Chip bewertet das Mobilfunknetz der Telekom als einziges mit „exzellent“

„Gewinner ist wie immer die Deutsche Telekom“, schreibt Chip im diesjährigen Mobilfunk-Netztest. Erstmals überhaupt vergibt das Tech-Magazin das Prädikat „exzellent“. Mit der Gesamtnote 1,2 sichert sich die Telekom diese neue Bewertung auf Anhieb und als einziger Anbieter in Deutschland. Fazit der Redaktion: Die Deutsche Telekom hat „nicht nur das schnellste, sondern auch das zuverlässigste Mobilfunknetz mit der größten Abdeckung.“ Damit fährt die Telekom den dritten großen Sieg der diesjährigen Testsaison ein. Nach Computer Bild und Imtest erklärt nun auch Chip die Telekom zum Anbieter mit dem besten Mobilfunknetz auf dem Markt.

Ein Netz, auf das sich Kundinnen und Kunden verlassen können

„Das Testergebnis zeigt, dass konsequente Investitionen und technologische Erneuerung messbar Wirkung entfalten“, sagt Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom Deutschland. „Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem Netz, das nicht nur schnell, sondern vor allem zuverlässig ist. Gerade das macht im Alltag den Unterschied. Ob beim Arbeiten, Streamen oder auf Reisen: Qualität entsteht nicht durch einzelne Spitzenwerte, sondern durch stabile Leistung überall im Land“, betont der Technikchef und fügt hinzu: „Genau dafür investieren wir jeden Tag in den Ausbau unserer Netze.“

Chip: „Die Telekom hat einen klaren Tempo-Vorteil“

Beim Highspeed bleibt die Telekom unangefochten an der Spitze, auch unter voller Auslastung. „Die Telekom hat das schnellste Netz in allen Szenarien“, betont das Tech-Magazin. Egal ob Surfen, HD-Videos oder 4K-Streaming: Das Netz der Telekom ist spürbar schneller als der Wettbewerb und hat einen klaren Vorsprung bei hohen Datenraten. Kein anderer Anbieter erreicht so viele Downloads über 100 MBit/s.

Das beste Netz in Stadt, Land und unterwegs

Chip kommt zum klaren Urteil: „Unter den Mobilfunknetzen ragt die Telekom heraus und liegt in allen Disziplinen vorne.“ Sowohl in Städten als auch auf dem Land bietet das Netz der Telekom die stabilsten Verbindungen und die höchste Highspeed-Verfügbarkeit. Auch im 5G-Test bleibt die Telekom mit deutlichem Abstand an der Spitze. Downloads starten sofort, Webseiten laden ohne Verzögerung und über 99,5 Prozent aller Gespräche und WhatsApp-Calls gelingen fehlerfrei. Auch auf anspruchsvollen Zugstrecken hält das Telekom-Netz am besten durch.

Einer der umfassendsten Mobilfunknetz-Tests Deutschlands

Grundlage der Bewertung ist ein Netztest, der Mobilfunk so nah am Alltag misst wie kaum ein anderes Verfahren. Chip und der Messpartner Net Check verbinden Messfahrten im Auto, im Zug und zu Fuß mit Daten von mehr als 1,5 Millionen Smartphones und rund 2,8 Milliarden Messpunkten. So entsteht ein genaues Bild der tatsächlichen Nutzung und der Unterschiede zwischen den Netzen.

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