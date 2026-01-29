Michael Falkensteiner verlässt Telekom Deutschland

Der 42-jährige Manager verantwortet seit August 2024 die Marketingkommunikation und das Mobilgerätemanagement bei der Telekom Deutschland. Zudem ist er für Compliance- und Risikomanagement zuständig. Seine Aufgaben werden übergangsweise intern übernommen.

„Wir danken Michael für sein Engagement und seinen starken Beitrag für unser Unternehmen. Er hat unserem Privatkundengeschäft in Deutschland wichtige Impulse gegeben und zur Emotionalisierung unserer Produkte und Services maßgeblich beigetragen. Für seine berufliche und private Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg“, sagt Axel Orbach, Geschäftsführer Privatkunden bei der Telekom Deutschland.

In seiner Funktion steuerte Michael Falkensteiner erfolgreich die Marketingkommunikation, das Endgerätemanagement Mobilfunk und das Compliance- und Risikomanagement und trug so maßgeblich zum Unternehmenserfolg bei. Dabei spielte er eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung und erfolgreichen Implementierung einer neuen Kommunikationsstrategie für das Privatkundensegment. Darüber hinaus verantwortete er preisgekrönte Werbekampagnen und setzte durch eine hyperpersonalisierte Mediastrategie erfolgreich Maßstäbe.

Zudem intensivierte Michael Falkensteiner die Partnerschaften mit Endgeräteherstellern wie Apple, Samsung und weiteren nachhaltig. Die daraus resultierenden attraktiven Angebote schaffen für Kundinnen und Kunden einen echten Mehrwert – stets in Kombination mit leistungsstarken Tarifen, exzellentem Service und dem besten 5G-Netz Deutschlands.

Seit 2024 war Michael Falkensteiner außerdem Co-Lead des Kraftwerk Kommunikation. Diese konzernübergreifende und interdisziplinäre Kommunikationseinheit leistet einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Marke Telekom sowie zur Weiterentwicklung und Optimierung der Marketingkommunikation im Konzern.

Michael Falkensteiner verfügt über mehr als 20 Jahre Marketingerfahrung in nationalen sowie internationalen Unternehmen. Nach dem Start seiner beruflichen Laufbahn als Berater hat er verschiedene Managementpositionen übernommen. Bis 2024 war er als Director Brand and Marketing Communications bei o2 Telefonica Deutschland tätig.

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