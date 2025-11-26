Deutsche Telekom baut die Zusammenarbeit mit Disney+ aus

Die Deutsche Telekom hat Pläne mit Disney+ angekündigt, der Kundschaft in Europa noch mehr Unterhaltungsmöglichkeiten zu bieten. Die Einführung beginnt heute mit Magyar Telekom in Ungarn, wo Kunden und Kundinnen von neuen Integrationsoptionen für Disney+ profitieren, darunter überzeugende Bundles und Angebote. Im Laufe des Jahres 2026 werden weitere europäische Tochtergesellschaften der Deutschen Telekom ähnliche Angebote einführen und so die Art und Weise verbessern, wie Haushalte auf Disney+-Inhalte zugreifen und diese genießen.

Dieser Schritt unterstreicht das fortlaufende Engagement der Deutschen Telekom, den digitalen Lebensstil ihrer Kundinnen und Kunden mittels Premium-Konnektivität zu bereichern. Durch die Integration von Disney+ in seine Dienstleistungen, bietet der Konzern Zugang zu einem erstklassigen Unterhaltungsangebot von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Hulu, welches von Dokumentationen, von Kritikern gefeierten Dramen über Komödien, klassische Animation bis hin zur allgemeinen Unterhaltung reicht. Das Publikum kann Hits wie "Grey's Anatomy", FX' "The Bear", "Only Murders in the Building", Marvel Studios' "The Fantastic Four: First Steps" und ab dem 10. Dezember "Percy Jackson und die Olympioniken" genießen.

Mladen Mitic, Senior Vice President B2C Commercial Growth Europe bei der Deutschen Telekom AG, sagte: "Wir freuen uns, mit Disney+ zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden und Kundinnen in Europa die besten und neuesten Unterhaltungsoptionen anzubieten. Indem wir Premium-Inhalte mit unserer leistungsstarken Konnektivität kombinieren, ermöglichen wir Haushalten, ihre Lieblingstitel nahtlos und in herausragender Qualität zu genießen."

Paolo Agostinelli, Senior Vice President Platform Distribution bei Disney, sagte: "Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom fortzusetzen, um Disney+ ab heute in Ungarn einem noch größeren Publikum in Europa zugänglich zu machen. Gemeinsam machen wir es den Menschen leichter, ihre Lieblingsgeschichten und -charaktere aus unserem Blockbuster-Portfolio und preisgekrönten TV-Serien zu genießen. Wir freuen uns darauf, dieses Erlebnis bald noch mehr Kunden und Kundinnen in ganz Europa zugänglich zu machen."

Über Disney+

Disney+ ist das Streaming-„Zuhause“ für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie von The Simpsons und, außerhalb der USA, der allgemeinen Unterhaltungsmarke Hulu. Als Flaggschiff-Direct-to-Consumer-Streamingdienst der Walt Disney Company, dient Disney+ als Verbindungspunkt für Zuschauerinnen und Zuschauer auf der ganzen Welt – mit einer unvergleichlichen Sammlung preisgekrönter allgemeiner Unterhaltung und Goldstandard-Familienprogrammen. Mit beispiellosem Zugang zu Disneys langer Geschichte der Film- und Fernsehunterhaltung ist es zudem das exklusive Streaming-Zuhause für die neuesten Veröffentlichungen von The Walt Disney Studios. Mehr Informationen gibt es auf disneyplus.com, oder auch in der Disney+ App – verfügbar auf den meisten mobilen Geräten und vernetzten TV-Geräten.

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