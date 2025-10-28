Stark, schnell und besonders sicher: Speedport 7 Geräte und WLAN-Pakete

Mit neuer Hardware und drei neuen WLAN-Paketen sorgt die Telekom für eine neue Erfahrung bei der Internetnutzung zuhause. Die neuen Angebote erfüllen gezielt die meistgenannten Wünsche und Anforderungen moderner Haushalte beim Surfen im Netz. Einfach, schnell, zuverlässig und sicher muss es sein. Das steht auf den Wunschlisten der Onlinenutzer im Telekomnetz ganz oben.

Mit Wi-Fi 7, Internet-Ausfallschutz über Mobilfunk und einfacher Steuerung per App gibt es leistungsstarkes und stabiles WLAN, das sich intuitiv bedienen lässt. Zudem werden Onlineaktivitäten jetzt noch sicherer.

Die WLAN-Pakete #einfachWLAN, #besserWLAN und #nochmehrWLAN kombinieren Hardware und zusätzliche Service-Komponenten und sorgen so für mehr Sicherheit und zusätzlichen Komfort.

Neuer Speedport Router mit Wi-Fi 7

Kern des Heimnetz-Angebots ist der neue WLAN-Router Speedport 7, der speziell auf die Bedürfnisse moderner Haushalte zugeschnitten ist. Dank Wi-Fi 7 bietet er maximale Geschwindigkeit und Stabilität – ideal für Menschen, die gleichzeitig streamen, arbeiten und spielen. Der leistungsstarke Router lässt sich einfach und intuitiv über die MeinMagenta App bedienen.

Der Speedport 7 Router ist mit DSL-, VDSL- und dank bereits integriertem Glasfasermodem auch mit Glasfaseranschlüssen kompatibel. Das Gerät unterstützt Anschluss-Geschwindigkeiten bis 2 Gbit/s. Der Router verfügt über drei 1-Gigabit-LAN-Ports, eine 2,5-Gigabit-WAN-Schnittstelle, einen USB-3.0-Anschluss und eine DECT-Basis für bis zu fünf Telefone.

Mit Wi-Fi 7 erreicht der Speedport 7 im WLAN hohe Übertragungsraten von bis zu 6,8 Gbit/s. Ob Homeoffice, Online-Lernen, Streaming oder Gaming – alle Geräte im Haushalt profitieren von einer zuverlässigen schnellen Verbindung. Der Speedport 7 funkt parallel auf 2,4 GHz und 5 GHz, sodass viele Geräte gleichzeitig stabil und schnell surfen können.

WLAN-Pakete für mehr Sicherheit und zusätzlichen Komfort

Die WLAN-Pakete #einfachWLAN, #besserWLAN und #nochmehrWLAN ergänzen den Router mit interessanten Zusatzleistungen und passen das Angebot maßgeschneidert an die Bedürfnisse unterschiedlicher Haushalte an.

WLAN-Pakete mit Router enthalten Protect Home. Es schützt bereits im Einstiegspaket #einfachWLAN die Geräte im Heimnetz vor Gefahren aus dem Internet und verhindert zuverlässig Phishing und Datenklau. So sind auch IoT-Geräte geschützt, auf denen kein anderer „Virenschutz“ installiert werden kann. Darüber hinaus schützt Protect Home Kinder vor ungeeigneten Webseiten und ermöglicht individuelle Online-Zeiten bei der Internet-Nutzung zu Hause.

Ein 24/7 Router Austausch-Service und die Smart-Home-Steuerung mit der MagentaZuhause App Premium sind ebenfalls inklusive.

Das WLAN-Paket #besserWLAN bietet zusätzlich den WLAN-Verstärker Plus mit integriertem Internet-Ausfallschutz. Sollte die Festnetz-Internetverbindung ausfallen, wird der Zugang über LTE-Mobilfunk automatisch wieder aufgebaut. So geht es ohne lange Unterbrechung einfach über das Mobilfunknetz weiter - zusätzliche Kosten entstehen dadurch nicht.

Das Paket #nochmehrWLAN sorgt mit einem zusätzlichen Verstärker für schnelles und stabiles WLAN im ganzen Haushalt - auch bei schwierigen Empfangsbedingungen.

Optimale WLAN-Abdeckung mit Telekom Mesh

Die Telekom bringt begleitend zum Speedport 7 Router gleich zwei neue WLAN-Verstärker auf den Markt. Der Speedport 7 WLAN-Verstärker und der Speedport 7 WLAN-Verstärker Plus mit integriertem Internet-Ausfallschutz über Mobilfunk sorgen für eine flächendeckende und stabile Wi-Fi 7 Abdeckung im ganzen Zuhause. Die Übertragungsgeschwindigkeit der Verstärker beträgt bis zu 6.760 MBit/s. Damit ist die Übertragung über WiFi 7 erheblich schneller als bei den Vorgängerstandards.

Dank WLAN-Mesh-Technologie erreicht das Signal alle Räume – selbst über mehrere Etagen. Das sorgt für ruckelfreies Streaming im Wohnzimmer, stabiles WLAN im Homeoffice und eine schnelle Verbindung im Kinderzimmer.

Bei Bedarf gibt es bei der Einrichtung kostenlose telefonische Unterstützung. Bei der Buchung von #besserWLAN oder #nochmehrWLAN unterstützen die Experten auch bei der WLAN-Optimierung. Falls eine Lösung per Telefon nicht möglich ist, gibt es einen kostenfreien Installationsservice vor Ort.

Neues Bedienkonzept: Einfach einrichten und steuern mit der MeinMagenta-App

Die Geräte der Speedport 7-Reihe lassen sich besonders einfach installieren und bedienen: Die komplette Steuerung läuft über die zentrale Telekom-App, in der die Kundinnen und Kunden heute bereits ihre Vertragsdaten, Rechnungen, Treueangebote und Service-Angebote bündeln. So haben Kundinnen und Kunden stets alle wichtigen Informationen an einem zentralen Ort. Die Bedienung ist kinderleicht.

Die MeinMagenta-App hilft bereits Schritt für Schritt bei der Einrichtung und unterstützt die Nutzer dann auch im Alltag. Per App lassen sich so bei Bedarf jederzeit die WLAN-Einstellungen anpassen, ein Gäste-WLAN öffnen oder das WLAN beispielsweise für Kinder zeitweise deaktivieren – ideal für eine familienfreundliche Nutzung.

Mit der App lässt sich der Router von überall steuern, ob auf der Couch, im Keller oder von unterwegs.

Das kosten die neuen WLAN-Pakete und die Speedport 7-Geräte

WLAN-Pakete

#einfachWLAN (7,95 Euro mtl.)

Speedport 7, Protect Home, MeinMagenta App-Zugriff auf Vertragsdaten und zahlreiche Self-Services, MagentaZuhause App Pro (Smart Home)

#besserWLAN (für 12 Monate 7,95 Euro mtl., danach 9,95 Euro mtl.)

Speedport 7 & Speedport 7 WLAN-Verstärker Plus, Protect Home, Internetausfallschutz über Mobilfunk. Telefonische Unterstützung bei Einrichtung und WLAN-Optimierung, ggf. kostenfreier Vor-Ort-Installations-Service, MeinMagenta App-Zugriff auf Vertragsdaten und zahlreiche Self-Services, MagentaZuhause App Pro (Smart Home)

#nochmehrWLAN (3,95 Euro mtl.)

Speedport 7 WLAN-Verstärker, Telefonische Unterstützung bei Einrichtung und WLAN-Optimierung, ggf. kostenfreier Vor-Ort-Installations-Service, MeinMagenta App-Zugriff auf Vertragsdaten und zahlreiche Self-Services

Wi-Fi 7-Router

Speedport 7 (229,99 Euro einmalig)

Der Router Speedport 7 ist für einmalig 229,99 Euro oder im WLAN-Paket #einfachWLAN bzw. in Kombination mit dem WLAN-Verstärker Plus im WLAN-Paket #besserWLAN erhältlich.

WLAN-Verstärker

Speedport 7 WLAN-Verstärker (89,99 Euro einmalig)

Der Speedport 7 WLAN-Verstärker ist für einmalig 89,99 Euro oder im WLAN-Paket #nochmehrWLAN erhältlich.

Speedport 7 WLAN-Verstärker Plus mit Internetausfallschutz über Mobilfunk

Der Speedport 7 WLAN-Verstärker Plus ist ausschließlich im Mietmodell erhältlich.

Siehe WLAN-Paket #besserWLAN

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil