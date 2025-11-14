Telekom verbindet Kunst und Markeninszenierung



Wie duftet die Telekom? Das verrät die Ausstellung „Die geheime Macht der Düfte“ im Kunstpalast Düsseldorf. Denn dort präsentiert sich die Telekom mit ihrem Love Magenta-Raumduft. Die außergewöhnliche Ausstellung widmet sich erstmals umfassend der Geschichte des Duftes in Kunst und Kultur. Sie bietet Besucher*innen eine multisensorische Erfahrung. Die Ausstellung ist noch bis zum 8. März 2026 im Kunstpalast Düsseldorf zu sehen. Die Telekom unterstützt das Kunst- und Kulturerlebnis als Partner.

Telekom als Impulsgeber für Scent Branding

Im Themenraum “Marketing & Duft” präsentiert die Telekom den Love Magenta-Raumduft als Beispiel für erfolgreiches Scent Branding. Der aktivierende Duft spiegelt die Persönlichkeit der Marke Telekom wider und macht sie über ein weiteres Sinnesorgan erlebbar. Als Pionier in der multisensorischen Markenkommunikation zeigt das Unternehmen, wie Duft als Teil der Markeninszenierung Emotionen verstärken und Markenbindung fördern kann.

Einzigartige Ausstellungserfahrung

Auf einer Fläche von 5.000 m² entfaltet sich ein chronologischer Rundgang durch über 1000 Jahre Kunst- und Kulturgeschichte von der Antike bis in die Gegenwart. Duftstelen, Zerstäuber und Diffusoren schaffen dabei eine enge Verbindung von Kunst und Geruchserlebnis. So entsteht eine völlig neue, emotionale Form des Kunsterlebens, die visuelle und olfaktorische Wahrnehmung miteinander verknüpft. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Interessierte unter www.kunstpalast.de/de/event/duefte/ .

Damit der Telekom-Raumduft nicht nur Bestandteil der Ausstellung ist, sondern auch zu einem Erlebnis für zu Hause wird: Allen Interessierten steht er im Museumsshop des Kunstpalasts zur Verfügung und kann dort erworben werden. Zudem ist der Markenduft online im Love Magenta-Shop der Telekom erhältlich.

Markenwert auf Rekordniveau

Die Deutsche Telekom ist eine der bekanntesten und wertvollsten Marken weltweit. Der aktuelle Markenwert beläuft sich laut Brand Finance auf 85,3 Milliarden US-Dollar, dem höchsten in der 30-jährigen Geschichte des Unternehmens. Somit ist die Deutsche Telekom die wertvollste Telekommunikationsmarke der Welt. Das internationale Telekommunikationsunternehmen verbindet Menschen durch seine qualitativ hochwertigen Netze, Produkte und Service-Dienste. Die Wiedererkennung der Marke wird vor allem durch das T-Logo, die Farbe Magenta und das Soundlogo sichergestellt. Der Telekom Markenduft “Love Magenta” erweitert den multi-sensorischen Marketingansatz. Der Duft kommt aktuell in ausgewählten europäischen Flagship-Stores zum Einsatz. Er transportiert die Markenpersönlichkeit und spiegelt beispielsweise durch Bestandteile wie Rosa Pfeffer und Cashmeran die Unternehmensfarbe Magenta wider.

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