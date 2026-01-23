Telekom investiert und verstärkt Kundenberatung vor Ort

Wer auf einen Glasfaseranschluss umsteigt, möchte im Vorfeld eine fachliche und individuelle Beratung. Deshalb investiert die Telekom und ergänzt ihren Direktvertrieb um einen weiteren Kundenkanal: Es ist der Telekom Shop vor Ort (TSvO). Nach einer erfolgreichen regionalen Testphase in 2025 führt die Telekom das vor Ort-Konzept jetzt bundesweit ein. Dafür bauen wir neue regional verankerte Teams mit festangestellten Mitarbeitenden auf. In enger Abstimmung mit den lokalen Shops beraten sie Kunden direkt und persönlich zu Hause.

„Wir gründen den Telekom Shop vor Ort. Das ist konsequent. Gerade beim Glasfaserausbau gilt: wir sind da, wo unsere Kunden sind“, sagt Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. „Wir nehmen möglichst viele Menschen beim Umstieg auf Glasfaser mit. Die Telekom verfolgt beim Kundenangang einen Kanal Mix: vom Shop, über die Hotline, den online Kontakt bis hin zum Direktvertrieb an der Haustür.“

Durch das Zusammenspiel der Berater mit den Shop Teams bietet der neue Kanal eine nachhaltige Kundenbetreuung und einen ganzheitlichen Service. Damit das gut gelingt, haben die Mitarbeitenden auch Zugriff auf die Kundendaten. Sie halten engen Kontakt zum Technischen Außendienst sowie zu den Haus- und Wohnungseigentümern, ein ganz wichtiger Punkt bei der Verlegung der Glasfaser in die Häuser. Die Telekom-Berater können auch bei anderen Anliegen helfen und bieten damit noch mehr Service.

Alle Mitarbeitenden sind für Hausbesuche geschult. Sie arbeiten nach einheitlichen Vorgaben und hohen Qualitätsstandards. Die Telekom folgt schon lange einem klaren, verbraucherfreundlichen Regelwerk im Direktvertrieb und hat sich für verbindliche Regeln in der gesamten Branche eingesetzt. Deshalb hat sie gemeinsam mit den Mitgliedern des VATM (Verband der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten e.V.) sowie dem SRIW (Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V.) einen Branchenkodex für den Direktvertrieb erarbeitet. Das ist der Haustürkodex . Die Telekom hat sich als eines der ersten Unternehmen zu dem neuen Haustürkodex bekannt.

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