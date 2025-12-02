Telekom bringt mit T Mission 5G und Behördenfunk zusammen

Die Telekom hat auf der PMRExpo 2025 in Köln wichtige Erweiterungen des T Mission Portfolios angekündigt und vor Ort präsentiert. Die PMRExpo ist die europäische Leitmesse für sichere Kommunikation. Erstmalig zeigte die Telekom dort den aktuellen Stand der Entwicklung einer Schnittstelle (Interworking-Function), die eine Kommunikation von MCx nach TETRA, den Funkstandards für digitalen Behördenfunk, ermöglichen wird. So können Einsatzkräfte unabhängig von der eingesetzten Technologie miteinander vernetzt werden.

Vor Ort konnte ein Smartphone im 5G Netz erfolgreich mit TETRA Endgeräten kommunizieren. Die Telekom hat gezeigt, dass die neue T Mission Lösung auf Basis modernster MCx-Technologie von Motorola Solutions gemeinsam mit bewährter TETRA Funktechnik zusammenspielt. Somit kann das bestehende Digitalfunknetz der BOS weiterhin genutzt werden. Beide Netze zusammen sorgen für mehr Resilienz im Behördenfunk.

Eine weitere neue Funktionalität für T Mission ist eine erweiterte Video-Funktion. Damit kann eine Einsatzzentrale bis zu zehn verschiedene Videostreams zum Beispiel von Drohnen, Sicherheitskameras oder BodyCams an definierte Einsatz- oder Rufgruppen übertragen. Diese neue Regie-Funktion bündelt alle Streams in einem Echtzeit-Lagebild und übermittelt dieses an Einsatzkräfte, Dispatcher und externe Teilnehmer. Sie ermöglicht eine gleichzeitige Ausspielung mehrerer Videostreams an unterschiedliche Empfänger. Die Lösung ist bereits in der T Mission MCx-Lösung von Motorola Solutions integriert.

Darüber hinaus zeigte die Telekom in Zusammenarbeit mit der Firma ats Elektronik aus Wunstorf eine intuitiv bedienbare grafische Benutzeroberfläche für Sensordaten. Damit können zum Beispiel Vitaldaten wie Puls und Körpertemperatur von Feuerwehrleuten in Echtzeit beobachtet werden. So kann die Einsatzzentrale jederzeit den Gesundheitszustand der Einsatzkräfte überwachen und bei anormalen Werten unmittelbar reagieren und notwendige Schritte einleiten.

Über T Mission

Mit der Kombination aus dedizierten Ressourcen im Netz und den Mission Critical Services profitieren Einsatzkräfte nicht nur von umfangreichen Netzkapazitäten, sondern auch von bewährten und bekannten Funktionalitäten, wie zum Beispiel Push-to-Talk. Mit Push-to-Talk können Einsatzkräfte sofort sprechen, sobald sie die Sprech-Taste drücken. Das ist entscheidend in kritischen Situationen, in denen jede Sekunde zählt.

T Mission bietet zusätzliche Vorteile. Mit der automatischen Rufgruppenbildung werden Funkrufgruppen je nach Einsatzanforderung flexibel und dynamisch gebildet, ohne dass eine manuelle Konfiguration nötig ist. Sobald bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden die Einsatzkräfte automatisch einer gemeinsamen Rufgruppe zugeordnet. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn sie eine definierte Zone betreten oder ein bestimmter Einsatz beginnt. Ein weiteres Beispiel ist die Möglichkeit, Bilder und Videos über eine sichere Verbindung im Team zu teilen (Push-to-Video, Push-to-Data). T Mission ist eine offene Plattform und bietet derzeit Push-to-Talk und Video-Services von Motorola Solutions und TASSTA an. Auch KI kommt bei T Mission zum Einsatz, z.B. bei Lagebildanalysen oder beim Noise-Cancelling in sehr lauten Umgebungen.

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