BuyIn ernennt Michael Rubas zum neuen CEO.

BuyIn, die strategische Beschaffungsallianz zwischen der Deutschen Telekom und Orange, ernennt Michael Rubas zum neuen Chief Executive Officer, wirksam ab 1. Juni 2026. Er wird Béatrice Felder in dieser Rolle nachfolgen, die nach sechs Jahren bei BuyIn vorzeitig in den Ruhestand gehen wird.

Die Aktionäre und BuyIn-Teams danken Béatrice Felder herzlich für ihre Führung und ihren wichtigen Beitrag zum Wachstum sowie zur Transformation des Unternehmens, die die Position als wertschöpfender Partner in den vergangenen sechs Jahren gestärkt haben.

Rubas wird dafür verantwortlich sein, den Mehrwert des Einkaufs des Unternehmens weiter zu steigern – durch größere Einkaufsvolumina, bessere Preise und die fortlaufende digitale Transformation von BuyIn. Das gemeinsame Unternehmen vereint inzwischen mehr als zehn große Betreiber in einem globalen Bündnis und deckt damit ein Einkaufsvolumen von über 20 Milliarden Euro ab. Rubas ist seit 2020 als CFO, CHRO und Generalsekretär bei BuyIn tätig. Er hat maßgeblich zur Leistungssteigerung und Transformation des Unternehmens beigetragen, wobei sein Schwerpunkt auf der Digitalisierung und Nachhaltigkeit strategischer Lieferanten liegt.

Vor seinem Start bei BuyIn hatte Michael Rubas Führungspositionen bei der Deutschen Telekom (2016–2020) und T-Systems (2005–2016) inne, wo er verschiedene leitende Positionen im B2B- und HR-Bereich in mehreren Ländern innehatte.

Michael Rubas hat einen Masterabschluss in Beratung und Coaching for Change von der HEC Paris und der Saïd Business School (Universität Oxford). Außerdem hat er einen Master of Business and Public Administration an der Universität Konstanz und der Universität Bath.

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