American Council on Germany zeichnet Timotheus Höttges mit dem John J. McCloy Award aus

Der American Council on Germany (ACG) hat den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom AG, Timotheus Höttges, mit dem diesjährigen John J. McCloy Award geehrt. Höttges erhielt die Auszeichnung beim 32. McCloy Awards Dinner am Freitagabend (Ortszeit) in New York. Neben ihm wurden Nikesh Arora, Vorstandsvorsitzender und CEO von Palo Alto Networks, sowie Botschafterin Kristen Silverberg, Präsidentin und COO von Business Roundtable, für ihre Verdienste um die transatlantischen Beziehungen ausgezeichnet.

Rund 300 hochrangige Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft nahmen an der Feier in New York teil, um die deutsch-amerikanische Partnerschaft und die Rolle des American Council on Germany bei der Förderung des transatlantischen Dialogs zu würdigen.

Der ACG ehrt mit dem John J. McCloy Award Persönlichkeiten, die sich in besonderem Maße um die Beziehungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten verdient gemacht haben. Unter der Führung von Timotheus Höttges habe die Deutsche Telekom ihre transatlantische Präsenz deutlich ausgebaut, hieß es zur Vergabe des Preises an Höttges. „Die Fusion von T-Mobile US und Sprint hat die Telekommunikationslandschaft in den USA neu geordnet und 5G für einen Großteil der amerikanischen Bevölkerung verfügbar gemacht – insbesondere auch in zuvor unterversorgten ländlichen Regionen.“

„Menschen wie John McCloy haben geholfen, Deutschland wieder aufzubauen. Das ist ein Vermächtnis, das wir ehren“, sagte Timotheus Höttges in seiner Dankesrede beim McCloy Awards Dinner. „Die Verantwortung von heute besteht darin, die Grundlagen unserer Länder für eine digitale, vernetzte Welt zu erneuern. Wir verstehen uns als Brückenbauer zwischen beiden Kontinenten.“

Ein Schwerpunkt der Auszeichnung liegt auf dem Beitrag der Deutschen Telekom zur digitalen Teilhabe in Europa und den USA. Unter Höttges investiert der Konzern in beiden Regionen jährlich zweistellige Milliardenbeiträge in Glasfaser, 5G und moderne Netzinfrastrukturen. „Die Deutsche Telekom verbindet Menschen, Schulen und Unternehmen – denn Verbindung bedeutet Teilhabe“, so Höttges weiter. „Wir investieren in Europa und den USA mehr als je zuvor. Wir verbinden Menschen und Nationen.“

Dr. Steven E. Sokol, Präsident und CEO des American Council on Germany, betonte anlässlich der Verleihung, dass der Award drei herausragende Führungspersönlichkeiten würdigt und zugleich eine der beständigsten und wertorientiertesten Partnerschaften der modernen Geschichte feiert: die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Diese beruhten auf Demokratie, gegenseitigem Respekt und dem gemeinsamen Glauben an die Kraft der Zusammenarbeit, um eine bessere Welt zu gestalten.

Nikesh Arora wurde für seine langjährige Verbundenheit mit Deutschland und seine Rolle beim Ausbau der digitalen Sicherheitsinfrastruktur Europas geehrt. Bereits als Gründer von T-Motion, einer Einheit der Deutschen Telekom in Bonn und London, und heute als CEO von Palo Alto Networks, hat er dazu beigetragen, cybersichere Innovationen und eine spezielle Cloud-Infrastruktur für Deutschland zu etablieren.

Botschafterin Kristen Silverberg wurde mit dem Transatlantic Leadership Award ausgezeichnet. Sie prägte die transatlantischen Beziehungen als US-Botschafterin bei der Europäischen Union und Staatssekretärin für internationale Organisationsangelegenheiten. In ihrer heutigen Rolle beim Business Roundtable setzt sie sich weiterhin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit und prinzipiengeleitete Führung ein.

Über das John J. McCloy Awards Dinner

Das jährliche John J. McCloy Awards Dinner des American Council on Germany versammelt Hunderte von Vordenkern und Entscheidungsträgern von beiden Seiten des Atlantiks, um die langjährige Partnerschaft zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten zu feiern und Persönlichkeiten zu ehren, die diese Beziehungen in besonderer Weise stärken. Die seit 1993 vergebenen John J. McCloy Awards sind nach John J. McCloy benannt, dem Gründungsvorsitzenden des American Council on Germany und ersten zivilen US-Hochkommissar für Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Zu den ehemaligen Preisträgern zählen unter anderem Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa Group, Belén Garijo, Vorsitzende der Geschäftsleitung und CEO von Merck KGaA, Darmstadt, Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG sowie Nicola Leibinger-Kammüller, Vorsitzende der Geschäftsführung von TRUMPF.

Der Erlös der Veranstaltung unterstützt die Arbeit des ACG unter anderem für Austauschprogramme für junge Fachkräfte sowie Konferenzen zu Themen, die die deutsch-amerikanischen und transatlantischen Beziehungen betreffen.

Über den American Council on Germany (ACG)

Der American Council on Germany ist eine überparteiliche, gemeinnützige Organisation, die 1952 gegründet wurde, um die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu stärken. Durch Programme und Aktivitäten über alle Generationen hinweg fördert der ACG ein tieferes, differenziertes Verständnis für Deutschland, Europa und die Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft.

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