-Lösungen für Echtzeit-Datenverarbeitung
  • 2021: Beginn der Initiative Catena-X mit Telekom/T-Systems als Gründungsmitglied
  • 2022: Die Barmer beauftragt T-Systems mit einer souveränen digitalen Identitätslösung
  • 2022: Start der “T-Systems Sovereign Cloud powerd by Google Cloud“ für datenschutzkonforme Cloud-Lösungen in Europa
  • 2023: Integration von Generative AI und KI-Diensten in die Open Telekom Cloud
  • 2023: Start der “Google Distributed Cloud Hosted“
  • 2024: T-Systems wird Premium Supplier für RISE with SAP
  • 2024: Beteiligung am 8ra Cloud Edge Continuum der Europäischen Union
  • 2024: T-Systems gewinnt größten IT-Auftrag in Dänemark mit KMD
  • 2024: T-Systems‘ KI-Lösung “Law Monitor“ unterstützt Rechtsabteilungen von Unternehmen
  • 2025: Die Dachmarke T Cloud bündelt alle Cloud-Angebote der Telekom für Geschäftskunden
  • 2025: T-Systems bietet AI Foundation Services, eine Plattform mit vorkonfigurierten KI-Modellen und -Diensten
  • 2025: Deutsche Telekom und NVIDIA kündigen an, bis 2026 die erste industrielle KI-Cloud in Deutschland aufzubauen
  • 2025: T-Systems betreut die IT-Lösung für die satellitengestützte LKW-Maut in Deutschland bis 2033
  • 2025: T-Systems bietet KI-Prozessoren von NVIDIA zum Mieten aus der souveränen Cloud
  • 2025: T-Systems ernennt erstmals Chief Sovereignty Officer

Über die Deutsche Telekom: Deutsche Telekom Konzernprofil


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Geschäftskunden