Zurich und Telekom bieten 360-Grad-Schutzpaket

Der Cyberversicherungsmarkt wirkt auf viele Kunden unübersichtlich. Sie stoßen dort auf zahlreiche Tarife, mit selten vergleichbaren Bausteinen und komplexen Vertragsbedingungen. Den passenden Versicherungsschutz zu finden macht das schwierig. Gleichzeitig nehmen die Risiken durch Cyberangriffe, Datenlecks und IT-Ausfälle stetig zu. Auch die regulatorischen Anforderungen wachsen deutlich, was eine ganzheitliche Schutzlösung unverzichtbar macht.

Telekom Tochter DeTeAssekuranz hat ihre Expertise auf dem Gebiet der Cybersicherheit im Kontext des Versicherungsmarktes genutzt und ein perfekt aufeinander abgestimmtes Produkt zusammengestellt. Dazu bringen jeweils Versicherer Zurich und die Deutsche Telekom Security GmbH das Beste aus zwei Welten mit.

Zurich bringt als Versicherungsexpertin ihr Wissen in die Gestaltung und Verwaltung des Produktes ein und unterstützt Kunden im Schadensfall beratend etwa bei rechtlichen Themen. Darüber hinaus bietet Zurich mit ihrer operativen Einheit „Zurich Resilience Solutions“ weitere Dienstleistungen wie die quantitative Bewertung von Cyber-Risiken und hilft dem Kunden, eine ganzheitliche Sicht auf die individuelle Gefahrenlage zu erhalten. „Bei Zurich sind wir überzeugt, dass echte Cyber-Resilienz mehr erfordert als isolierte Tools – sie braucht ein ganzheitliches und intelligentes Ökosystem, das Versicherung, IT-Sicherheit und Cyber-Intelligenz miteinander verbindet. Durch die strategische Zusammenarbeit mit der Deutsche Telekom schaffen wir ein Angebot, das eben diesen Anforderungen gerecht wird. Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe“, betont Petra Riga-Müller, Vorständin Commercial Insurance Germany bei der Zurich Gruppe Deutschland.

Die technische Expertise der Telekom Security GmbH bildet hingegen die Basis für eine umfassende Risikoidentifikation, Prävention und schnelle Reaktion auf Cyber-Bedrohungen. Die Managed Detection and Response Services der Produktfamilie MDR erkennen Cyberangriffe in Echtzeit, wehren sie ab und geben bei Bedarf klare Handlungsempfehlungen. Ob Schutz der Endpunkte in einem abgesicherten Netz, Cloud-, oder Identitätsschutz: Telekom Security bietet all das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, in höchster Telekom-Qualität. „Da es hundertprozentige technische Sicherheit meiner Meinung nach nicht gibt, kann eine ergänzende Versicherung eine sinnvolle Investition sein. Ein hochmotiviertes, erfahrenes Team trifft auf einen verlässlichen Versicherer für ein passgenaues Produkt“, sagt dazu Telekom Security CEO Thomas Tschersich.

Das kennt der Markt so nicht

Gemeinsam gehen beide Partner das Ziel an, die Cyber-Resilienz von Unternehmen langfristig zu stärken sowie diese neue und kundenorientierte Lösung auf dem Markt zu etablieren. Kunden aus Mittelstand und Industrie, welche einen Umsatz zwischen 100 Millionen und zwei Milliarden Euro erwirtschaften, erhalten somit ein transparentes Angebot, das die jeweiligen Bedarfe berücksichtigt. Diese werden über einen reduzierten Fragebogen ermittelt. Hervorzuheben ist dabei die Möglichkeit, ein optional gestrecktes Deckungslimit mit einer Laufzeit von bis zu 36 Monaten in Anspruch zu nehmen. Dieses bietet dem Kunden eine Planungssicherheit über die gesamte Laufzeit hinweg, als auch eine langfristige Prämienstabilität.

Premiere in Nürnberg

Auf Europas größter Fachmesse zur IT-Sicherheit, der it-sa 2025 in Nürnberg ab dem 7. Oktober, stellen Zurich und die Telekom ihr ganzheitliches Bündelangebot erstmalig vor. Weitere Infos in Halle 7A am Stand 230.

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