Das Innovation Center der Telekom wird zum strategischen Impulsgeber für die Zukunft

T-Systems rückt ins Zentrum der bayerischen Landeshauptstadt: Mit dem Startschuss des neuen Innovation Centers am Marsplatz am 10. Februar 2026 setzt die Großkundensparte der Deutschen Telekom ein sichtbares Zeichen für praxisnahe Digitalisierung. Es ist der Schritt weg von reinen Konzepten hin zu einem Ort, an dem strategische Überlegungen in konkrete, marktfähige Lösungen für die digitale Transformation übersetzt werden. „Wir sind jetzt noch näher an unseren Kunden und den strategischen Fragen, die ihre Transformation heute wirklich braucht“, betont Rafaela Sieber, Leiterin des Innovation Centers. Dass dieser neue Standard für Impuls-Dialoge keine Zukunftsmusik ist, beweist der IT-Dienstleister bereits vor dem offiziellen Start: Als exklusives Highlight liefert die Eröffnung der Industrial AI Cloud am 4. Februar den ersten Vorgeschmack auf die neue Qualität der Zusammenarbeit.

PowerPoint war gestern: Technologie als Live-Erlebnis

Nach 15 Jahren Pioniergeist am Euro-Industrie-Park schlägt T-Systems mit dem neuen Innovation Center ein neues Kapitel auf. Wer das Innovation Center betritt, merkt sofort: Hier geht es nicht um klassische Präsentationen oder frontale Formate. Der Raum selbst ist Teil des Erlebnisses. Technologie, Raumgestaltung, Inhalte und Moderation greifen nahtlos ineinander und schaffen ein Umfeld, das Neugier weckt, Austausch fördert und Zusammenarbeit erleichtert. Die Workshopkonzepte werden dabei konsequent weiterentwickelt. Bewährte Formate bleiben erhalten, werden jedoch durch professionelle Moderation, moderne Medientechnik und ein konsistentes Raumkonzept deutlich aufgewertet. Gleichzeitig eröffnet das Center neue Möglichkeiten für größere Kunden- und Partnerveranstaltungen mit dem klaren Ziel, z.B. abstrakte Cloud- und KI-Konzepte in greifbare Lösungen zu übersetzen und aus Terminen Erlebnisse mit Wirkung zu machen.

Die Besucher erwartet ein immersives Zusammenspiel aus Sound- und Lichtkonzepten, das direkt in neue Denkräume führt. „Wir wollten keinen Ort, an dem Kunden zwei Stunden lang an Exponaten vorbeigeführt werden und dann wieder gehen“, betont Rafaela Sieber. „Hier kommen Experten und Kunden auf Augenhöhe zusammen, um den ganzen Tag lang an echten Herausforderungen zu tüfteln.“ Unterstützt durch agile Methoden wie Design Thinking entstehen auf diese Weise individuelle Ansätze mit echtem Mehrwert für Kundinnen und Kunden.

Hands-on statt High-Level: Innovation zum Mitmachen

Der Showroom bildet das Herzstück des Innovation Centers. Eine großzügige Lounge-Atmosphäre für Austausch, Networking und Lunch verbindet sich hier mit einer High-Tech-Arbeitsumgebung. Ob Workshop, Deep Dive oder ganztägige Zusammenarbeit: Das flexible Setup verwandelt den Raum auf Knopfdruck in das gewünschte Setting. Intelligentes Storytelling spielt passgenaue Inhalte aus, exakt zugeschnitten auf Branche, Use Case und Fragestellung. Und weil Innovation keine Grenzen kennt, sind hybride Formate der Standard: Dank modernster Konferenztechnik in jeder Area lassen sich Partner und Kollegen jederzeit weltweit remote einbinden.

Das Labor der Möglichkeiten

Im Makerspace wird die Theorie zur Praxis: Hier heißt es Ärmel hochkrempeln und ausprobieren. Ob Robotics, Quantum Computing oder immersive VR/AR-Welten – der Bereich ist das Experimentierfeld für alle, die lieber entwickeln und bauen, als nur darüber zu sprechen. Abstrakte Technik verwandelt sich hier in greifbare Szenarien, die neue Perspektiven eröffnen.

Wachstumsfelder im Live-Betrieb

Erstmals orientiert sich die Inszenierung im Innovation Center konsequent an den strategischen Wachstumsfeldern der T-Systems. Es geht um die großen Themen unserer Zeit: Cloud, Künstliche Intelligenz & Data, Industrial AI Cloud, Souveränität und Security. Ein besonderes Highlight ist das Zusammenspiel von Hardware und KI. Ein Kuka-Roboter zeigt live, wie mit dem NVIDIA Omniverse ein „Digitaler Zwilling“ entsteht, während ein zweiter Roboter mittels KI lernt, Standardprozesse autonom zu optimieren. Es ist die Industrial AI Cloud zum Anfassen. „Wir bieten unseren Kunden Deep Dives an, die genau dort ansetzen, wo sie maßgeschneiderte Lösungen suchen. Unsere Exponate sind dabei der Funke, der die Inspiration für die eigene Transformation zündet“, sagt Rafaela Sieber.

Das Power-Haus der Partner

Auch für T-Systems gilt: Echte Durchbrüche gelingen nicht im Alleingang, sondern durch Synergien. Das Innovation Center lebt deshalb von starken Partnerschaften. Als zentrale Plattform der Telekom bündelt es die Kompetenz marktführender Tech-Giganten, um digitale Durchbrüche gemeinsam zu realisieren.

Im ersten Jahr liegt der Fokus auf dem Thema Security. Gemeinsam mit Branchengrößen wie Palo Alto Networks, NetApp und Fortinet zeigt T-Systems, wie resiliente Infrastrukturen heute aussehen müssen. Ergänzt wird das Portfolio durch Firmen wie Dell, Suse und der Innovationskraft von Start-ups aus dem TechBoost-Programm, die ihre Lösungen direkt vor Ort erlebbar machen.

Ein Start mit Paukenschlag

Der Februar steht bei der Telekom im Zeichen der Innovation: Am 4. Februar wird die Telekom zusammen mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft die neue Industrial AI Cloud in München eröffnen ( Hier geht’s zur Anmeldung ). Am 10. Februar folgt mit „Secure the Future“ der offizielle Betriebsstart des Innovation Centers.

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